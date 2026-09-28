ΠΑΣΟΚ: Η χρυσή μονάδα που φέρνει ντέρμπι για τη 2η θέση
ΠΑΣΟΚ: Η χρυσή μονάδα που φέρνει ντέρμπι για τη 2η θέση
Συσπείρωση και ελπίδα για βουλευτές και στελέχη φέρνει η μικρή άνοδος στα γκάλοπ παράλληλα με το σταδιακό δημοσκοπικό φρενάρισμα της ΕΛΑΣ
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Mια «πρώτη νίκη στον προεκλογικό μαραθώνιο» χαρακτηρίζουν στη Χαριλάου Τρικούπη το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ κατάφερε σε όλες τις φθινοπωρινές δημοσκοπήσεις να σημειώσει άνοδο περίπου μιας ποσοστιαίας μονάδας και να αλλάξει πίστα στον χάρτη των ποιοτικών ευρημάτων.
Η σταδιακή αποκαθήλωση της ΕΛΑΣ από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα γκάλοπ συσπειρώνει βουλευτές και στελέχη, που βλέπουν τη συγκεκριμένη ανατροπή ως την ικανή και αναγκαία συνθήκη για να αλλάξει η φορά των πραγμάτων.
«Το παιχνίδι είναι ανοιχτό», έλεγε και ξανάλεγε σε πρόσφατη κομματική σύσκεψη στη Χαριλάου Τρικούπη κορυφαίο στέλεχος, μιλώντας με ικανοποίηση για «διακριτή υποχώρηση» των ποσοστών της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Αυτό που πιστεύουν όμως μέχρι και οι πλέον δύσπιστοι στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι «ο Ανδρουλάκης και η ηγετική ομάδα πέτυχαν με αφετηρία τη ΔΕΘ να τραβήξουν το ενδιαφέρον των πολιτών και να ξεχωρίσουν για τις προτάσεις τους σε σχέση με την ακρίβεια και το δυσβάσταχτο κόστος ζωής».
Το «ή εμείς ή κανείς» από τον πρώην πρωθυπουργό ήρθε για να επιβεβαιώσει την άποψη στο ΠΑΣΟΚ ότι ανησυχεί για το ταβάνι της ΕΛΑΣ και επιχειρεί πλέον με πολωτικά και δικά του συνθήματα από το παρελθόν («ή εμείς ή αυτοί») να απευθυνθεί στο ευρύτερο εκλογικό κοινό που επιζητεί νίκη απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και κεντροαριστερή διακυβέρνηση.
«Γι’ αυτό και ξεκινά μονομέτωπο αγώνα εναντίον του ΠΑΣΟΚ με συνθήματα - ούτε αξιόπιστο πρόγραμμα, ούτε αξιοπιστία έχει ο ίδιος, κυβέρνησε και ο κόσμος τον ξέρει», υποστηρίζει στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη, που αρνείται σε αυτή τη φάση να μπει στην κουβέντα για το ασφαλές προβάδισμα που διατηρεί εν τω μεταξύ η Νέα Δημοκρατία.
Σημειώνει πάντως ότι με την αντιπολίτευση που κάνει το ΠΑΣΟΚ αποδομεί σε κάθε ευκαιρία το κυβερνητικό αφήγημα και δίνει έμφαση στην ανάγκη της στοχοπροσήλωσης, υπό την έννοια ότι «αυτή την ώρα πρέπει όλοι να πάρουμε στην πλάτη τον κεντρικό σχεδιασμό χωρίς να κοιτάζουμε και να αναλύουμε με... δέος τα γκάλοπ».
Η αλήθεια είναι ότι η κεντρική γραμμή δεν ακολουθείται ούτε πάντα ούτε και εύκολα από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το διπλό επεισόδιο με τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη, ο οποίος τρεις ημέρες μετά την επίσημη ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ μίλησε δημόσια σαν να παραμένει ανεξάρτητος βουλευτής.
Ο κ. Αυλωνίτης έκανε διορθωτική δήλωση την πρώτη φορά, αλλά τη δεύτερη τόνισε ότι δεν είναι φερέφωνο, προσθέτοντας ότι θα λέει την άποψή του για μετεκλογική συνεργασία και με το κόμμα Τσίπρα και με τον ΣΥΡΙΖΑ και με την ΕΛΑΣ. Η Χαριλάου Τρικούπη αρκέστηκε σε μια χαλαρή σύσταση (για να μη δημιουργήσει μεγαλύτερο θέμα...), λέγοντας ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι καθαρή: αυτόνομη πορεία και πρωτιά στις εκλογές.
Υπήρξαν όμως αρκετοί βουλευτές που διεμήνυσαν στη Χαριλάου Τρικούπη ότι όπως εκείνοι στηρίζουν και ακολουθούν πιστά τη γραμμή, έτσι πρέπει να κάνουν και οι «νεοεισερχόμενοι». Αλλιώς, έλεγαν, θα αποδεχτούμε ότι εμείς είμαστε φερέφωνα.
Το ζήτημα των μεταγραφών, μετά και την ορατή προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να συμπεριλάβει στους κόλπους της ΕΛΑΣ πασοκογενή στελέχη, είναι προτεραιότητα προς επικαιροποίηση κάθε φορά. Ζυγίζουν τα υπέρ και τα κατά και πράττουν αναλόγως.
Ανοιχτή παραμένει η συζήτηση για την ένταξη στο ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Αποστολάκη και την επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη, ενώ στον πάγο βρίσκεται το δίλημμα της Χαριλάου Τρικούπη σχετικά με τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια της Θεοδώρας Τζάκρη.
Η σταδιακή αποκαθήλωση της ΕΛΑΣ από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα γκάλοπ συσπειρώνει βουλευτές και στελέχη, που βλέπουν τη συγκεκριμένη ανατροπή ως την ικανή και αναγκαία συνθήκη για να αλλάξει η φορά των πραγμάτων.
«Το παιχνίδι είναι ανοιχτό», έλεγε και ξανάλεγε σε πρόσφατη κομματική σύσκεψη στη Χαριλάου Τρικούπη κορυφαίο στέλεχος, μιλώντας με ικανοποίηση για «διακριτή υποχώρηση» των ποσοστών της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Επιχείρηση «Πόλωση»Οι τονωτικές ενέσεις δεν αρκούν βέβαια απέναντι στην κοινή -εντός ΠΑΣΟΚ- παραδοχή ότι τέτοιου τύπου αυξομειώσεις στα γκάλοπ μπορεί να είναι από συγκυριακές μέχρι και μόνιμες - ακόμη και την ώρα της κάλπης.
Αυτό που πιστεύουν όμως μέχρι και οι πλέον δύσπιστοι στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι «ο Ανδρουλάκης και η ηγετική ομάδα πέτυχαν με αφετηρία τη ΔΕΘ να τραβήξουν το ενδιαφέρον των πολιτών και να ξεχωρίσουν για τις προτάσεις τους σε σχέση με την ακρίβεια και το δυσβάσταχτο κόστος ζωής».
Το «ή εμείς ή κανείς» από τον πρώην πρωθυπουργό ήρθε για να επιβεβαιώσει την άποψη στο ΠΑΣΟΚ ότι ανησυχεί για το ταβάνι της ΕΛΑΣ και επιχειρεί πλέον με πολωτικά και δικά του συνθήματα από το παρελθόν («ή εμείς ή αυτοί») να απευθυνθεί στο ευρύτερο εκλογικό κοινό που επιζητεί νίκη απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και κεντροαριστερή διακυβέρνηση.
