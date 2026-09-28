Δένδιας για την επέτειο της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας: Εξαιρετικά ισχυρή η στρατηγική σχέση των δύο χωρών
Δένδιας για την επέτειο της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας: Εξαιρετικά ισχυρή η στρατηγική σχέση των δύο χωρών
Ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Χ
Στα πέντε χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας με τη Γαλλία αναφέρθηκε, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.
«Είχα τη τιμή να (την) υπογράψω στο Παρίσι ως υπουργός Εξωτερικών, μαζί με τον τότε υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο και τους Γάλλους ομολόγους μας Ζαν - Ιβ Λε Ντριάν και Φλοράνς Παρλί, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν», υπογράμμισε ο κ. Δένιδιας και πρόσθεσε:
«Μία Συμφωνία, της οποίας η ανανέωση, που υπέγραψα ως υπουργός Εθνικής Άμυνας με την ομόλογό μου Κατρίν Βοτρίν πριν 5 μήνες, επιβεβαιώνει ότι η Στρατηγική Εταιρική Σχέση Ελλάδας και Γαλλίας παραμένει εξαιρετικά ισχυρή».
«Είχα τη τιμή να (την) υπογράψω στο Παρίσι ως υπουργός Εξωτερικών, μαζί με τον τότε υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο και τους Γάλλους ομολόγους μας Ζαν - Ιβ Λε Ντριάν και Φλοράνς Παρλί, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν», υπογράμμισε ο κ. Δένιδιας και πρόσθεσε:
«Μία Συμφωνία, της οποίας η ανανέωση, που υπέγραψα ως υπουργός Εθνικής Άμυνας με την ομόλογό μου Κατρίν Βοτρίν πριν 5 μήνες, επιβεβαιώνει ότι η Στρατηγική Εταιρική Σχέση Ελλάδας και Γαλλίας παραμένει εξαιρετικά ισχυρή».
Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:
5 χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας με τη Γαλλία, την οποία είχα τη τιμή να υπογράψω στο Παρίσι ως Υπουργός Εξωτερικών, μαζί με τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας @npanagioto και τους Γάλλους ομολόγους μας @JY_LeDrian και @florence_parly, παρουσία του… pic.twitter.com/ge0wWKxAXY— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 28, 2026
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