Θεοχάρης: Λανθασμένη φράση η αναφορά σε «κόμματα των κακομοίρηδων»
Θεοχάρης: Λανθασμένη φράση η αναφορά σε «κόμματα των κακομοίρηδων»
Μιλούσα για τα κόμματα που περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα κακόμοιρη και φοβική που θεωρώ ότι δεν ζούμε τέτοια χώρα, είπε ο Χάρης Θεοχάρης
«Λανθασμένη φράση» χαρακτήρισε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, τις αναφορές του σε «κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη».
«Εγώ εξέφρασα μια λανθασμένη φράση. Αναφερόμουν στο γεγονός ότι έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα, ότι είναι στη δεκαετία του 1960-1970 ενώ υπάρχει μια Ελλάδα που δυσκολεύεται, προσπαθεί, αλλά πετυχαίνει, εξάγει, έχει εργαζόμενους π ου βλέπουν αυξήσεις» είπε ο κ. Θεοχάρης τη Δευτέρα μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 98,9.
«Αυτό που ήθελα να διατυπώσω ήταν για τα κόμματα που περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα κακόμοιρη και φοβική που θεωρώ ότι δεν ζούμε τέτοια χώρα» συμπλήρωσε ο κ. Θεοχάρης.
Διευκρίνισε, δε, ότι «σε καμία περίπτωση δεν είναι κακομοίρηδες αυτοί που διαμαρτύρονται. Εγώ εκφράστηκα για τα κόμματα που θεωρούν ότι όλοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και είναι ο μέσος όρος αντί να είναι μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Αν δεν αναγνωρίσει το μέγεθός της και τις ανάγκες δεν θα μπορέσεις ποτέ να τη στηρίξεις. Αλλιώς πηγαίνεις σε οριζόντια μέτρα που έχουν μειωμένη ισχύ».
Είχε προηγηθεί η αναφορά - κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συζήτησης στο Action24 - από τον κ. Θεοχάρη στην εικόνα της χώρας και στην πολιτική αντιπαράθεση ενόψει και των εκλογών.
«Γίνεται προσπάθεια στον δρόμο προς τις εκλογές -και θα ενταθεί- να εκφράζουμε ότι η χώρα περνά μια δύσκολη κατάσταση, ότι είμαστε η χώρα των κακομοίρηδων, ότι είμαστε μίζεροι. Όλοι έχουμε δυσκολίες, όλοι δεν είμαστε χώρα που ζούμε στη μιζέρια», ανέφερε ο υφυπουργός Εξωτερικών, επικαλούμενος τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση των επενδύσεων, με την Τόνια Αντωνίου του ΠΑΣΟΚ να σχολιάζει ότι ο κ. Θεοχάρης αναφέρεται «σε άλλη χώρα».
«Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύρηδες», της απάντησε ο κ. Θεοχάρης.
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«Εγώ εξέφρασα μια λανθασμένη φράση. Αναφερόμουν στο γεγονός ότι έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα, ότι είναι στη δεκαετία του 1960-1970 ενώ υπάρχει μια Ελλάδα που δυσκολεύεται, προσπαθεί, αλλά πετυχαίνει, εξάγει, έχει εργαζόμενους π ου βλέπουν αυξήσεις» είπε ο κ. Θεοχάρης τη Δευτέρα μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 98,9.
«Αυτό που ήθελα να διατυπώσω ήταν για τα κόμματα που περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα κακόμοιρη και φοβική που θεωρώ ότι δεν ζούμε τέτοια χώρα» συμπλήρωσε ο κ. Θεοχάρης.
Διευκρίνισε, δε, ότι «σε καμία περίπτωση δεν είναι κακομοίρηδες αυτοί που διαμαρτύρονται. Εγώ εκφράστηκα για τα κόμματα που θεωρούν ότι όλοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και είναι ο μέσος όρος αντί να είναι μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Αν δεν αναγνωρίσει το μέγεθός της και τις ανάγκες δεν θα μπορέσεις ποτέ να τη στηρίξεις. Αλλιώς πηγαίνεις σε οριζόντια μέτρα που έχουν μειωμένη ισχύ».
🎙️ Ήταν λάθος διατύπωση. Δεν ήταν πρόθεσή μου να χαρακτηρίσω κανέναν πολίτη— Harry Theoharis (@htheoharis) September 28, 2026
Από την παρουσία μου στο ραδιόφωνο του «Alpha Radio 98.9» με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο
🎙️ Ολόκληρη η παρουσία μου
👉 https://t.co/Lh19QbPCRt#HarryTheoharis #GreeceMFA #Greece #Notia #NeaDimokratia #ΝΔ pic.twitter.com/Rj2s5IpqFg
Είχε προηγηθεί η αναφορά - κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συζήτησης στο Action24 - από τον κ. Θεοχάρη στην εικόνα της χώρας και στην πολιτική αντιπαράθεση ενόψει και των εκλογών.
«Γίνεται προσπάθεια στον δρόμο προς τις εκλογές -και θα ενταθεί- να εκφράζουμε ότι η χώρα περνά μια δύσκολη κατάσταση, ότι είμαστε η χώρα των κακομοίρηδων, ότι είμαστε μίζεροι. Όλοι έχουμε δυσκολίες, όλοι δεν είμαστε χώρα που ζούμε στη μιζέρια», ανέφερε ο υφυπουργός Εξωτερικών, επικαλούμενος τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση των επενδύσεων, με την Τόνια Αντωνίου του ΠΑΣΟΚ να σχολιάζει ότι ο κ. Θεοχάρης αναφέρεται «σε άλλη χώρα».
«Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύρηδες», της απάντησε ο κ. Θεοχάρης.
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