Επίσκεψη του Κυριάκου Πιερρακάκη στη Βασιλεία και τη Φρανκφούρτη, τι θα συζητηθεί

O Κυριάκος Πιερρακάκης θα συμμετάσχει στο 4ο Συνέδριο Χρηματοπιστωτικών Αγορών της Deutsche Bundesbank, στο πλαίσιο του οποίου θα έχει δημόσια συζήτηση με τον πρόεδρο της Bundesbank, Γιοαχίμ Νάγκελ