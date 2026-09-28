Πόσο ακριβότερος θα είναι ο φετινός χειμώνας: Δείτε συγκριτικό πίνακα με τις τιμές θέρμανσης για πετρέλαιο, ρεύμα και αέριο

Ο στόχος για τα 1,75 ευρώ

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Δύο παρεμβάσεις

Φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς βάζει η τιμή των καυσίμων , με το πετρέλαιο θέρμανσης να απειλεί να «κάψει» την τσέπη των καταναλωτών πριν καν ανοίξει επισήμως η χειμερινή περίοδος.Η κυβέρνηση ετοιμάζει πακέτο στήριξης για να συγκρατήσει το κόστος , όμως ακόμη και στο ευνοϊκότερο σενάριο η φετινή θέρμανση προμηνύεται πολύ ακριβότερη από πέρυσι. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, εάν άρχιζε σήμερα η διάθεσή του, υπολογίζεται στην Αττική κοντά στα 1,90 ευρώ το λίτρο, από 1,096 ευρώ στις 15 Οκτωβρίου 2025.Πρόκειται για άνοδο περίπου 73%, ενώ σε περιοχές με υψηλότερα μεταφορικά και εμπορικά κόστη η τιμή μπορεί να κινηθεί ακόμη και πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Για ένα νοικοκυριό με μέση κατανάλωση 700-800 λίτρων, η φετινή δαπάνη διαμορφώνεται σε 1.330-1.520 ευρώ, έναντι περίπου 767-877 ευρώ πέρυσι. Η επιβάρυνση κυμαίνεται επομένως από 560 έως 640 ευρώ με βάση τα τρέχοντα επίπεδα τιμών του καυσίμου.Οπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, η κυβερνητική στόχευση είναι η τιμή να συγκρατηθείδηλαδή κοντά στο επίπεδο στο οποίο έκλεισε η χειμερινή περίοδος τον Απρίλιο του 2026. Σε σχέση με τα 1,10 ευρώ του περασμένου Οκτωβρίου, όταν ξεκίνησε η διανομή του καυσίμου, η δαπάνη είναι αυξημένη κατά 59%. Αυτό σημαίνει ότι για να φτάσουμε από την εκτιμώμενη σημερινή τιμή των 1,90 ευρώ ανά λίτρο στη μειωμένη τιμή απαιτείται παρέμβαση περίπου 15 λεπτών ανά λίτρο.Φέτος, η συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης άνοιξε ασυνήθιστα νωρίς εξαιτίας της γενικότερης γεωπολιτικής αναταραχής και των ανησυχιών για νέα εκτίναξη της τιμής του αργού. Το πετρέλαιο κινείται σταθερά στην περιοχή των 100 δολαρίων το βαρέλι, διατηρώντας υψηλή πίεση σε ολόκληρη την αλυσίδα των καυσίμων. Η μεγάλη απειλή προέρχεται από το ντίζελ, ωστόσο οι παράλληλοι δρόμοι με το πετρέλαιο θέρμανσης δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.Το πακέτο στήριξης αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες (σ.σ στις 30/9),. ΟιHelleniq Energy και Motor Oil παραμένουν ανοιχτές για το ύψος της συμμετοχής τους, αλλά και για το τελικό μείγμα των καυσίμων που θα επιδοτήσουν.

Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκονται δύο παρεμβάσεις. Η πρώτη είναι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, που καλύπτει πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, καυσόξυλα και πέλετ. Η αύξηση θα είναι οριζόντια, χωρίς προς το παρόν να προβλέπεται διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων, οι οποίοι υπολογίζονται σε περίπου 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές.



Η δεύτερη αφορά επιδότηση στην αντλία για το ντίζελ θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης. Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν στην τελική απόφαση θα συμπεριληφθούν και οι βενζίνες που επιδιώκει η κυβέρνηση για να μειώσει και το μεταφορικό κόστος των καταναλωτών ή εάν η παρέμβαση θα περιοριστεί στα δύο είδη ντίζελ, αφήνοντας την αμόλυβδη εκτός κάδρου. Η κυβέρνηση φαίνεται να απομακρύνεται από τις εισηγήσεις για φορολόγηση των υπερκερδών, ενώ μένει να φανεί αν θα επιμείνει στην επιβολή πλαφόν στην αλυσίδα των καυσίμων. Η εκτίμηση είναι ότι η λιανική εμφανίζει ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά και ότι η επιδότηση της τιμής μπορεί να δώσει πιο άμεσο και μετρήσιμο αποτέλεσμα, χωρίς να διαταράξει την εμπορική λειτουργία της αγοράς.

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