Nations League: Καθάρισε ο Μπαπέ στο ντεμπούτο του Ζιντάν στη Γαλλία, «διπλό» του Βελγίου στην Ιταλία, δείτε τα γκολ

Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας του Nations League και η βαθμολογία των ομίλων έχουν ως εξής:

LEAGUE A

LEAGUE B

LEAGUE C

LEAGUE D

Νωρίτερα, η Βόρεια Ιρλανδία πήρε σπουδαίο διπλό, 1-0, ενάντια στη Γεωργία, χάρη σε γκολ του Τσαρλς στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων! Κι αυτό με τους Γεωργιανούς να έχουν χάσει πέναλτι με τον Κβαρατσχέλια στο 65', χάνοντας μία σπουδαία ευκαιρία να προηγηθούν.Κορυφή με το καλησπέρα του Nations League έπιασε η Σουηδία. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν 2-1 επί της Ρουμανίας του Ραζβάν Μαρίν της ΑΕΚ (αγωνίστηκε βασικός στην αναμέτρηση) και βρέθηκαν από την 1η αγωνιστική στην κορυφή του γκρουπ. Ο Ίσακ άνοιξε το σκορ στο 20΄, προτού οι φιλοξενούμενοι ισοφαρίσουν με τον Μαν στο 29΄. Οι Σουηδοί ωστόσο δεν είχαν πει την τελευταία τους λέηξη και βρήκαν το γκολ της νίκης με τον Γιόκερες στο 43΄.Μια νίκη που τους χάρισε την πρωτιά στον όμιλο, μιας και στο έτερο ματς Πολωνία και Βοσνία Ερζεγοβίνη έμειναν στο 0-0 σε ένα άγευστο ματς και περιορίστηκαν στον βαθμό της ισοπαλίας.1η αγωνιστική - 25 ΣεπτεμβρίουΙταλία-Βέλγιο 0-2Τουρκία-Γαλλία 0-1Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)Βέλγιο 3Γαλλία 3Τουρκία 0Ιταλία 01η αγωνιστική - 24 ΣεπτεμβρίουΟλλανδία-Γερμανία 1-1Σερβία-ΕΛΛΑΔΑ 1-2Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)Ελλάδα 3Γερμανία 1Ολλανδία 1Σερβία 01η αγωνιστική - 26 ΣεπτεμβρίουΑγγλία-Ισπανία 21:45Τσεχία-Κροατία 21:451η αγωνιστική - 24 ΣεπτεμβρίουΠορτογαλία-Ουαλία 1-0Νορβηγία-Δανία 3-2Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)Νορβηγία 3Πορτογαλία 3Ουαλία 0Δανία 01η αγωνιστική - 26 ΣεπτεμβρίουΣλοβενία-Σκωτία 16:00Β.Μακεδονία-Ελβετία 21:451η αγωνιστική - 25 ΣεπτεμβρίουΓεωργία-Β. Ιρλανδία 0-1Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)Β. Ιρλανδία 3Ουκρανία 3Ουγγαρία 0Γεωργία 01η αγωνιστική - 24 ΣεπτεμβρίουΑυστρία-Ισραήλ 3-1Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)Αυστρία 3Κόσοβο 3Ιρλανδία 0Ισραήλ 01η αγωνιστική - 25 ΣεπτεμβρίουΠολωνία-Βοσνία 0-0Σουηδία-Ρουμανία 2-1Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)Σουηδία 3Πολωνία 1Βοσνία 1Ρουμανία 01η αγωνιστική - 26 ΣεπτεμβρίουΣαν Μαρίνο-Φινλανδία 19:00Αλβανία-Λευκορωσία 21:451η αγωνιστική - 25 ΣεπτεμβρίουΑρμενία-Λετονία 2-0Μαυροβούνιο-Κύπρος 2-1Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)Αρμενία 3Μαυροβούνιο 3Κύπρος 0Λετονία 01η αγωνιστική - 26 ΣεπτεμβρίουΝ. Φαρόε-Καζακστάν 19:00Σλοβακία-Μολδαβία 21:451η αγωνιστική - 26 ΣεπτεμβρίουΙσλανδία-Εσθονία 19:00Βουλγαρία-Λουξεμβούργο 19:001η αγωνιστική - 24 ΣεπτεμβρίουΑνδόρα-Μάλτα 1-2Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)Μάλτα 3Ανδόρα 0Γιβραλτάρ 0 -0αγ.1η αγωνιστική - 24 ΣεπτεμβρίουΛιχτενστάιν-Λιθουανία 0-2Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)Λιθουανία 3Λιχτενστάιν 0Αζερμπαϊτζάν 0 -0αγ.