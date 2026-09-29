Βραβείο νέου σκηνοθέτη καθιερώνει το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, οι πέντε φετινοί υποψήφιοι

Σοφία Αντωνίου

Νοεμή Βασιλειάδου

Ειρήνη Λαμπρινοπούλου

Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος

, για τη σκηνοθεσία της παράστασης «Κλημεντίνες χωρίς κουκούτσι», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και της ενότητας grape (Greek Agora of Performance), Θέατρο Τέχνης (Φρυνίχου), 2025., για τη σκηνοθεσία της παράστασης «Η Λυγερή» του Ανδρέα Καρκαβίτσα, Εθνικό Θέατρο – Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών, Θέατρο REX – Σκηνή «Κατίνα Παξινού», 2024., για τη σκηνοθεσία της παράστασης «Μα γκραν' μα», Εθνικό Θέατρο – Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών, Θέατρο REX – Σκηνή «Κατίνα Παξινού», 2024.Η είσοδος στην τελετή απονομής του βραβείου είναι ελεύθερη για το κοινό.