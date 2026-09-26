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Nations League: Καθάρισε ο Μπαπέ στο ντεμπούτο του Ζιντάν στη Γαλλία, «διπλό» του Βελγίου στην Ιταλία, δείτε τα γκολ
Nations League: Καθάρισε ο Μπαπέ στο ντεμπούτο του Ζιντάν στη Γαλλία, «διπλό» του Βελγίου στην Ιταλία, δείτε τα γκολ
Οι «τρικολόρ» επικράτησαν 1-0 στην Κωνσταντινούπολη, ενώ οι «κόκκινοι διάβολοι» πήραν μεγάλη νίκη στο «Ολίμπικο» - Ήττα για την Κύπρο στο Μαυροβούνιο
Η νίκη της Γαλλίας στην Τουρκία στο ντεμπούτο του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της και το «διπλό» του Βελγίου απέναντι στην Ιταλία, ήταν τα σημαντικότερα αποτελέσματα στους αποψινούς αγώνες του Nations League.
Στην Κωνσταντινούπολη οι «τρικολόρ» ξεκίνησαν την εποχή-Ζιντάν νικώντας 1-0 την εξαιρετική ομάδα της Τουρκίας, με τον Κιλιάν Μπαπέ να πετυχαίνει το 67ο διεθνές του γκολ.
Στο «Ολυμπικο» της Ρώμης, η νεανική Ιταλία του Ρομπέρτο Μαντσίνι δεν τα κατάφερε εναντίον των -επίσης ανανεωμένων- Βέλγων που επικράτησαν 2-0 με τέρματα των Γκοτς και Λουντεμπάκιο.
Η Κύπρος έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να ξεκινήσει με νίκη την League C αφού ηττήθηκε με ανατροπή 2-1 από το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα. Το σκορ άνοιξε στο 55΄ ο Μάρκους Έντουαρντς, ο γνωστός από τη θητεία του στην Premier League χαφ, που επέλεξε την Κύπρο λόγω της καταγωγής της μητέρας του. Όμως οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση με τον Όστογιτς να σημειώνει το νικητήριο γκολ στα τελευταία λεπτά.
Πέρασε από τη Βουδαπέστη η Ουκρανία, που επικράτησε 1-0 της Ουγγαρίας και έκανε ξεκίνημα με το δεξί στο Nations League. Ο Σίκαν έκρινε το ματς στο 42', με τον Βιτάλις της ΑΕΚ να παίζει στο πρώτο μέρος για τους Μαγυάρους και τον Ζούμπκοφ να μένει στον πάγκο για τους νικητές.
Στην Κωνσταντινούπολη οι «τρικολόρ» ξεκίνησαν την εποχή-Ζιντάν νικώντας 1-0 την εξαιρετική ομάδα της Τουρκίας, με τον Κιλιάν Μπαπέ να πετυχαίνει το 67ο διεθνές του γκολ.
Στο «Ολυμπικο» της Ρώμης, η νεανική Ιταλία του Ρομπέρτο Μαντσίνι δεν τα κατάφερε εναντίον των -επίσης ανανεωμένων- Βέλγων που επικράτησαν 2-0 με τέρματα των Γκοτς και Λουντεμπάκιο.
Η Κύπρος έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να ξεκινήσει με νίκη την League C αφού ηττήθηκε με ανατροπή 2-1 από το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα. Το σκορ άνοιξε στο 55΄ ο Μάρκους Έντουαρντς, ο γνωστός από τη θητεία του στην Premier League χαφ, που επέλεξε την Κύπρο λόγω της καταγωγής της μητέρας του. Όμως οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση με τον Όστογιτς να σημειώνει το νικητήριο γκολ στα τελευταία λεπτά.
Πέρασε από τη Βουδαπέστη η Ουκρανία, που επικράτησε 1-0 της Ουγγαρίας και έκανε ξεκίνημα με το δεξί στο Nations League. Ο Σίκαν έκρινε το ματς στο 42', με τον Βιτάλις της ΑΕΚ να παίζει στο πρώτο μέρος για τους Μαγυάρους και τον Ζούμπκοφ να μένει στον πάγκο για τους νικητές.
