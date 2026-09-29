Μετά τη Θέουτα, η Κομισιόν παρουσιάζει σχέδιο πέντε σημείων κατά της μαζικής μετανάστευσης: Ενισχύεται ο ρόλος της Frontex

Τα επόμενα βήματα

Στο σχέδιο περιλαμβάνεται ακόμη η ανάπτυξη Κέντρων Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης Συνόρων, του, μαζί με χώρες-εταίρους, ώστε να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και η αξιολόγηση κινδύνων πριν από την άφιξη μεταναστευτικών ροών στα ευρωπαϊκά σύνορα.Αν και η προστασία των εξωτερικών συνόρων αποτελεί πρωτίστως αρμοδιότητα των κρατών-μελών, η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να ενισχύσει τη στήριξή της για την αποτροπή και την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων.Η Κομισιόν θα εργαστεί για τη δημιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, το οποίο θα έχει στόχο την προστασία της ασφάλειας των συνόρων της ΕΕ ανά πάσα στιγμή, κυρίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών οργανώνονται και εργαλειοποιούνται.Παράλληλα, η Επιτροπή σχεδιάζει να προτείνει ενίσχυση της εντολής της, με ενισχυμένο μόνιμο σώμα για άμεση ανάπτυξη προσωπικού και εξοπλισμού, ισχυρότερο ρόλο στις επιστροφές, στενότερη συνεργασία με τρίτες χώρες και μεγαλύτερες δυνατότητες επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων και των περιοχών πριν από αυτά.Προβλέπεται επίσης στοχευμένη υποστήριξη προς τα κράτη-μέλη για την ενίσχυση ευαίσθητων τμημάτων των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, καθώς και παροχή βοήθειας μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης, κατόπιν αιτήματος των κρατών-μελών.Για την αποτροπή μελλοντικών κρίσεων και τη βελτίωση της εικόνας για τις εξελίξεις στα σύνορα, το σχέδιο προβλέπει ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης.Η Κομισιόν προτείνει να διευρυνθεί η εντολή της Frontex ώστε να μπορεί να παρακολουθεί και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο την καλύτερη εκτίμηση της κατάστασης και την επιχειρησιακή υποστήριξη στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.Τα κράτη-μέλη καλούνται να παρέχουν έγκαιρα και συναφή στοιχεία στοκαι να αναφέρουν αμέσως οποιαδήποτε εξέλιξη μπορεί να επηρεάσει τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.Το σχέδιο προβλέπει επίσης ταχεία αντίδραση στις νέες μεταναστευτικές τάσεις, στις αλλαγές των διαδρομών και στη γρήγορη εξάπλωση παραπληροφόρησης μέσω των πρωτοβουλιών ταχείας αντίδρασης τηςΠαράλληλα, σχεδιάζεται ένα ευέλικτο πλαίσιο για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων που παρέχει ο Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, με νέα πρωτόκολλα για άμεση και οργανωμένη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες, μηχανές αναζήτησης και εθνικές αρχές.Προβλέπονται ακόμη νέες ψηφιακές συνεργασίες με τρίτες χώρες για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση διαδικτυακού περιεχομένου που ενθαρρύνει την παράτυπη μετανάστευση.Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης απαιτεί την εξάρθρωση των δικτύων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων.Το Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει γρήγορα το προτεινόμενο καθεστώς κυρώσεων, το οποίο θα επιτρέπει στην ΕΕ να επιβάλλει δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και απαγορεύσεις ταξιδιών σε διακινητές μεταναστών.Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται επίσης να συμφωνήσει επειγόντως σε διαπραγματευτική θέση για την αναθεωρημένη Οδηγία Διευκόλυνσης, η οποία εκσυγχρονίζει το ευρωπαϊκό πλαίσιο κατά της διακίνησης, και να ακολουθήσουν άμεσα οι σχετικές διοργανικές διαπραγματεύσεις.Παράλληλα, ζητείται επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων για τη νέα εντολή τηςΗ συνεργασία με τις διαδικτυακές πλατφόρμες, μεταξύ άλλων μέσω του EU Internet Forum, καθώς και με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και παρόχους ψηφιακών πληρωμών, αναμένεται επίσης να ενισχυθεί, ώστε να εντοπίζονται δραστηριότητες διακίνησης στο διαδίκτυο και παράνομες χρηματοοικονομικές ροές.Προβλέπεται ακόμη περαιτέρω ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου της Europol κατά της Διακίνησης Μεταναστών.Η αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης προϋποθέτει, σύμφωνα με την Κομισιόν, ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ταχύτερων επιστροφών, αλλά και την ενίσχυση της δυνατότητας τρίτων χωρών να διαχειρίζονται τις επιστροφές.Η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες στον τομέα της επανεισδοχής, με χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων και πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου, της αναπτυξιακής συνεργασίας και της πολιτικής θεωρήσεων.Προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερος ρόλος της Frontex στις επιστροφές υπηκόων τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ.Τα κράτη-μέλη καλούνται παράλληλα να εφαρμόσουν τον νέο Κανονισμό για τις Επιστροφές και τη διαδικασία επιστροφής στα σύνορα, αλλά και να αξιοποιούν περισσότερο την υποστήριξη της Frontex για τις επιστροφές, την επανεισδοχή και την επανένταξη.Η Επιτροπή προτείνει τέλος την ψηφιοποίηση των διαδικασιών ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των επιστροφών και να μειωθεί το διοικητικό βάρος.Το σχέδιο πέντε σημείων θα παρουσιαστεί στα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που θα πραγματοποιηθεί την 1η και 2α Οκτωβρίου 2026.Η Κομισιόν τονίζει ότι η αντιμετώπιση των προκλήσεων απαιτεί κοινή δράση από τα κράτη-μέλη, τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και την ίδια την Επιτροπή, και ότι το σχέδιο θα εφαρμοστεί συντονισμένα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.