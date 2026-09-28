Πέθανε στα 40 του ο Βρετανός παλαιστής Μπέντζαμιν Σάτερλεϊ, γνωστός ως «Pac»
Πέθανε στα 40 του ο Βρετανός παλαιστής Μπέντζαμιν Σάτερλεϊ, γνωστός ως «Pac»
Ο σταρ του AEW άφησε την τελευταία του πνοή μία ημέρα μετά την εμφάνισή του στο «All Out» του Σικάγο
Ο κόσμος της επαγγελματικής πάλης θρηνεί τον θάνατο του Μπέντζαμιν Σάτερλεϊ, γνωστού σε εκατομμύρια φίλους του αθλήματος ως Pac, σε ηλικία μόλις 40 ετών. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποί του, ενώ η εταιρεία All Elite Wrestling (AEW) εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια του Βρετανού παλαιστή, ο οποίος είχε υπογράψει με την οργάνωση το 2019.
Ο θάνατός του έγινε γνωστός μόλις μία ημέρα μετά τη συμμετοχή του στο μεγάλο event της AEW «All Out», που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το βράδυ σε αρένα του Σικάγο. Η αιτία θανάτου του δεν έχει γίνει γνωστή.
Ο Σάτερλεϊ γεννήθηκε στο Νιουκάστλ της Αγγλίας και ξεκίνησε την καριέρα του στην επαγγελματική πάλη το 2004. Στη διάρκεια της πορείας του αγωνίστηκε σε κορυφαίες διοργανώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, κερδίζοντας φήμη για το θεαματικό του στυλ, τις εντυπωσιακές εναέριες κινήσεις και την εξαιρετική τεχνική του μέσα στο ρινγκ.
Η AEW τον χαρακτήρισε έναν αθλητή που «καθήλωσε τους φιλάθλους με καινοτόμες κινήσεις και απίστευτες ικανότητες».
Στην καριέρα του κατέκτησε αρκετούς τίτλους της AEW και συμμετείχε, σύμφωνα με την εταιρεία, σε μερικούς από τους πιο αξιομνημόνευτους αγώνες στην ιστορία της διοργάνωσης. Πριν από τη συνεργασία του με την AEW, είχε αγωνιστεί μεταξύ άλλων στο WWE, στο New Japan Pro-Wrestling (NJPW), αλλά και στο μεξικανικό Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).
Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ο Σάτερλεϊ εμφανίστηκε με διαφορετικά ονόματα και χαρακτήρες. Μεταξύ αυτών ήταν ο Pac, ο Adrian Neville, αλλά και το προσωνύμιο «The Man That Gravity Forgot» («ο άνθρωπος που ξέχασε η βαρύτητα»).
Το τελευταίο παρατσούκλι συνδεόταν με τη χαρακτηριστική τελική του κίνηση, κατά την οποία εκτοξευόταν από τα σχοινιά του ρινγκ, πραγματοποιούσε περιστροφή 360 μοιρών στον αέρα και προσγειωνόταν πάνω στον αντίπαλό του.
Η είδηση του θανάτου του Σάτερλεϊ προκάλεσε σοκ στον χώρο της επαγγελματικής πάλης, με πολλούς συναθλητές και παράγοντες να αποτίουν φόρο τιμής στον Βρετανό αθλητή. Ο θρύλος του WWE και μέλος του Hall of Fame, Πολ Χέιμαν, χαρακτήρισε τον θάνατό του «πραγματικά τρομερή απώλεια», σημειώνοντας ότι ήταν «ένα τεράστιο ταλέντο και ένας ακόμη καλύτερος άνθρωπος».
Ο πρόεδρος της AEW, Τόνι Καν, ανέφερε ότι ο Σάτερλεϊ ενσάρκωνε την αριστεία, τόσο ως σύζυγος και φίλος όσο και μέσα από τις γνώσεις και την τεχνική του.
