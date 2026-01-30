Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, που επηρέασε την κινητικότητά μου, ακόμα υπάρχει

κινητικότητά της, την έκανε ωστόσο να αντιληφθεί πως τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή.



Πιο αναλυτικά, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους δέχτηκε ερώτηση σχετικά το εάν κάποιο ζήτημα υγείας είχε επηρεάσει ποτέ τις αισθήσεις της, και τότε εκείνη απάντησε:

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg1owc4vgn1d)