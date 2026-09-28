Μπαρτζώκας για Ντάνστον: Σημαντική η παρουσία του στα αποδυτήρια
Μπαρτζώκας για Ντάνστον: Σημαντική η παρουσία του στα αποδυτήρια
Ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε για την απόκτηση του 40χρονου σέντερ αλλά και για την απουσία του Μιλουτίνοφ
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τα θέματα που είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας του Ολυμπιακού, κατά την αναχώρηση της αποστολής για το Κάουνας.
Οι ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν την Ζαλγκίρις αύριο Τρίτη (29/9, 20:00) για τη 2η αγωνιστική της Euroleague ενώ την Πέμπτη (1/10, 21:30) παίζουν στην Μπολόνια με τη Βίρτους για την 3η αγωνιστική.
Για τα παιχνίδια ο προπονητής του Ολυμπιακού είπε: «Είναι δύσκολη διαδικασία. Παίζουμε ξανά αύριο σε μία έδρα και απέναντι σε μια ομάδα που διεκδικεί τα playoffs. Χρειάζεται να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Αν δεν παίξουμε καλά, πιστεύω πως θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ».
Για τους αγώνες εκτός έδρας ο Μπαρτζώκας τόνισε: «Είναι 5 στα 7. Για εμένα δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Τώρα δεν κάναμε καμία προπόνηση, θα κάνουμε το βράδυ ένα shootaround, να δείξουμε ένα βίντεο και να παίξουμε το παιχνίδι αύριο. Αυτή είναι η κατάσταση».
Για τους λόγους της απόκτησης του Μπράιαντ Ντάνστον: «Ήταν στις προπονήσεις μαζί μας, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι για ασφάλεια γιατί χρειάζονται παίκτες, καθώς οι παίκτες δεν μπορούν να παίξουν τόσα συνεχόμενα παιχνίδια.
Θεωρούμε ότι εκτός της δεδομένης αγωνιστικής του κλάσης, είναι και μία παρουσία στα αποδυτήρια ιδιαίτερα σημαντική. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα και νομίζω πως θα μας βοηθήσει πολύ και στα αποδυτήρια και στο γήπεδο».
Για τα ματς στο Stoiximan Super Cup: «Όλα τα πράγματα είναι τι παίρνεις και τι δίνεις. Σκοράραμε 100 πόντους το παιχνίδι και είναι δύσκολο να δεχτούμε περισσότερους. Δεν αμελούμε την άμυνα. Υπάρχουν κάποια δεδομένα στην ομάδα μας. Ο καλύτερος ριμπάουντερ στην Ευρωλίγκα, ο Μιλουτίνοφ δεν ήταν σε θέση να παίξει. Πήγαμε σε αδόκιμα σχήματα».
Για τον Μιλουτίνοφ και αν θα παίξει: «Νομίζω πως όχι. Ο Μιλουτίνοφ έχει μια τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί και αποφασίστηκε από το ιατρικό τιμ να κάνει θεραπείες και ενδυνάμωση για να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό. Γιατί έπαιζε με πόνο και δεν μπορούσε να παίξει έτσι όπως έπρεπε».
Οι ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν την Ζαλγκίρις αύριο Τρίτη (29/9, 20:00) για τη 2η αγωνιστική της Euroleague ενώ την Πέμπτη (1/10, 21:30) παίζουν στην Μπολόνια με τη Βίρτους για την 3η αγωνιστική.
Για τα παιχνίδια ο προπονητής του Ολυμπιακού είπε: «Είναι δύσκολη διαδικασία. Παίζουμε ξανά αύριο σε μία έδρα και απέναντι σε μια ομάδα που διεκδικεί τα playoffs. Χρειάζεται να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Αν δεν παίξουμε καλά, πιστεύω πως θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ».
Για τους αγώνες εκτός έδρας ο Μπαρτζώκας τόνισε: «Είναι 5 στα 7. Για εμένα δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Τώρα δεν κάναμε καμία προπόνηση, θα κάνουμε το βράδυ ένα shootaround, να δείξουμε ένα βίντεο και να παίξουμε το παιχνίδι αύριο. Αυτή είναι η κατάσταση».
Για τους λόγους της απόκτησης του Μπράιαντ Ντάνστον: «Ήταν στις προπονήσεις μαζί μας, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι για ασφάλεια γιατί χρειάζονται παίκτες, καθώς οι παίκτες δεν μπορούν να παίξουν τόσα συνεχόμενα παιχνίδια.
Θεωρούμε ότι εκτός της δεδομένης αγωνιστικής του κλάσης, είναι και μία παρουσία στα αποδυτήρια ιδιαίτερα σημαντική. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα και νομίζω πως θα μας βοηθήσει πολύ και στα αποδυτήρια και στο γήπεδο».
Για τα ματς στο Stoiximan Super Cup: «Όλα τα πράγματα είναι τι παίρνεις και τι δίνεις. Σκοράραμε 100 πόντους το παιχνίδι και είναι δύσκολο να δεχτούμε περισσότερους. Δεν αμελούμε την άμυνα. Υπάρχουν κάποια δεδομένα στην ομάδα μας. Ο καλύτερος ριμπάουντερ στην Ευρωλίγκα, ο Μιλουτίνοφ δεν ήταν σε θέση να παίξει. Πήγαμε σε αδόκιμα σχήματα».
Για τον Μιλουτίνοφ και αν θα παίξει: «Νομίζω πως όχι. Ο Μιλουτίνοφ έχει μια τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί και αποφασίστηκε από το ιατρικό τιμ να κάνει θεραπείες και ενδυνάμωση για να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό. Γιατί έπαιζε με πόνο και δεν μπορούσε να παίξει έτσι όπως έπρεπε».
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