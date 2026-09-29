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Συνελήφθη 48χρονος «χαμαιλέοντας» στη Νέα Μάκρη: Εξαπατούσε κόσμο με ενοικιαζόμενα ΙΧ, σπίτια και «ρυθμίσεις» χρεών
Συνελήφθη 48χρονος «χαμαιλέοντας» στη Νέα Μάκρη: Εξαπατούσε κόσμο με ενοικιαζόμενα ΙΧ, σπίτια και «ρυθμίσεις» χρεών
Πώς δρούσε ο 48χρονος που συνελήφθη που έκανε ακόμα και τον δικηγόρο
Τέσσερις διαφορετικούς τρόπους δράσης φέρεται να χρησιμοποιούσε ο 48χρονος, ο οποίος συνελήφθη στη Νέα Μάκρη, εξαπατώντας εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, υποψήφιους αγοραστές και ενοικιαστές ακινήτων, αλλά και ανθρώπους με τραπεζικές οφειλές.
Αρχικά, ο 48χρονος φέρεται να νοίκιαζε αυτοκίνητα από εταιρείες ενοικίασης, καταβάλλοντας συνήθως την απαιτούμενη προκαταβολή. Παρέλαμβανε τα οχήματα, όμως δεν τα επέστρεφε όταν έληγε η συμφωνημένη περίοδος μίσθωσης. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αναρτούσε αγγελίες πώλησης των συγκεκριμένων οχημάτων σε ιστοσελίδες αγοραπωλησίας αυτοκινήτων. Αφού έπειθε ενδιαφερόμενους αγοραστές να του καταβάλουν προκαταβολή για την αγορά, διέκοπτε την επικοινωνία μαζί τους, χωρίς να προχωρά η μεταβίβαση των οχημάτων.
Σε άλλες περιπτώσεις, ο 48χρονος φέρεται να εντόπιζε αγγελίες ιδιοκτητών που αναζητούσαν ενοικιαστές για τα ακίνητά τους. Παρουσιαζόταν ως υποψήφιος μισθωτής και τους προσκόμιζε πλαστά αποδεικτικά τραπεζικών καταθέσεων, προκειμένου να τους πείσει ότι είχε καταβάλει την απαιτούμενη προκαταβολή. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερνε να πάρει στα χέρια του τα κλειδιά των ακινήτων. Ακολούθως, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αναζητούσε υποψήφιους ενοικιαστές και παρουσιαζόταν σε αυτούς ψευδώς ως ιδιοκτήτης του ακινήτου. Αφού τους έπειθε να καταβάλουν προκαταβολή για τη μίσθωση της κατοικίας, διέκοπτε την επικοινωνία μαζί τους, χωρίς να ολοκληρώνεται η συμφωνία για την ενοικίαση.
Ο 48χρονος φέρεται να είχε αναπτύξει δράση και σε βάρος ατόμων που αντιμετώπιζαν βεβαιωμένες οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., παρουσιαζόταν ψευδώς ως δικηγόρος εταιρείας διαχείρισης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τους διαβεβαίωνε ότι είχε καταφέρει να ρυθμίσει και να μειώσει τις οφειλές τους. Επικαλούμενος την υποτιθέμενη παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών, τους έπειθε να του καταβάλουν μεγάλα χρηματικά ποσά.
Ο 48χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Αρχικά, ο 48χρονος φέρεται να νοίκιαζε αυτοκίνητα από εταιρείες ενοικίασης, καταβάλλοντας συνήθως την απαιτούμενη προκαταβολή. Παρέλαμβανε τα οχήματα, όμως δεν τα επέστρεφε όταν έληγε η συμφωνημένη περίοδος μίσθωσης. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αναρτούσε αγγελίες πώλησης των συγκεκριμένων οχημάτων σε ιστοσελίδες αγοραπωλησίας αυτοκινήτων. Αφού έπειθε ενδιαφερόμενους αγοραστές να του καταβάλουν προκαταβολή για την αγορά, διέκοπτε την επικοινωνία μαζί τους, χωρίς να προχωρά η μεταβίβαση των οχημάτων.
Σε άλλες περιπτώσεις, ο 48χρονος φέρεται να εντόπιζε αγγελίες ιδιοκτητών που αναζητούσαν ενοικιαστές για τα ακίνητά τους. Παρουσιαζόταν ως υποψήφιος μισθωτής και τους προσκόμιζε πλαστά αποδεικτικά τραπεζικών καταθέσεων, προκειμένου να τους πείσει ότι είχε καταβάλει την απαιτούμενη προκαταβολή. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερνε να πάρει στα χέρια του τα κλειδιά των ακινήτων. Ακολούθως, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αναζητούσε υποψήφιους ενοικιαστές και παρουσιαζόταν σε αυτούς ψευδώς ως ιδιοκτήτης του ακινήτου. Αφού τους έπειθε να καταβάλουν προκαταβολή για τη μίσθωση της κατοικίας, διέκοπτε την επικοινωνία μαζί τους, χωρίς να ολοκληρώνεται η συμφωνία για την ενοικίαση.
Ο 48χρονος φέρεται να είχε αναπτύξει δράση και σε βάρος ατόμων που αντιμετώπιζαν βεβαιωμένες οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., παρουσιαζόταν ψευδώς ως δικηγόρος εταιρείας διαχείρισης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τους διαβεβαίωνε ότι είχε καταφέρει να ρυθμίσει και να μειώσει τις οφειλές τους. Επικαλούμενος την υποτιθέμενη παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών, τους έπειθε να του καταβάλουν μεγάλα χρηματικά ποσά.
Ο 48χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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