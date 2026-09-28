Αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη η Ιωάννα Γάκα, νοσηλεύτρια καταθέτει στον ανακριτή
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Μαζωνάκης Ιωάννα Γάκα Νοσηλεύτρια Κατάθεση

Αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη η Ιωάννα Γάκα, νοσηλεύτρια καταθέτει στον ανακριτή

Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί και το δικαστικό βούλευμα σχετικά με την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, που εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης

Αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη η Ιωάννα Γάκα, νοσηλεύτρια καταθέτει στον ανακριτή
Βασιλική Κόκκαλη
21 ΣΧΟΛΙΑ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με νέα πρόσωπα να περνούν το κατώφλι του ανακριτή.

Εν τω μεταξύ, πληροφορίες αναφέρουν πως η 56χρονη γιατρός Ιωάννα Γάκα, κατά τη μαραθώνια απολογία που είχε δώσει προ ημερών στον ανακριτή αρνήθηκε ότι χορήγησε μέθη ή οποιαδήποτε άλλη ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Την ίδια ώρα, ο 58χρονος συζύγός της Ιωάννης Θεοδωρόπουλος φέρεται να αναγνώρισε ευθύνη του μόνο σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των μηχανημάτων.

Σήμερα πάντως στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή και μία νοσηλεύτρια, ενώ τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί και το δικαστικό βούλευμα σχετικά με την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, που εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Τέλος η δικηγορική εταιρεία που εκπροσωπεί τους δυο κατηγορούμενους γιατρούς σε σημερινή ανακοίνωσή της αναφέρει: «Η Δικηγορική Εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες» δηλώνει ότι, από σεβασμό στην ελληνική Δικαιοσύνη και την εν εξελίξει ανακριτική διαδικασία, θα απέχει από κάθε προσπάθεια μεταφοράς της δίκης στην τηλεόραση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης».
Βασιλική Κόκκαλη
21 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Nova more: Η πρόταση της Nova που κερδίζει τους καταναλωτές

Η εποχή της ταχύτητας και της συνδεσιμότητας, φέρνει την ανάγκη για πολλά περισσότερα από απλώς μια καλή τιμή. Το Nova more έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη: Η ολοκληρωμένη πρόταση της Nova, ενώνει Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσθέτοντας, παράλληλα, υπηρεσίες και δυνατότητες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης