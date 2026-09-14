Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου πήγε στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Στάθηκα πάνω από το φέρετρό σου, δεν μπορώ να πιστέψω πως έφυγες άγγελέ μου

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από το κλίμα που επικρατούσε έξω από την εκκλησία, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Σε αυτό καταγράφεται το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να αποχαιρετίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ ακούγεται το κομμάτι του «Με Λένε Γιώργο».



Στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη στιγμή που στάθηκε μπροστά από το φέρετρο του καλλιτέχνη και εστίασε στη δυσκολία της να συνειδητοποιήσει την απώλειά του. Όπως σημείωσε η ίδια: