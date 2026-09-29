Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων ενοικίασης

Το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνεται στο «διάταγμα Μαρικάρμεν», από το όνομα της 87χρονης που εκδιώχθηκε την περασμένη Τετάρτη από το σπίτι στο οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια στην Μαδρίτη μετά την αγορά του από εταιρεία ακινήτων