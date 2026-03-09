Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Ναόμι Γουότς με τη 17χρονη τρανς κόρη της στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι
Ναόμι Γουότς Κόρη Transgender Κάι Σράιμπερ

Η ηθοποιός και η κόρη της βρέθηκαν στην επίδειξη Balenciaga Womenswear Φθινόπωρο-Χειμώνας 2026 το Σάββατο 7 Μαρτίου

Ιωάννα Μαρίνου
32 ΣΧΟΛΙΑ
Μία εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Ναόμι Γουότς μαζί με τη 17χρονη κόρη της, Κάι Σράιμπερ στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι, εννέα μήνες μετά τη δημόσια αποκάλυψη πως είναι τρανς.

Η ηθοποιός και η κόρη της βρέθηκαν στην επίδειξη Balenciaga Womenswear Φθινόπωρο-Χειμώνας 2026 το Σάββατο 7 Μαρτίου και η 17χρονη, η οποία είναι ανερχόμενο μοντέλο, εμφανίστηκε με ένα κομψό μαύρο σύνολο και πόζαρε δίπλα στη μητέρα της λίγο πριν από την έναρξη του σόου.



Η Ναόμι Γουότς εμφανίστηκε επίσης με μαύρο σύνολο, επιλέγοντας ένα στράπλες τοπ και μαύρο παντελόνι και έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετη.

Τον περασμένο Ιούνιο, η Σράιμπερ μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε από μικρή ηλικία σχετικά με την ταυτότητα φύλου και για τη διαδικασία με την οποία αποφάσισε να αποκαλύψει δημόσια ότι είναι τρανς. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Interview, ανέφερε ότι «πάντα ήθελα να μεγαλώσω και να γίνω μια όμορφη, λαμπερή και γυναίκα με επιρροή, όπως η Μέριλιν Μονρόε».

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε προσωπικότητες που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για εκείνη, όπως οι Άλεξ Κονσάνι, Χάντερ Σέιφερ, Χάρι Νεφ, Ντάρα, Ρίτσι Σάζαμ και Κόλιν Τζόουνς, σημειώνοντας ότι τη βοήθησαν ως «ένα νεαρό τρανς κορίτσι» να διαχειριστεί δύσκολες περιόδους για την κοινότητα: «Πάντα θα κοιτάζω με θαυμασμό τη μεγαλύτερη γενιά τρανς ανθρώπων, ειδικά στον χώρο της μόδας», δήλωσε στο περιοδικό. «Είναι υπέροχο που υπάρχει μια ισχυρή κοινότητα από εμάς στον κόσμο της μόδας».

Η ίδια ανέφερε επίσης ότι είχε μια καθοριστική στιγμή νωρίτερα φέτος, όταν συνεργάστηκε με τον οίκο μόδας Valentino: «Αυτή η δουλειά με έκανε να συνειδητοποιήσω “Εντάξει, αυτό θέλω να κάνω. Θέλω να γίνω σούπερ μόντελ”. Τελεία», δήλωσε.

Φωτογραφίες άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Ιωάννα Μαρίνου
32 ΣΧΟΛΙΑ

