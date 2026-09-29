Νέας φιλοσοφίας κιβώτιο ετοιμάζει και η Porsche

Η Porsche φαίνεται να ακολουθεί τα χνάρια της Ferrari, με αναφορές να κάνουν λόγο για εξέλιξη ενός αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη με χειροκίνητη λειτουργία και «παραδοσιακό» επιλογέα ταχυτήτων, στα πρότυπα της 12 Cilindri Manuale.





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Το τελευταίο δεν έχει μηχανική σύνδεση μεταξύ του επιλογέα, του πεντάλ του συμπλέκτη και του κιβωτίου. Όλα γίνονται μέσω ειδικών αισθητήρων, οι οποίοι ανιχνεύουν πότε ο οδηγός πατά το αριστερό πεντάλ, ή μετακινεί τον επιλογέα, και δίνουν εντολή στον εγκέφαλο να αλλάξει σχέση.Ο λόγος που η ιταλική εταιρεία κατέφυγε σε αυτή τη λύση, ήταν πως έκρινε ότι η εξέλιξη ενός ολοκαίνουργιου, πραγματικού αυτόματου κιβωτίου, ήταν ασύμφορη. Η Porsche μάλλον συμφωνεί με αυτό, και είναι σε στάδιο εξέλιξης μιας αντίστοιχης τεχνολογίας.Πιο συγκεκριμένα, η Porsche κατέθεσε πρόσφατα μια ευρεσιτεχνία στην Ευρώπη, η οποία δείχνει ένα από τα αυτόματα κιβώτια διπλού συμπλέκτη να διαθέτει κανονικό μοχλό και πεντάλ συμπλέκτη.Σε φυσιολογικές συνθήκες, οι αλλαγές ταχυτήτων θα γίνονται αυτόματα, όπως σε όλα τα «κανονικά» κιβώτια διπλού συμπλέκτη. Αν ο οδηγός το επιλέξει, θα μπορεί να χρησιμοποιεί τον επιλογέα στην κεντρική κονσόλα, ή τα paddles στο τιμόνι.Μάλιστα, ο μοχλός θα έχει δύο λειτουργίες: Πλήρως χειροκίνητη, με κανονικές Η διαδρομές, αλλά και σειριακή, όπου η μετακίνηση θα γίνεται εμπρός ή πίσω.