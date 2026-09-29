Μηχανική βλάβη στο «ΙΟΝΙΣ», απαγόρευση απόπλου στην Κέα

Απαγορεύθηκε ο απόπλουςστο λιμάνι της Κέας, λόγω μηχανικής βλάβης, σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο από την Κέα προς το Λαύριο, μεταφέροντας 110 επιβάτες, 20 Ι.Χ. αυτοκίνητα, τέσσερα φορτηγά και ένα δίκυκλο.Οι επιβάτες και τα οχήματα πρόκειται να προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.