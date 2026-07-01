Η Βέρα Γουάνγκ έκλεισε τα 77: Με ξανθά μαλλιά και μακρύ, εξώπλατο φόρεμα στο πάρτι γενεθλίων της
Η Βέρα Γουάνγκ έκλεισε τα 77: Με ξανθά μαλλιά και μακρύ, εξώπλατο φόρεμα στο πάρτι γενεθλίων της
Η διάσημη σχεδιάστρια επέλεξε ένα εφαρμοστό λευκό φόρεμα για την έξοδό της
Τα 77 έκλεισε η Βέρα Γουάνγκ, τραβώντας όλα τα βλέμματα με το look της σε έξοδο για τα γενέθλιά της, καθώς εμφανίστηκε με ξανθό χρώμα στα μαλλιά της και ένα μακρύ, εξώπλατο φόρεμα.
Η διάσημη σχεδιάστρια μόδας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, την Τρίτη 30 Ιουνίου εικόνες από το γεύμα με αγαπημένα της πρόσωπα. H Γουάνγκ έδειξε μέσω ανάρτησής της στο Instagram τόσο λεπτομέρειες του look της, όσο και στιγμιότυπα από τη στιγμή που έσβηνε την τούρτα στο πάρτι της. «Ώρα για πάρτι έγραψε», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Πιο αναλυτικά, η σχεδιάστρια μόδας πόζαρε στο εστιατόριο, όπου γιόρτασε τα γενέθλιά της με ένα εφαρμοστό στο πάνω μέρος, λευκό μακρύ φόρεμα, που είχε άνοιγμα στην πλάτη, ενώ κρατούσε τα χαρακτηριστικά μαύρα γυαλιά που συνήθως φοράει.
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Η διάσημη σχεδιάστρια μόδας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, την Τρίτη 30 Ιουνίου εικόνες από το γεύμα με αγαπημένα της πρόσωπα. H Γουάνγκ έδειξε μέσω ανάρτησής της στο Instagram τόσο λεπτομέρειες του look της, όσο και στιγμιότυπα από τη στιγμή που έσβηνε την τούρτα στο πάρτι της. «Ώρα για πάρτι έγραψε», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Πιο αναλυτικά, η σχεδιάστρια μόδας πόζαρε στο εστιατόριο, όπου γιόρτασε τα γενέθλιά της με ένα εφαρμοστό στο πάνω μέρος, λευκό μακρύ φόρεμα, που είχε άνοιγμα στην πλάτη, ενώ κρατούσε τα χαρακτηριστικά μαύρα γυαλιά που συνήθως φοράει.
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