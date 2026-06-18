Ποια είναι η σύζυγος του Apon: Ο «μυστικός» γάμος λίγο πριν γίνουν γονείς για πρώτη φορά

Ο APON κρατά συνήθως χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή. Ωστόσο, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «The 2Night Show» στις 8 Ιουνίου είχε μιλήσει για τη σύζυγό του και τη σχέση τους, λέγοντας: «Η μεγαλύτερή μου σχέση είναι αυτή που έχω τώρα. Μετράει τρία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι νομίζουμε ότι όλα είναι όπως στις ταινίες», ενώ σε άλλο σημείο είχε σημειώσει: «Ο έρωτας έχει παίξει τεράστιο ρόλο στη ζωή μου, είναι παραίσθηση, μία ουτοπία. Πιο πολύ ζεις αυτό που φαντάζεσαι παρά αυτό που βιώνεις».