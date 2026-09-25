Ο Λευτέρης Πετρούνιας γιορτάζει πέντε χρόνια γάμου με τη Βασιλική Μιλλούση: Μια τρελή διαδρομή, με γέλια, δυσκολίες, αλλαγές και όνειρα
Ο Λευτέρης Πετρούνιας γιορτάζει πέντε χρόνια γάμου με τη Βασιλική Μιλλούση: Μια τρελή διαδρομή, με γέλια, δυσκολίες, αλλαγές και όνειρα
Ο Ολυμπιονίκης μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από την ημέρα που ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας στη Γλυφάδα
Πέντε χρόνια γάμου με τη Βασιλική Μιλλούση γιορτάζει ο Λευτέρης Πετρούνιας και δήλωσε πως πρόκειται για μία τρελή διαδρομή, γεμάτη γέλια, δυσκολίες, αλλάγές, αλλά και όνειρα.
Ο Ολυμπιονίκης, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το μυστήριο που πραγματοποιήθηκε στη Γλυφάδα, αλλά και τη δεξίωση που είχε ακολουθήσει, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του απέναντι στη σύζυγό του, με την οποία έχει αποκτήσει δύο κόρες, για όλα όσα έχει ζήσει στο πλευρό της.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Λευτέρης Πετρούνιας έγραψε χαρακτηριστικά: «Πέντε χρόνια! Μια τρελή διαδρομή, με γέλια, δυσκολίες, αλλαγές, όνειρα, στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ και αμέτρητες μικρές καθημερινές στιγμές που τελικά έγιναν η ζωή μας. Σε ευχαριστώ για όλα όσα ζήσαμε, για όλα όσα είμαστε και για όλα όσα μας περιμένουν».
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο Ολυμπιονίκης, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το μυστήριο που πραγματοποιήθηκε στη Γλυφάδα, αλλά και τη δεξίωση που είχε ακολουθήσει, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του απέναντι στη σύζυγό του, με την οποία έχει αποκτήσει δύο κόρες, για όλα όσα έχει ζήσει στο πλευρό της.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Λευτέρης Πετρούνιας έγραψε χαρακτηριστικά: «Πέντε χρόνια! Μια τρελή διαδρομή, με γέλια, δυσκολίες, αλλαγές, όνειρα, στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ και αμέτρητες μικρές καθημερινές στιγμές που τελικά έγιναν η ζωή μας. Σε ευχαριστώ για όλα όσα ζήσαμε, για όλα όσα είμαστε και για όλα όσα μας περιμένουν».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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