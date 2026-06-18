Ποια είναι η σύζυγος του Apon: Ο «μυστικός» γάμος λίγο πριν γίνουν γονείς για πρώτη φορά
Ποια είναι η σύζυγος του Apon: Ο «μυστικός» γάμος λίγο πριν γίνουν γονείς για πρώτη φορά
Ο τραγουδιστής και η 33χρονη ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου είναι σε σχέση εδώ και τρία χρόνια
Ένα κεφάλαιο που προστατεύει ο Apon από τα φώτα της δημοσιότητας είναι αυτό της προσωπικής του ζωή, με τον τραγουδιστή να εκπλήσσει τους θαυμαστές του στη σκηνή των Mad VMA 2026 μέσα από την αποκάλυψη πως με τη σύζυγό του περιμένουν το πρώτο τους παιδί.
Ο καλλιτέχνης δεν είχε κάνει γνωστή την είδηση του γάμου του, ωστόσο πρόσφατα ανέφερε σε συνέντευξή του ότι είναι σε σχέση εδώ και τρία χρόνια. Το προφίλ της συζύγου του, της 33χρονης ιδιοκτήτριας κομμωτηρίου, Έφης Παππά είχε προστατευτεί από τον ίδιο, καθώς όλο αυτό το διάστημα απέφευγε τις δημόσιες αναφορές στο πρόσωπό της και τις κοινές αναρτήσεις στα social media.
Αυτό δεν ισχύει για τη σύζυγο του τραγουδιστή, καθώς εκείνη έχει μοιραστεί κοινές φωτογραφίες της με τον καλλιτέχνη στο Instagram, αλλά και στιγμιότυπα από τον γάμο τους. Πιο συγκεκριμένα, η Έφη Παππά είχε δημοσιεύσει στις 7 Ιουνίου εικόνες από τον πολιτικό γάμο τους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στα στιγμιότυπα δεν αποκάλυπτε την ταυτότητα του καλλιτέχνη, ενώ εμφανιζόταν με λευκό φόρεμα και σε μία από τις εικόνες χάιδευε τη φουσκωμένη κοιλιά της.
Δείτε την ανάρτησή της
Την αποκάλυψη ότι πρόκειται να γίνει πατέρας για πρώτη φορά έκανε ο ίδιος ο τραγουδιστής από τη σκηνή των μουσικών βραβείων την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Πιο συγκεκριμένα δήλωσε αφού παρέλαβε το βραβείο «Καλύτερης Μπαλάντας»: «Το μεγαλύτερο ευχαριστώ θέλω να το πω στη γυναίκα μου, που σε λίγους μήνες θα με κάνει για πρώτη φορά πατέρα, αυτό είναι για εσένα, σε αγαπώ πολύ».
Μετά την ανακοίνωση του APON στα Mad VMA, η Έφη Παππά ανάρτησε βίντεο με το σχετικό απόσπασμα στα social media, γράφοντας: «Δράττομαι κι εγώ της ευκαιρίας, με αυτόν τον τρόπο, για να σας ανακοινώσω με τον καλλιτέχνη της καρδιάς μου-και της καρδιάς σας - τον ερχομό του γιου μας! Πάνο σ’ ευχαριστώ που μου χάρισες το δώρο της μητρότητας. Εύχομαι πάντα να αναγνωρίζεται η προσφορά σου στην ελληνική μουσική».
Ο καλλιτέχνης δεν είχε κάνει γνωστή την είδηση του γάμου του, ωστόσο πρόσφατα ανέφερε σε συνέντευξή του ότι είναι σε σχέση εδώ και τρία χρόνια. Το προφίλ της συζύγου του, της 33χρονης ιδιοκτήτριας κομμωτηρίου, Έφης Παππά είχε προστατευτεί από τον ίδιο, καθώς όλο αυτό το διάστημα απέφευγε τις δημόσιες αναφορές στο πρόσωπό της και τις κοινές αναρτήσεις στα social media.
Αυτό δεν ισχύει για τη σύζυγο του τραγουδιστή, καθώς εκείνη έχει μοιραστεί κοινές φωτογραφίες της με τον καλλιτέχνη στο Instagram, αλλά και στιγμιότυπα από τον γάμο τους. Πιο συγκεκριμένα, η Έφη Παππά είχε δημοσιεύσει στις 7 Ιουνίου εικόνες από τον πολιτικό γάμο τους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στα στιγμιότυπα δεν αποκάλυπτε την ταυτότητα του καλλιτέχνη, ενώ εμφανιζόταν με λευκό φόρεμα και σε μία από τις εικόνες χάιδευε τη φουσκωμένη κοιλιά της.
Δείτε την ανάρτησή της
Την αποκάλυψη ότι πρόκειται να γίνει πατέρας για πρώτη φορά έκανε ο ίδιος ο τραγουδιστής από τη σκηνή των μουσικών βραβείων την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Πιο συγκεκριμένα δήλωσε αφού παρέλαβε το βραβείο «Καλύτερης Μπαλάντας»: «Το μεγαλύτερο ευχαριστώ θέλω να το πω στη γυναίκα μου, που σε λίγους μήνες θα με κάνει για πρώτη φορά πατέρα, αυτό είναι για εσένα, σε αγαπώ πολύ».
Μετά την ανακοίνωση του APON στα Mad VMA, η Έφη Παππά ανάρτησε βίντεο με το σχετικό απόσπασμα στα social media, γράφοντας: «Δράττομαι κι εγώ της ευκαιρίας, με αυτόν τον τρόπο, για να σας ανακοινώσω με τον καλλιτέχνη της καρδιάς μου-και της καρδιάς σας - τον ερχομό του γιου μας! Πάνο σ’ ευχαριστώ που μου χάρισες το δώρο της μητρότητας. Εύχομαι πάντα να αναγνωρίζεται η προσφορά σου στην ελληνική μουσική».
Ο APON κρατά συνήθως χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή. Ωστόσο, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «The 2Night Show» στις 8 Ιουνίου είχε μιλήσει για τη σύζυγό του και τη σχέση τους, λέγοντας: «Η μεγαλύτερή μου σχέση είναι αυτή που έχω τώρα. Μετράει τρία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι νομίζουμε ότι όλα είναι όπως στις ταινίες», ενώ σε άλλο σημείο είχε σημειώσει: «Ο έρωτας έχει παίξει τεράστιο ρόλο στη ζωή μου, είναι παραίσθηση, μία ουτοπία. Πιο πολύ ζεις αυτό που φαντάζεσαι παρά αυτό που βιώνεις».
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