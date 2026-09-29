Τρινκιέρι: «Γεμάτο γήπεδο σημαίνει πεταλούδες στο στομάχι για μένα!», δείτε βίντεο

Ο ΠΑΟΚ μετρά αντίστροφα για το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τον Ιταλό τεχνικό να συνεχίζει να... μοιράζει ατάκες σαν ασίστ - Διαβάστε τι είπε για τον αγώνα με τη Μανρέσα αλλά και τι... δεν είπε για τον Μοτεγιούνας