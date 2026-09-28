Σε νέο χώρο του δήμου Αθηναίων τα ΚΕΠ στον Νέο Κόσμο

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες των ΚΕΠ

ΚΕΠ) απέκτησε ο Νέος Κόσμος. Βρίσκεται στη συμβολή των οδών Φρειδερίκου Σμιθ και Πλατείας Μπλόκου Δουργούτι και στεγάζεται για πρώτη φορά σε ιδιόκτητο κτίριο του δήμου Αθηναίων.



Ο νέος χώρος διαθέτει ράμπα πρόσβασης, WC ΑμεΑ και ειδική θέση στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, ενώ εξοπλίζεται με νέα μηχανήματα, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και σύστημα διαχείρισης επισκεπτών. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Τετάρτη, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου και του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.







413.592 υποθέσεις στα ΚΕΠ της Αθήνας - 50.557 στον Νέο Κόσμο Σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου Αθηναίων, από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως τον Αύγουστο του 2026, στο ΚΕΠ Νέου Κόσμου διεκπεραιώθηκαν 50.557 υποθέσεις πολιτών, που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 12% του συνολικού όγκου των ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων.



Το ίδιο διάστημα, στα οκτώ ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων καταγράφηκαν 413.592 υποθέσεις, και συγκεκριμένα:







-ΚΕΠ Ακαδημίας: 64.315



-ΚΕΠ Συντάγματος: 58.195



Κλείσιμο



-ΚΕΠ Νέου Κόσμου: 50.557



-ΚΕΠ Αμπελοκήπων: 44.733



-ΚΕΠ Πετραλώνων: 37.204



Ένα νέο, σύγχρονο και πλήρως προσβάσιμο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών () απέκτησε. Βρίσκεται στη συμβολή των οδών Φρειδερίκου Σμιθ και Πλατείας Μπλόκου Δουργούτι και στεγάζεται για πρώτη φοράΟ νέος χώρος διαθέτει ράμπα πρόσβασης, WC ΑμεΑ και ειδική θέση στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, ενώ εξοπλίζεται με νέα μηχανήματα, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και σύστημα διαχείρισης επισκεπτών. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Τετάρτη, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου και του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.Ο κ. Λιβάνιος δήλωσε ότι «τα ΚΕΠ της Αθήνας είναι ίσως από τις ελάχιστες περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα που εξυπηρετούν πολύ περισσότερο κόσμο από αυτόν που κατοικεί στην περιοχή. Είναι πολύ ευχάριστο ότι το ΚΕΠ εδώ, στον Νέο Κόσμο, βρίσκεται σε έναν πολύ όμορφο δημοτικό χώρο και είναι σημαντικό να αξιοποιείται η δημοτική περιουσία, γιατί μειώνονται τα λειτουργικά έξοδα». Ο κ. Δούκας, ανέφερε ότι με τη μετεγκατάσταση του ΚΕΠ του Νέου Κόσμου σε ιδιόκτητο χώρο, ο Δήμος εξοικονομεί περίπου 50.000 ευρώ από μισθώματα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. «Είναι μια επένδυση που έχει διπλό όφελος. Μειώνουμε τα πάγια έξοδα του Δήμου και αφήνουμε μια σύγχρονη, μόνιμη υποδομή στην πόλη», πρόσθεσε., από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως τον Αύγουστο του 2026, στο ΚΕΠ Νέου Κόσμου διεκπεραιώθηκαν 50.557 υποθέσεις πολιτών, που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 12% του συνολικού όγκου των ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων.Το ίδιο διάστημα, στα οκτώ ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων καταγράφηκαν 413.592 υποθέσεις, και συγκεκριμένα:-ΚΕΠ Πλατείας Αμερικής: 69.981-ΚΕΠ Ακαδημίας: 64.315-ΚΕΠ Συντάγματος: 58.195-ΚΕΠ Σεπολίων: 54.225-ΚΕΠ Νέου Κόσμου: 50.557-ΚΕΠ Αμπελοκήπων: 44.733-ΚΕΠ Πετραλώνων: 37.204

-ΚΕΠ Πατησίων: 34.382



Στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης στα ΚΕΠ σε Πετράλωνα, Σεπόλια, Πατήσια, Αμπελοκήπους, Σύνταγμα και Ν. Κόσμο. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εργασίες εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών σε επιφάνεια άνω των 2.150 τ.μ., περισσότερα από 400 τ.μ. νέων βινυλικών δαπέδων, 287 τ.μ. νέων ψευδοροφών και 60 τ.μ. διαχωριστικών γυψοσανίδας, καθώς και εργασίες σε κουφώματα, πόρτες, υαλοστάσια και συστήματα σκίασης. Εγκαταστάθηκαν επίσης 180 νέα φωτιστικά και συστήματα φωτισμού LED, ενώ ανανεώθηκε η εσωτερική και εξωτερική σήμανση. Παράλληλα με την κτιριακή αναβάθμιση, ενισχύθηκε σημαντικά και ο τεχνολογικός εξοπλισμός των ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων, με την προμήθεια 88 νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών και 88 νέων οθονών, συμβάλλοντας στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.



Προσβασιμότητα χωρίς αποκλεισμούς Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες των ΚΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν δημιουργηθεί ειδικές θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ πλησίον των ΚΕΠ της 3ης Δημοτικής Κοινότητας στα Πετράλωνα, της 4ης Δημοτικής Κοινότητας στα Σεπόλια, της 5ης Δημοτικής Κοινότητας στα Πατήσια και της 6ης Δημοτικής Κοινότητας στην Πλατεία Αμερικής, διευκολύνοντας την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες τους. Αντίστοιχη μέριμνα έχει προβλεφθεί και στο νέο ΚΕΠ Νέου Κόσμου, με ειδική θέση στάθμευσης ΑμεΑ, ράμπα πρόσβασης και προσβάσιμο WC. Παράλληλα, στο ΚΕΠ Συντάγματος, Όθωνος & Αμαλίας 10, λειτουργεί σύστημα εξ αποστάσεως διερμηνείας και χειλεοανάγνωσης, υποστηρίζοντας την άμεση επικοινωνία και εξυπηρέτηση των κωφών και βαρήκοων συμπολιτών μας.



Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