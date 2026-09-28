«Έκανε το σωστό»: Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας ευχαρίστησε την αγρότισσα που ειδοποίησε για τις ύποπτες κινήσεις κοντά στη βάση RAF Fairford
ΚΟΣΜΟΣ
Στρατιωτική βάση Βρετανία RAF

«Έκανε το σωστό»: Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας ευχαρίστησε την αγρότισσα που ειδοποίησε για τις ύποπτες κινήσεις κοντά στη βάση RAF Fairford

Οι βρετανικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για το περιστατικό στην περιοχή

«Έκανε το σωστό»: Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας ευχαρίστησε την αγρότισσα που ειδοποίησε για τις ύποπτες κινήσεις κοντά στη βάση RAF Fairford
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Την ευγνωμοσύνη του προς τους πολίτες που φέρεται να βοήθησαν τις Aρχές να εντοπίσουν έγκαιρα μια ύποπτη ενέργεια κοντά στη βάση της RAF Fairford εξέφρασε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Γουές Στρίτινγκ.

Μιλώντας από το συνέδριο του Εργατικού Κόμματος, ο Βρετανός υπουργός αναφέρθηκε ειδικά στη γυναίκα που κάλεσε την αστυνομία τα ξημερώματα της Κυριακής, αφού, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είδε «μια μεγάλη ομάδα ανδρών με κουκούλες και καλυμμένα πρόσωπα» κοντά στη βάση.

Ο Στρίτινγκ τόνισε ότι η αντίδρασή της ήταν ακριβώς αυτή που θα περίμεναν οι Αρχές από έναν πολίτη σε μια τέτοια κατάσταση.
«Θέλω να ευχαριστήσω αυτό το μέλος του κοινού. Έκανε ακριβώς αυτό που θα ελπίζαμε ότι θα έκανε κάποιος σε μια τόσο ασυνήθιστη κατάσταση», δήλωσε μιλώντας στο Sky News.

«Είμαι πραγματικά ευγνώμων. Από όσα γνωρίζουμε, ενήργησε γρήγορα και με σκέψη και έκανε το σωστό» πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας υπογράμμισε ότι η γυναίκα είχε μόνο ένα μέρος της συνολικής εικόνας της υπόθεσης και απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι βρετανικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για το περιστατικό στην περιοχή της RAF Fairford, μιας από τις σημαντικότερες αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Βρετανία, όπου σταθμεύουν κατά καιρούς στρατηγικά βομβαρδιστικά και άλλα αεροσκάφη των ΗΠΑ.
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