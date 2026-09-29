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Έξι νεκροί και ένας τραυματίας από συντριβή βομβαρδιστικού αεροσκάφους στη ρωσική Άπω Ανατολή, δείτε βίντεο
Έξι νεκροί και ένας τραυματίας από συντριβή βομβαρδιστικού αεροσκάφους στη ρωσική Άπω Ανατολή, δείτε βίντεο
Το αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή Αμούρ
Ένα ρωσικό βομβαρδιστικό τύπου Tu-95 συνετρίβη σε μια απομονωμένη περιοχή της ρωσικής Άπω Ανατολής κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι μέλη του πληρώματος, όπως ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές.
Το αεροσκάφος συνετρίβη όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax στην περιοχή Αμούρ στη ρωσική άπω Ανατολή.
«Το αεροσκάφος συνετρίβη σε μια ακατοίκητη περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έξι μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένα άλλο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε ιατρικό κέντρο», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.
Το αεροσκάφος συνετρίβη όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax στην περιοχή Αμούρ στη ρωσική άπω Ανατολή.
Footage from the scene of the crash, reportedly a Tu-95 aircraft. pic.twitter.com/lHDgkih5cR— Exilenova+ (@Exilenova_plus) September 29, 2026
«Το αεροσκάφος συνετρίβη σε μια ακατοίκητη περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έξι μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένα άλλο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε ιατρικό κέντρο», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.
Moment of the crash of a Russian military aircraft in the Amur region.— Exilenova+ (@Exilenova_plus) September 29, 2026
Based on the aircraft model and the sound of the crash, it is preliminarily identified as a Tu-95???, not a Tu-154.
Reports indicate that 6 people died.
1x300 (likely referring to a specific type of… pic.twitter.com/Lh6VZBq63a
BREAKING: Russia’s nuclear-capable strategic bomber crashes in eastern region pic.twitter.com/aQfWqdIlx8— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 29, 2026
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