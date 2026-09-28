Δένδιας για την επέτειο της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας: Εξαιρετικά ισχυρή η στρατηγική σχέση των δύο χωρών

5 χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας με τη Γαλλία, την οποία είχα τη τιμή να υπογράψω στο Παρίσι ως Υπουργός Εξωτερικών, μαζί με τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας @npanagioto και τους Γάλλους ομολόγους μας @JY_LeDrian και @florence_parly, παρουσία του… pic.twitter.com/ge0wWKxAXY