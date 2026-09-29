Τουρκία: Ελεύθερος ο κωμικός Ντενίζ Γκιοκτάς έπειτα από 88 ημέρες κράτησης
ΚΟΣΜΟΣ
Ελεύθερος Φυλάκιση Κωμικός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Τουρκία: Ελεύθερος ο κωμικός Ντενίζ Γκιοκτάς έπειτα από 88 ημέρες κράτησης

Ο Γκιοκτάς συνελήφθη στις 3 Ιουλίου και  δικάστηκε για δημόσια προσβολή του προέδρου  Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον  οποίο είχε αποκαλέσει «δικτάτορα» στα πλαίσια της σάτιρας, όπως υποστήριξε ο ίδιος

Τουρκία: Ελεύθερος ο κωμικός Ντενίζ Γκιοκτάς έπειτα από 88 ημέρες κράτησης
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Ο κωμικός Ντενίζ Γκιοκτάς αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταδίκη του σε φυλάκιση ενός έτους και επτά μηνών, έχοντας παραμείνει επί 88 ημέρες στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Καράτεπε στο Τεκιρντάγ-Τσόρλου.

Η υπόθεση αφορούσε δηλώσεις του σε παράσταση stand-up.



Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Ο Γκιοκτάς συνελήφθη στις 3 Ιουλίου, κατά την επιστροφή του από διακοπές στο εξωτερικό, εξαιτίας δηλώσεών του στην παράσταση «Νεκρά Θάλασσα». Δικάστηκε για «δημόσια προσβολή του προέδρου», «δημόσια υποκίνηση του κοινού σε μίσος και εχθρότητα μέσω του Τύπου και των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών» και «εξύμνηση του εγκλήματος και του δράστη».

Κατά την πρώτη του εμφάνιση ενώπιον δικαστή, στο Δικαστικό Μέγαρο Κωνσταντινούπολης είχαν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Η υπεράσπιση του κωμικού

Στην απολογία του, ο Γκιοκτάς αναφέρθηκε στο αστείο του σχετικά με τον χαρακτηρισμό «δικτάτορας», για τον Τούρκο πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της σάτιρας.

«Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι επίσης πρόεδρος του ΑΚΡ. Θα πρέπει να είναι ανοιχτός στη χιουμοριστική κριτική της τέχνης της σάτιρας».

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Ο κωμικός υποστήριξε επίσης ότι ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός αποτελεί πολιτική και όχι υβριστική αναφορά.

«Ο όρος δικτάτορας δεν είναι προσβολή, είναι πολιτικός χαρακτηρισμός. Ένας άλλος κωμικός μπορεί να πει δημοκράτης και μπορεί να είναι ακόμα πιο αστείο από το αστείο μου».

Ο Γκιοκτάς ανέφερε ακόμη ότι οι πολιτικοί οφείλουν να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους κριτική, υποστηρίζοντας ότι οι νόμοι για την ελευθερία της έκφρασης και τα όρια της προσβολής δεν έχουν αλλάξει, ενώ οι πολιτικοί έχουν γίνει πιο ευάλωτοι στην κριτική.
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