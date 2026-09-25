Φλόρενς Πιου για τη σχέση της με τον Φιν Κόουλ: Είμαστε ευτυχισμένοι, νιώθω σταθερότητα και ασφάλεια
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Φλόρενς Πιου Φιν Κόουλ

Φλόρενς Πιου για τη σχέση της με τον Φιν Κόουλ: Είμαστε ευτυχισμένοι, νιώθω σταθερότητα και ασφάλεια

Αυτό είναι ανεκτίμητο στη ζωή μας, δήλωσε η ηθοποιός

Φλόρενς Πιου για τη σχέση της με τον Φιν Κόουλ: Είμαστε ευτυχισμένοι, νιώθω σταθερότητα και ασφάλεια
Ασφάλεια, σταθερότητα και σιγουριά νιώθει στο πλευρό του συντρόφου της και συναδέλφου της, Φιν Κόουλ, η Φλόρενς Πιου. Η ηθοποιός μίλησε για τη σχέση της, εξηγώντας μεταξύ άλλων γιατί είναι σημαντικό για εκείνη να μην αποκαλύπτει όλες τις πτυχές της προσωπικής της ζωής.

Σε συνέντευξή της στο Vanity Fair η Φλόρενς Πιου αναφέρθηκε με τρυφερά λόγια στον σύντροφό της, με τον οποίο είναι μαζί εδώ και δύο χρόνια. Ο Κόουλ, γνωστός κυρίως από τον ρόλο του στο «Peaky Blinders», ήρθε κοντά με την Πιου τον Ιούλιο του 2024, ενώ εκείνη επιβεβαίωσε τη σχέση τους τον Μάρτιο του 2026.

Όταν ρωτήθηκε αν θα αναφερόταν στον δεσμό της, η ηθοποιός απάντησε ότι «ίσως να μην σας πω τα πάντα». Αν και απέφυγε να αποκαλύψει πώς γνωρίστηκαν, εξήγησε πώς αισθάνεται μέσα στη σχέση τους. «Δεν θέλω να είμαι ένα μυστικό, αλλά επίσης δεν θέλω να αποκαλύπτονται τα πάντα. Το σημαντικό είναι ότι είμαστε ευτυχισμένοι και ότι νιώθω σταθερότητα, ασφάλεια και σιγουριά. Και αυτό είναι ανεκτίμητο στη ζωή μας», εξομολογήθηκε.

Όπως πρόσθεσε, πριν από τη συνέντευξη είχε συζητήσει με τον Κόουλ το ενδεχόμενο να αναφερθεί σε εκείνον. «Τον ρώτησα: “Αναρωτιέμαι αν θα προκύψεις στη συνέντευξη;” Και μου είπε: “Να περάσω κι εγώ από εκεί τότε;”».

Οι δυο τους πυροδότησαν για πρώτη φορά φήμες περί σχέσης τον Ιούλιο του 2024, όταν εθεάθησαν μαζί στο Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι. Μερικούς μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο, η Πιου επιβεβαίωσε ότι υπήρχε κάποιος στη ζωή της, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τότε την ταυτότητά του.

«Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς είμαστε. Και νομίζω ότι, για πρώτη φορά, δεν αφήνω τον εαυτό μου να παρασυρθεί σε μια σχέση γεμάτη έντονες εναλλαγές. Δίνω χρόνο σε κάτι να εξελιχθεί και να γίνει πραγματικό σε βάθος, αντί να βιαστώ να μπω μέσα σε αυτό»είχε πει τότε στη βρετανική Vogue.

Φωτογραφία: NDPPHOTO

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