«Γι’ αυτό και ξεκινά μονομέτωπο αγώνα εναντίον του ΠΑΣΟΚ με συνθήματα - ούτε αξιόπιστο πρόγραμμα, ούτε αξιοπιστία έχει ο ίδιος, κυβέρνησε και ο κόσμος τον ξέρει», υποστηρίζει στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη, που αρνείται σε αυτή τη φάση να μπει στην κουβέντα για το ασφαλές προβάδισμα που διατηρεί εν τω μεταξύ η Νέα Δημοκρατία.
Σημειώνει πάντως ότι με την αντιπολίτευση που κάνει το ΠΑΣΟΚ αποδομεί σε κάθε ευκαιρία το κυβερνητικό αφήγημα και δίνει έμφαση στην ανάγκη της στοχοπροσήλωσης, υπό την έννοια ότι «αυτή την ώρα πρέπει όλοι να πάρουμε στην πλάτη τον κεντρικό σχεδιασμό χωρίς να κοιτάζουμε και να αναλύουμε με... δέος τα γκάλοπ».
Η αλήθεια είναι ότι η κεντρική γραμμή δεν ακολουθείται ούτε πάντα ούτε και εύκολα από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το διπλό επεισόδιο με τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη, ο οποίος τρεις ημέρες μετά την επίσημη ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ μίλησε δημόσια σαν να παραμένει ανεξάρτητος βουλευτής.
Ο κ. Αυλωνίτης έκανε διορθωτική δήλωση την πρώτη φορά, αλλά τη δεύτερη τόνισε ότι δεν είναι φερέφωνο, προσθέτοντας ότι θα λέει την άποψή του για μετεκλογική συνεργασία και με το κόμμα Τσίπρα και με τον ΣΥΡΙΖΑ και με την ΕΛΑΣ. Η Χαριλάου Τρικούπη αρκέστηκε σε μια χαλαρή σύσταση (για να μη δημιουργήσει μεγαλύτερο θέμα...), λέγοντας ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι καθαρή: αυτόνομη πορεία και πρωτιά στις εκλογές.
Υπήρξαν όμως αρκετοί βουλευτές που διεμήνυσαν στη Χαριλάου Τρικούπη ότι όπως εκείνοι στηρίζουν και ακολουθούν πιστά τη γραμμή, έτσι πρέπει να κάνουν και οι «νεοεισερχόμενοι». Αλλιώς, έλεγαν, θα αποδεχτούμε ότι εμείς είμαστε φερέφωνα.
Το ζήτημα των μεταγραφών, μετά και την ορατή προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να συμπεριλάβει στους κόλπους της ΕΛΑΣ πασοκογενή στελέχη, είναι προτεραιότητα προς επικαιροποίηση κάθε φορά. Ζυγίζουν τα υπέρ και τα κατά και πράττουν αναλόγως.
Ανοιχτή παραμένει η συζήτηση για την ένταξη στο ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Αποστολάκη και την επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη, ενώ στον πάγο βρίσκεται το δίλημμα της Χαριλάου Τρικούπη σχετικά με τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια της Θεοδώρας Τζάκρη.
Ο προβληματισμός έχει να κάνει με τις τυχόν εσωκομματικές αναταράξεις που μπορεί να προκύψουν και με το αποτύπωμα των μεταγραφών στα εκλογικά κοινά, κεντρώα και κεντροαριστερά, στα οποία επενδύει το ΠΑΣΟΚ πανελλαδικά.
Το μοντέλο της επίθεσης στο ανταγωνιστικό περιβάλλον θέλει περισσότερα κορυφαία στελέχη και δημοφιλείς βουλευτές να πλαισιώνουν τις εμφανίσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Οπως στην Κρήτη και στη ΔΕΘ, έτσι και στις Κυκλάδες από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής την Αννα Διαμαντοπούλου και τον Δημήτρη Μάντζο μοιράστηκαν σε νησιά του Αιγίου, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης συναντούσε φορείς και «πράσινα» στελέχη στη Σαντορίνη.
