Έξι νεκροί και ένας τραυματίας από συντριβή βομβαρδιστικού αεροσκάφους στη ρωσική Άπω Ανατολή, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Συντριβή αεροπλάνου

Έξι νεκροί και ένας τραυματίας από συντριβή βομβαρδιστικού αεροσκάφους στη ρωσική Άπω Ανατολή, δείτε βίντεο

Το αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή Αμούρ

Έξι νεκροί και ένας τραυματίας από συντριβή βομβαρδιστικού αεροσκάφους στη ρωσική Άπω Ανατολή, δείτε βίντεο
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Ένα ρωσικό βομβαρδιστικό τύπου Tu-95 συνετρίβη σε μια απομονωμένη περιοχή της ρωσικής Άπω Ανατολής κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι μέλη του πληρώματος, όπως ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές.

Το αεροσκάφος συνετρίβη όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax στην περιοχή Αμούρ στη ρωσική άπω Ανατολή.



«Το αεροσκάφος συνετρίβη σε μια ακατοίκητη περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έξι μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένα άλλο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε ιατρικό κέντρο», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

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