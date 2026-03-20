Γιώργος Χρυσοστόμου: Μου είχαν πει σε οντισιόν «βάλε το εσώρουχο έτσι και κάνε κάτι» για να γελάσουν
Γιώργος Χρυσοστόμου: Μου είχαν πει σε οντισιόν «βάλε το εσώρουχο έτσι και κάνε κάτι» για να γελάσουν
Υπήρχε μια κανιβαλιστική διαδικασία, σχολίασε ο ηθοποιός
Μία άβολη στιγμή που έζησε σε οντισιόν στο παρελθόν περιέγραψε ο Γιώργος Χρυσοστόμου, αναφέροντας ότι έχει τύχει να του ζητήσουν να φορέσει με ένα διαφορετικό τρόπο το εσώρουχό του και να κινηθεί, με σκοπό να προκαλέσει γέλιο.
Ο ηθοποιός μίλησε στο «Daily Kous Kous», απόσπασμα του οποίου προβλήθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου στο «Breakfast@Star» αναφέροντας πως του έχει συμβεί σε οντισιόν να του ζητηθούν σκηνές, που δεν σχετίζονταν με τις απαιτήσεις του ρόλου, αλλά είχαν ως στόχο να προκαλέσουν γέλιο. Ο Γιώργος Χρυσοστόμου έκανε λόγο για μια διαδικασία που χαρακτήρισε ως «κανιβαλιστική».
Περιγράφοντας εκείνη την εμπειρία του δήλωσε: «Έχω υπάρξει σε οντισιόν που χωρίς κανέναν λόγο, υπήρχε μια κανιβαλιστική διαδικασία για να γελάσουν. “Βάλε το εσώρουχο έτσι και κάνε κάτι" για να γελάσουν. Δεν χρειαζόταν για τον ρόλο. Υπήρχε λοιπόν ένα ρωμαϊκο-κανιβαλιστικό πράγμα για να γελάσουμε. Το οποίο το δεχόμουνα κι εγώ. Λέω: “Χρειάζεται αυτό για το ρόλο;" και μου απάντησαν "όχι" και ρώτησα "τότε γιατί το κάνουμε;”. Όμως το άφησα κι εγώ ανορίοτο τότε αυτό. Τώρα σιγά σιγά όμως, έπρεπε αυτό λίγο να φτάσει σε ένα ακραίο βαθμό για να γίνει μία επανεκκίνηση».
Ο ηθοποιός μίλησε στο «Daily Kous Kous», απόσπασμα του οποίου προβλήθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου στο «Breakfast@Star» αναφέροντας πως του έχει συμβεί σε οντισιόν να του ζητηθούν σκηνές, που δεν σχετίζονταν με τις απαιτήσεις του ρόλου, αλλά είχαν ως στόχο να προκαλέσουν γέλιο. Ο Γιώργος Χρυσοστόμου έκανε λόγο για μια διαδικασία που χαρακτήρισε ως «κανιβαλιστική».
Περιγράφοντας εκείνη την εμπειρία του δήλωσε: «Έχω υπάρξει σε οντισιόν που χωρίς κανέναν λόγο, υπήρχε μια κανιβαλιστική διαδικασία για να γελάσουν. “Βάλε το εσώρουχο έτσι και κάνε κάτι" για να γελάσουν. Δεν χρειαζόταν για τον ρόλο. Υπήρχε λοιπόν ένα ρωμαϊκο-κανιβαλιστικό πράγμα για να γελάσουμε. Το οποίο το δεχόμουνα κι εγώ. Λέω: “Χρειάζεται αυτό για το ρόλο;" και μου απάντησαν "όχι" και ρώτησα "τότε γιατί το κάνουμε;”. Όμως το άφησα κι εγώ ανορίοτο τότε αυτό. Τώρα σιγά σιγά όμως, έπρεπε αυτό λίγο να φτάσει σε ένα ακραίο βαθμό για να γίνει μία επανεκκίνηση».
