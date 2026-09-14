Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου πήγε στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Στάθηκα πάνω από το φέρετρό σου, δεν μπορώ να πιστέψω πως έφυγες άγγελέ μου
Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου πήγε στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Στάθηκα πάνω από το φέρετρό σου, δεν μπορώ να πιστέψω πως έφυγες άγγελέ μου
Έτσι ήθελα να σε αποχαιρετίσω στη μεγάλη αγρυπνία, μαζί με χιλιάδες κόσμου, με τεράστια αγάπη, σημείωσε η ηθοποιός
Στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη βρέθηκε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, εκφράζοντας τη βαθιά της συγκίνηση για τον θάνατό του και τη δυσκολία της να πιστέψει πως ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή.
Η ηθοποιός είπε το τελευταίο «αντίο» στον εκλιπόντα καλλιτέχνη και κουμπάρο της, το βράδυ της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου βρίσκεται η σορός του για λαϊκό προσκύνημα.
Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από το κλίμα που επικρατούσε έξω από την εκκλησία, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Σε αυτό καταγράφεται το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να αποχαιρετίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ ακούγεται το κομμάτι του «Με Λένε Γιώργο».
Στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη στιγμή που στάθηκε μπροστά από το φέρετρο του καλλιτέχνη και εστίασε στη δυσκολία της να συνειδητοποιήσει την απώλειά του. Όπως σημείωσε η ίδια: «Έτσι ήθελα να σε αποχαιρετήσω. Στη "μεγάλη αγρυπνία". Μαζί με χιλιάδες κόσμο, με τεράστια αγάπη. Στάθηκα πάνω από το φέρετρό σου. Το κεφάλι μου πάει να σπάσει, δε μπορώ να πιστέψω πως έφυγες. Παιδάκι μου, πλάσμα μου, άγγελέ μου».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και ο Γιώργος Μαζωνάκης διατηρούσαν μια φιλία πολλών ετών, η οποία επισφραγίστηκε και με την κουμπαριά τους το 2011, όταν ο τραγουδιστής πάντρεψε την ηθοποιό με τον επιχειρηματία Βαγγέλη Μητρογιάννη.
Από την Κυριακή στις 20:00 βρίσκεται σε εξέλιξη η λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη θα παραμείνει μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν προσέλθει στην εκκλησία για να αποτίσουν φόρο τιμής στον δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ πολλοί από τους συγκεντρωμένους τον αποχαιρετούν τραγουδώντας αγαπημένα κομμάτια από την πλούσια δισκογραφία του.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, μετά από ανακοπή καρδιάς στο ιδιωτικό ιατρείο Stem Cell. Η κηδεία του είναι προγραμματισμένη για τις 13:00 τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί παρουσία κόσμου, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών.
Η ηθοποιός είπε το τελευταίο «αντίο» στον εκλιπόντα καλλιτέχνη και κουμπάρο της, το βράδυ της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου βρίσκεται η σορός του για λαϊκό προσκύνημα.
Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από το κλίμα που επικρατούσε έξω από την εκκλησία, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Σε αυτό καταγράφεται το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να αποχαιρετίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ ακούγεται το κομμάτι του «Με Λένε Γιώργο».
Στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη στιγμή που στάθηκε μπροστά από το φέρετρο του καλλιτέχνη και εστίασε στη δυσκολία της να συνειδητοποιήσει την απώλειά του. Όπως σημείωσε η ίδια: «Έτσι ήθελα να σε αποχαιρετήσω. Στη "μεγάλη αγρυπνία". Μαζί με χιλιάδες κόσμο, με τεράστια αγάπη. Στάθηκα πάνω από το φέρετρό σου. Το κεφάλι μου πάει να σπάσει, δε μπορώ να πιστέψω πως έφυγες. Παιδάκι μου, πλάσμα μου, άγγελέ μου».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και ο Γιώργος Μαζωνάκης διατηρούσαν μια φιλία πολλών ετών, η οποία επισφραγίστηκε και με την κουμπαριά τους το 2011, όταν ο τραγουδιστής πάντρεψε την ηθοποιό με τον επιχειρηματία Βαγγέλη Μητρογιάννη.
Από την Κυριακή στις 20:00 βρίσκεται σε εξέλιξη η λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη θα παραμείνει μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν προσέλθει στην εκκλησία για να αποτίσουν φόρο τιμής στον δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ πολλοί από τους συγκεντρωμένους τον αποχαιρετούν τραγουδώντας αγαπημένα κομμάτια από την πλούσια δισκογραφία του.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, μετά από ανακοπή καρδιάς στο ιδιωτικό ιατρείο Stem Cell. Η κηδεία του είναι προγραμματισμένη για τις 13:00 τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί παρουσία κόσμου, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών.
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