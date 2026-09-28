Θεοχάρης: Λανθασμένη φράση η αναφορά σε «κόμματα των κακομοίρηδων»

Μιλούσα για τα κόμματα που περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα κακόμοιρη και φοβική που θεωρώ ότι δεν ζούμε τέτοια χώρα, είπε ο Χάρης Θεοχάρης