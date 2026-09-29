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Νέας φιλοσοφίας κιβώτιο ετοιμάζει και η Porsche
Νέας φιλοσοφίας κιβώτιο ετοιμάζει και η Porsche
Η Porsche εξελίσσει ένα νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, στο οποίο θα μπορείς να αλλάζει ταχύτητες όπως σε ένα χειροκίνητο.
Η Porsche φαίνεται να ακολουθεί τα χνάρια της Ferrari, με αναφορές να κάνουν λόγο για εξέλιξη ενός αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη με χειροκίνητη λειτουργία και «παραδοσιακό» επιλογέα ταχυτήτων, στα πρότυπα της 12 Cilindri Manuale.
Ο λόγος που η ιταλική εταιρεία κατέφυγε σε αυτή τη λύση, ήταν πως έκρινε ότι η εξέλιξη ενός ολοκαίνουργιου, πραγματικού αυτόματου κιβωτίου, ήταν ασύμφορη. Η Porsche μάλλον συμφωνεί με αυτό, και είναι σε στάδιο εξέλιξης μιας αντίστοιχης τεχνολογίας.
Πιο συγκεκριμένα, η Porsche κατέθεσε πρόσφατα μια ευρεσιτεχνία στην Ευρώπη, η οποία δείχνει ένα από τα αυτόματα κιβώτια διπλού συμπλέκτη να διαθέτει κανονικό μοχλό και πεντάλ συμπλέκτη.
Σε φυσιολογικές συνθήκες, οι αλλαγές ταχυτήτων θα γίνονται αυτόματα, όπως σε όλα τα «κανονικά» κιβώτια διπλού συμπλέκτη. Αν ο οδηγός το επιλέξει, θα μπορεί να χρησιμοποιεί τον επιλογέα στην κεντρική κονσόλα, ή τα paddles στο τιμόνι.
Μάλιστα, ο μοχλός θα έχει δύο λειτουργίες: Πλήρως χειροκίνητη, με κανονικές Η διαδρομές, αλλά και σειριακή, όπου η μετακίνηση θα γίνεται εμπρός ή πίσω.
Παράλληλα, η Porsche αναφέρει πως αυτός ο τύπος κιβωτίου ταχυτήτων θα μπορεί να χρησιμοποιείται τόσο στα πλήρως θερμικά μοντέλα, όσο και στα υβριδικά. Η 911 T-Hybrid για παράδειγμα, δεν είναι διαθέσιμη με κανονικό χειροκίνητο κιβώτιο, αφού ο ηλεκτροκινητήρας είναι ενσωματωμένος μέσα στο αυτόματο διπλού συμπλέκτη.
Πρόσφατα ο CEO της Porsche Βορείου Αμερικής, Τίμο Ρες, είχε αναφέρει αυτό το ζήτημα, και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι μηχανικοί της εταιρείας θα μπορούσαν να βρουν μια λύση ούτως ώστε η T-Hybrid να μπορεί να έχει χειροκίνητο κιβώτιο. Όπως φαίνεται, αυτή η νέα ευρεσιτεχνία της Porsche θα έρθει να δώσει τη λύση.
Πρόσφατα ο CEO της Porsche Βορείου Αμερικής, Τίμο Ρες, είχε αναφέρει αυτό το ζήτημα, και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι μηχανικοί της εταιρείας θα μπορούσαν να βρουν μια λύση ούτως ώστε η T-Hybrid να μπορεί να έχει χειροκίνητο κιβώτιο. Όπως φαίνεται, αυτή η νέα ευρεσιτεχνία της Porsche θα έρθει να δώσει τη λύση.
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