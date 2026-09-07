Η Νικόλ Σέρζινγκερ έκανε σπαγγάτο σε αεροπλάνο, δείτε φωτογραφίες
Η Νικόλ Σέρζινγκερ έκανε σπαγγάτο σε αεροπλάνο, δείτε φωτογραφίες
Η τραγουδίστρια ταξίδεψε στη Δανία για την πρώτη συναυλία μετά την επανένωση των Pussycat Dolls
Σπαγγάτο έκανε η Νικόλ Σέργινγκερ κατά τη διάρκεια πτήσης της με αεροπλάνο και μοιράστηκε στιγμιότυπα στο Instagram
Η 48χρονη τραγουδίστρια και οι συναδέλφοι της από το συγκρότημα Pussycat Dolls, Άσλεϊ Ρόμπερτς και Κίμπερλι Γουάιατ, οι οποίες ετοιμάζονται να ξεκινήσουν την ευρωπαϊκή περιοδεία μετά την επανένωσή τους, ταξίδεψαν προς τη Δανία για την πρώτη τους συναυλία.
Η Σέρζινγκερ ανέβασε στο προφίλ της φωτογραφίες από τη διαδρομή τους, όπου έκανε διατάσεις μέσα στο αεροπλάνο για να χαλαρώσει, καθώς και ένα εντυπωσιακό σπαγγάτο. Σε κάποια από τα στιγμιότυπα φαίνεται πως σπατάλησε λίγες ώρες στον υπολογιστή της, ενώ κατάφερε και να κοιμηθεί, φορώντας λεοπάρ πιτζάμες.
Αφού έφτασαν στον προορισμό τους, η τραγουδίστρια έκανε μία ακόμη φιγούρα για τους διαδικτυακούς της φίλους, κάνοντας ένα όρθιο σπαγγάτο πάνω στη σκάλα του αεροπλάνου.
«Με το ζόρι έχω τα μάτια μου ανοιχτά, αλλά αυτό είναι το είδος της πολυάσχολης ζωής για το οποίο προσευχόμουν», έγραψε η Σέρζινγκερ στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η 48χρονη τραγουδίστρια και οι συναδέλφοι της από το συγκρότημα Pussycat Dolls, Άσλεϊ Ρόμπερτς και Κίμπερλι Γουάιατ, οι οποίες ετοιμάζονται να ξεκινήσουν την ευρωπαϊκή περιοδεία μετά την επανένωσή τους, ταξίδεψαν προς τη Δανία για την πρώτη τους συναυλία.
Η Σέρζινγκερ ανέβασε στο προφίλ της φωτογραφίες από τη διαδρομή τους, όπου έκανε διατάσεις μέσα στο αεροπλάνο για να χαλαρώσει, καθώς και ένα εντυπωσιακό σπαγγάτο. Σε κάποια από τα στιγμιότυπα φαίνεται πως σπατάλησε λίγες ώρες στον υπολογιστή της, ενώ κατάφερε και να κοιμηθεί, φορώντας λεοπάρ πιτζάμες.
Αφού έφτασαν στον προορισμό τους, η τραγουδίστρια έκανε μία ακόμη φιγούρα για τους διαδικτυακούς της φίλους, κάνοντας ένα όρθιο σπαγγάτο πάνω στη σκάλα του αεροπλάνου.
«Με το ζόρι έχω τα μάτια μου ανοιχτά, αλλά αυτό είναι το είδος της πολυάσχολης ζωής για το οποίο προσευχόμουν», έγραψε η Σέρζινγκερ στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε τις φωτογραφίες
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