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Ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ διασχίζει τον Ατλαντικό με ιστιοπλοϊκό: Είναι από τις εμπειρίες που πλησιάζουν την πραγματική περιπέτεια
Ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ διασχίζει τον Ατλαντικό με ιστιοπλοϊκό: Είναι από τις εμπειρίες που πλησιάζουν την πραγματική περιπέτεια
Ο ηθοποιός ξεκινά ένα ταξίδι με παιδικό του φίλο για τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ «True Wind»
Τα φώτα του Χόλιγουντ αφήνει για λίγο ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ και ανοίγεται στον Ατλαντικό. Ο 55χρονος ηθοποιός ξεκίνησε ένα ταξίδι μαζί με τον παιδικό του φίλο και πλέον συνοδοιπόρο στην αποστολή, Έρικ Στρίκλαντ, καταγράφοντας το ταξίδι τους χωρίς εξωτερική υποστήριξη για τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ «True Wind».
Στα τέλη Αυγούστου, οι δυο τους απέπλευσαν από το Όμπαν της Σκωτίας και αναμένεται να φτάσουν στη Βραζιλία αργότερα μέσα στο φθινόπωρο. Τη σειρά σκηνοθετεί ο Ντέιβιντ Αλεξάνιαν και θα παρακολουθεί το ταξίδι τους σε χιλιάδες μίλια ανοιχτής θάλασσας, με τους ίδιους να βασίζονται αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις και στον εξοπλισμό τους για ό,τι μπορεί να τους επιφυλάξει ο Ατλαντικός.
«Πάντα πίστευα ότι το να βρίσκεσαι σε ένα μικρό σκάφος στη μέση ενός τεράστιου ωκεανού πρέπει να είναι από τις εμπειρίες που πλησιάζουν περισσότερο στην πραγματική περιπέτεια, σε μια εποχή που η περιπέτεια γίνεται όλο και πιο δύσκολο να βρεθεί. Δεν έχω ξαναβρεθεί τόσο μακριά από την ακτή και εγώ με τους φίλους μου θα πρέπει να είμαστε αυτάρκεις και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ό,τι μας φέρουν ο καιρός, η θάλασσα και το ίδιο το σκάφος», ανέφερε ο ΜακΓκρέγκορ σε δήλωσή του.
Η αποστολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Canada Goose, η οποία είναι ο επίσημος συνεργάτης προστατευτικού εξοπλισμού του «True Wind». Η εταιρεία έχει εξοπλίσει τον ΜακΓκρέγκορ και την ομάδα του με ειδικό σύστημα προστασίας σχεδιασμένο για τις ακραίες συνθήκες της ανοιχτής θάλασσας.
Το ταξίδι έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης δραστηριότητας για τον ΜακΓκρέγκορ, τόσο εντός όσο και εκτός οθόνης. Πρόσφατα πρωταγωνίστησε μαζί με την Αν Χάθαγουεϊ στην ταινία επιστημονικής φαντασίας και επιβίωσης «The End of Oak Street», η οποία ακολουθεί μια οικογένεια που προσπαθεί να επιβιώσει όταν ένα μυστηριώδες κοσμικό γεγονός μεταφέρει τη γειτονιά τους πίσω στον χρόνο, στην εποχή των δεινοσαύρων.
Και το πρόγραμμά του δεν σταματά εκεί. Ο ΜακΓκρέγκορ πρόκειται να συνεργαστεί ξανά με τον παλιό του φίλο Άλαν Κάμινγκ σε θεατρική μεταφορά του «Supernova» το 2027, στο Pitlochry Festival Theatre της Σκωτίας. Η παράσταση, σε διασκευή του Χάρι ΜακΚουίν και σκηνοθεσία του Τζον Τίφανι, έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 21 Αυγούστου 2027.
Στα τέλη Αυγούστου, οι δυο τους απέπλευσαν από το Όμπαν της Σκωτίας και αναμένεται να φτάσουν στη Βραζιλία αργότερα μέσα στο φθινόπωρο. Τη σειρά σκηνοθετεί ο Ντέιβιντ Αλεξάνιαν και θα παρακολουθεί το ταξίδι τους σε χιλιάδες μίλια ανοιχτής θάλασσας, με τους ίδιους να βασίζονται αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις και στον εξοπλισμό τους για ό,τι μπορεί να τους επιφυλάξει ο Ατλαντικός.
«Πάντα πίστευα ότι το να βρίσκεσαι σε ένα μικρό σκάφος στη μέση ενός τεράστιου ωκεανού πρέπει να είναι από τις εμπειρίες που πλησιάζουν περισσότερο στην πραγματική περιπέτεια, σε μια εποχή που η περιπέτεια γίνεται όλο και πιο δύσκολο να βρεθεί. Δεν έχω ξαναβρεθεί τόσο μακριά από την ακτή και εγώ με τους φίλους μου θα πρέπει να είμαστε αυτάρκεις και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ό,τι μας φέρουν ο καιρός, η θάλασσα και το ίδιο το σκάφος», ανέφερε ο ΜακΓκρέγκορ σε δήλωσή του.
Ewan McGregor Sets Sail Across the Atlantic for ‘Real Adventure,’ Says He’s Ready to ‘Cope’ with What’s Thrown His Way https://t.co/ZZNcZl9Z9V— People (@people) September 25, 2026
Το ταξίδι έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης δραστηριότητας για τον ΜακΓκρέγκορ, τόσο εντός όσο και εκτός οθόνης. Πρόσφατα πρωταγωνίστησε μαζί με την Αν Χάθαγουεϊ στην ταινία επιστημονικής φαντασίας και επιβίωσης «The End of Oak Street», η οποία ακολουθεί μια οικογένεια που προσπαθεί να επιβιώσει όταν ένα μυστηριώδες κοσμικό γεγονός μεταφέρει τη γειτονιά τους πίσω στον χρόνο, στην εποχή των δεινοσαύρων.
Και το πρόγραμμά του δεν σταματά εκεί. Ο ΜακΓκρέγκορ πρόκειται να συνεργαστεί ξανά με τον παλιό του φίλο Άλαν Κάμινγκ σε θεατρική μεταφορά του «Supernova» το 2027, στο Pitlochry Festival Theatre της Σκωτίας. Η παράσταση, σε διασκευή του Χάρι ΜακΚουίν και σκηνοθεσία του Τζον Τίφανι, έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 21 Αυγούστου 2027.
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