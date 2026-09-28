Καρέ καρέ η κλοπή μηχανής μεγάλου κυβισμού μπροστά από το σπίτι του ιδιοκτήτη στη Ραφήνα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ραφήνα Κλοπή Μοτοσικλέτα

Καρέ καρέ η κλοπή μηχανής μεγάλου κυβισμού μπροστά από το σπίτι του ιδιοκτήτη στη Ραφήνα, δείτε βίντεο

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αναμένεται να αξιοποιηθεί από τις Αρχές για τον εντοπισμό των δραστών

Καρέ καρέ η κλοπή μηχανής μεγάλου κυβισμού μπροστά από το σπίτι του ιδιοκτήτη στη Ραφήνα, δείτε βίντεο
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Μια μηχανή μεγάλου κυβισμού έβαλαν στο στόχαστρο δύο άγνωστοι δράστες στη Ραφήνα, οι οποίοι κατάφεραν να την αρπάξουν μέσα σε λίγα λεπτά και να εξαφανιστούν.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα, μπροστά από το σπίτι του ιδιοκτήτη, σε πεζόδρομο της περιοχής.

Καρέ καρέ η κλοπή της μηχανής

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που μετέδωσε η τηλεόραση της ΕΡΤ, διακρίνονται δύο άνδρες ντυμένοι στα μαύρα να πλησιάζουν τη μηχανή και να την απομακρύνουν από το σημείο.

Οι κινήσεις τους ήταν γρήγορες, καθώς αφού πήραν τη μηχανή αποχώρησαν από την περιοχή, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.


Ο ιδιοκτήτης διαπίστωσε την κλοπή και ενημέρωσε τις αρχές, ενώ το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αναμένεται να αξιοποιηθεί από τις Αρχές για τον εντοπισμό των δραστών.
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