«Το μεγαλύτερο εξαγώγιμο προϊόν της χώρας μας. Επίσης ο σπουδαιότερος άνθρωπος», έγραψε στο Χ ο Βρετανός παλαιστής Γουίλ Όσπρεϊ, συνοδεύοντας το μήνυμά του με φωτογραφία των δύο μέσα στο ρινγκ.
Ο θάνατός του έγινε γνωστός μόλις μία ημέρα μετά τη συμμετοχή του στο μεγάλο event της AEW «All Out», που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το βράδυ σε αρένα του Σικάγο. Η αιτία θανάτου του δεν έχει γίνει γνωστή.
Από το Νιουκάστλ στην κορυφή της παγκόσμιας πάλης
Ο Σάτερλεϊ γεννήθηκε στο Νιουκάστλ της Αγγλίας και ξεκίνησε την καριέρα του στην επαγγελματική πάλη το 2004. Στη διάρκεια της πορείας του αγωνίστηκε σε κορυφαίες διοργανώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, κερδίζοντας φήμη για το θεαματικό του στυλ, τις εντυπωσιακές εναέριες κινήσεις και την εξαιρετική τεχνική του μέσα στο ρινγκ.
Η AEW τον χαρακτήρισε έναν αθλητή που «καθήλωσε τους φιλάθλους με καινοτόμες κινήσεις και απίστευτες ικανότητες».
Στην καριέρα του κατέκτησε αρκετούς τίτλους της AEW και συμμετείχε, σύμφωνα με την εταιρεία, σε μερικούς από τους πιο αξιομνημόνευτους αγώνες στην ιστορία της διοργάνωσης. Πριν από τη συνεργασία του με την AEW, είχε αγωνιστεί μεταξύ άλλων στο WWE, στο New Japan Pro-Wrestling (NJPW), αλλά και στο μεξικανικό Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).
Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ο Σάτερλεϊ εμφανίστηκε με διαφορετικά ονόματα και χαρακτήρες. Μεταξύ αυτών ήταν ο Pac, ο Adrian Neville, αλλά και το προσωνύμιο «The Man That Gravity Forgot» («ο άνθρωπος που ξέχασε η βαρύτητα»).
Το τελευταίο παρατσούκλι συνδεόταν με τη χαρακτηριστική τελική του κίνηση, κατά την οποία εκτοξευόταν από τα σχοινιά του ρινγκ, πραγματοποιούσε περιστροφή 360 μοιρών στον αέρα και προσγειωνόταν πάνω στον αντίπαλό του.
Συλλυπητήρια από τον κόσμο της πάλης
Η είδηση του θανάτου του Σάτερλεϊ προκάλεσε σοκ στον χώρο της επαγγελματικής πάλης, με πολλούς συναθλητές και παράγοντες να αποτίουν φόρο τιμής στον Βρετανό αθλητή. Ο θρύλος του WWE και μέλος του Hall of Fame, Πολ Χέιμαν, χαρακτήρισε τον θάνατό του «πραγματικά τρομερή απώλεια», σημειώνοντας ότι ήταν «ένα τεράστιο ταλέντο και ένας ακόμη καλύτερος άνθρωπος».
Ο πρόεδρος της AEW, Τόνι Καν, ανέφερε ότι ο Σάτερλεϊ ενσάρκωνε την αριστεία, τόσο ως σύζυγος και φίλος όσο και μέσα από τις γνώσεις και την τεχνική του.
«Το μεγαλύτερο εξαγώγιμο προϊόν της χώρας μας. Επίσης ο σπουδαιότερος άνθρωπος», έγραψε στο Χ ο Βρετανός παλαιστής Γουίλ Όσπρεϊ, συνοδεύοντας το μήνυμά του με φωτογραφία των δύο μέσα στο ρινγκ.
Ο παλαιστής της AEW Evil Uno ανέφερε: «Είμαι σοκαρισμένος. Αυτό είναι συνταρακτικό. Χάσαμε ακόμη έναν σπουδαίο άνθρωπο, μια μεγάλη ψυχή, έναν πραγματικό επαγγελματία».
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