Νωρίτερα, η Βόρεια Ιρλανδία πήρε σπουδαίο διπλό, 1-0, ενάντια στη Γεωργία, χάρη σε γκολ του Τσαρλς στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων! Κι αυτό με τους Γεωργιανούς να έχουν χάσει πέναλτι με τον Κβαρατσχέλια στο 65', χάνοντας μία σπουδαία ευκαιρία να προηγηθούν.
Κορυφή με το καλησπέρα του Nations League έπιασε η Σουηδία. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν 2-1 επί της Ρουμανίας του Ραζβάν Μαρίν της ΑΕΚ (αγωνίστηκε βασικός στην αναμέτρηση) και βρέθηκαν από την 1η αγωνιστική στην κορυφή του γκρουπ. Ο Ίσακ άνοιξε το σκορ στο 20΄, προτού οι φιλοξενούμενοι ισοφαρίσουν με τον Μαν στο 29΄. Οι Σουηδοί ωστόσο δεν είχαν πει την τελευταία τους λέηξη και βρήκαν το γκολ της νίκης με τον Γιόκερες στο 43΄.
Μια νίκη που τους χάρισε την πρωτιά στον όμιλο, μιας και στο έτερο ματς Πολωνία και Βοσνία Ερζεγοβίνη έμειναν στο 0-0 σε ένα άγευστο ματς και περιορίστηκαν στον βαθμό της ισοπαλίας.
Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας του Nations League και η βαθμολογία των ομίλων έχουν ως εξής:
LEAGUE A1ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 25 Σεπτεμβρίου
Ιταλία-Βέλγιο 0-2
Τουρκία-Γαλλία 0-1
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Βέλγιο 3
Γαλλία 3
Τουρκία 0
Ιταλία 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου
Ολλανδία-Γερμανία 1-1
Σερβία-ΕΛΛΑΔΑ 1-2
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Ελλάδα 3
Γερμανία 1
Ολλανδία 1
Σερβία 0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου
Αγγλία-Ισπανία 21:45
Τσεχία-Κροατία 21:45
4ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου
Πορτογαλία-Ουαλία 1-0
Νορβηγία-Δανία 3-2
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Νορβηγία 3
Πορτογαλία 3
Ουαλία 0
Δανία 0
LEAGUE B1ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου
Σλοβενία-Σκωτία 16:00
Β.Μακεδονία-Ελβετία 21:45
2ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 25 Σεπτεμβρίου
Γεωργία-Β. Ιρλανδία 0-1
Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Β. Ιρλανδία 3
Ουκρανία 3
Ουγγαρία 0
Γεωργία 0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου
Αυστρία-Ισραήλ 3-1
Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Αυστρία 3
Κόσοβο 3
Ιρλανδία 0
Ισραήλ 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 25 Σεπτεμβρίου
Πολωνία-Βοσνία 0-0
Σουηδία-Ρουμανία 2-1
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Σουηδία 3
Πολωνία 1
Βοσνία 1
Ρουμανία 0
LEAGUE C1ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου
Σαν Μαρίνο-Φινλανδία 19:00
Αλβανία-Λευκορωσία 21:45
2ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 25 Σεπτεμβρίου
Αρμενία-Λετονία 2-0
Μαυροβούνιο-Κύπρος 2-1
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Αρμενία 3
Μαυροβούνιο 3
Κύπρος 0
Λετονία 0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου
Ν. Φαρόε-Καζακστάν 19:00
Σλοβακία-Μολδαβία 21:45
4ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου
Ισλανδία-Εσθονία 19:00
Βουλγαρία-Λουξεμβούργο 19:00
LEAGUE D1ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου
Ανδόρα-Μάλτα 1-2
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Μάλτα 3
Ανδόρα 0
Γιβραλτάρ 0 -0αγ.
2ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου
Λιχτενστάιν-Λιθουανία 0-2
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Λιθουανία 3
Λιχτενστάιν 0
Αζερμπαϊτζάν 0 -0αγ.
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