Παύλος Γερουλάνος, Χάρης Δούκας, Μιλένα Αποστολάκη, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Νάντια Γιαννακοπούλου, Παύλος Χρηστίδης, Λευτέρης Καρχιμάκης, Χρήστος Κακλαμάνης, Κώστας Τσουκαλάς, Τόνια Αντωνίου και άλλα στελέχη αναλαμβάνουν ως η ομάδα κρούσης στην Αττική να ανοίξουν κουβέντα με τον κόσμο για το «πράσινο» πρόγραμμα στη γειτονιά, στο καφέ, στη λαϊκή, στη βάση των διαφόρων φορέων.
Η εκστρατεία θα έχει πρώτο σταθμό την εκδήλωση (ενδεχομένως στο κλειστό γήπεδο του Περιστερίου) όπου θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή τη 18η Οκτωβρίου, την ημέρα της πρώτης εκλογικής νίκης του ΠΑΣΟΚ το 1981. Οι τελικές αποφάσεις για τον σχεδιασμό του εγχειρήματος θα ληφθούν κατά την αυριανή σύσκεψη με τους επικεφαλής του κόμματος και των οργανώσεων της Αττικής.
Το στοίχημα είναι καθοριστικής σημασίας για το ΠΑΣΟΚ: αν ξεκολλήσει από τα μονοψήφια ποσοστά που έγραψε στις προηγούμενες εκλογές στην Αττική και εξασφαλίσει ένα ποσοστό γύρω στο σημερινό πανελλαδικό, τότε και μόνο τότε θα μπορεί βασίμως να διεκδικεί την πρωτοκαθεδρία στον κεντροαριστερό πόλο.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EUROKINISSI
Το μοντέλο της επίθεσης στο ανταγωνιστικό περιβάλλον θέλει περισσότερα κορυφαία στελέχη και δημοφιλείς βουλευτές να πλαισιώνουν τις εμφανίσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Οπως στην Κρήτη και στη ΔΕΘ, έτσι και στις Κυκλάδες από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής την Αννα Διαμαντοπούλου και τον Δημήτρη Μάντζο μοιράστηκαν σε νησιά του Αιγίου, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης συναντούσε φορείς και «πράσινα» στελέχη στη Σαντορίνη.
Ομάδα κρούσηςΑπό αύριο αρχίζουν τα στοιχήματα για την πολυπληθέστερη περιοχή της χώρας, την Αττική.
Παύλος Γερουλάνος, Χάρης Δούκας, Μιλένα Αποστολάκη, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Νάντια Γιαννακοπούλου, Παύλος Χρηστίδης, Λευτέρης Καρχιμάκης, Χρήστος Κακλαμάνης, Κώστας Τσουκαλάς, Τόνια Αντωνίου και άλλα στελέχη αναλαμβάνουν ως η ομάδα κρούσης στην Αττική να ανοίξουν κουβέντα με τον κόσμο για το «πράσινο» πρόγραμμα στη γειτονιά, στο καφέ, στη λαϊκή, στη βάση των διαφόρων φορέων.
Η εκστρατεία θα έχει πρώτο σταθμό την εκδήλωση (ενδεχομένως στο κλειστό γήπεδο του Περιστερίου) όπου θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή τη 18η Οκτωβρίου, την ημέρα της πρώτης εκλογικής νίκης του ΠΑΣΟΚ το 1981. Οι τελικές αποφάσεις για τον σχεδιασμό του εγχειρήματος θα ληφθούν κατά την αυριανή σύσκεψη με τους επικεφαλής του κόμματος και των οργανώσεων της Αττικής.
Το στοίχημα είναι καθοριστικής σημασίας για το ΠΑΣΟΚ: αν ξεκολλήσει από τα μονοψήφια ποσοστά που έγραψε στις προηγούμενες εκλογές στην Αττική και εξασφαλίσει ένα ποσοστό γύρω στο σημερινό πανελλαδικό, τότε και μόνο τότε θα μπορεί βασίμως να διεκδικεί την πρωτοκαθεδρία στον κεντροαριστερό πόλο.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EUROKINISSI
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