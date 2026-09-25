Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Δεν μου λείπει ιδιαίτερα η τηλεόραση, έχω αφοσιωθεί στα παιδάκια μου
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Δεν μου λείπει ιδιαίτερα η τηλεόραση, έχω αφοσιωθεί στα παιδάκια μου
Δεν έχω δει καθόλου τις εκπομπές της νέας σεζόν, πρόσθεσε η παρουσιάστρια
Στην απόφασή της να κρατήσει αποστάσεις από την τηλεόραση και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της αναφέρθηκε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Η παρουσιάστρια εξήγησε ότι δεν έχει παρακολουθήσει καθόλου τις εκπομπές της νέας σεζόν και πως η τηλεοπτική καθημερινότητα δεν της έχει λείψει ιδιαίτερα. Αντιθέτως, μέλημά της είναι η ανατροφή των παιδιών της.
«Δεν έχω δει καθόλου τις εκπομπές της νέας σεζόν, δεν μου λείπει ιδιαίτερα. Έχω αφοσιωθεί στα παιδάκια μου, στην οικογένειά μου», είπε χαρακτηριστικά η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, με τις δηλώσεις της να προβάλλονται στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
Πριν από μερικούς μήνες, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είχε ερωτηθεί για το ενδεχόμενο τηλεοπτικής της επιστροφής, με την ίδια να ξεκαθαρίζει πως δεν είναι αρνητική. Η παρουσιάστρια είχε επισημάνει πως εφόσον προέκυπτε μία πρόταση που την ικανοποιούσε, θα σκεφτόταν να επανέλθει. Παρόλα αυτά, όπως είχε ξεκαθαρίσει, δεν αποτελεί για εκείνη αυτοσκοπό το να βρεθεί και πάλι στα τηλεοπτικά πλατό.
Πιο αναλυτικά, είχε αναφέρει ότι: «Μου αρέσουν και τα πρότζεκτ, μου αρέσει και η ζωντανή εκπομπή. Δεν ξυπνάω και με αυτό τον καημό, επειδή βλέπω πολλούς τίτλους στα sites. Μου αρέσει η τηλεόραση, γίνονται συζητήσεις ανά καιρούς, αν προκύψει κάτι που να με εξυπηρετεί και να εξυπηρετεί και εκείνους καλό θα είναι. Αν δεν κάνω μελλοντικά τηλεόραση, είμαι πολύ ok με αυτό. Ένας φόβος μου είναι να μη χάσω και να μη χάνω χρόνο από τα παιδιά μου. Οπότε λέω ότι όταν πάει και τον Σεπτέμβριο ο γιος μου στο σχολείο είναι μία καλή ευκαιρία».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Δεν έχω δει καθόλου τις εκπομπές της νέας σεζόν, δεν μου λείπει ιδιαίτερα. Έχω αφοσιωθεί στα παιδάκια μου, στην οικογένειά μου», είπε χαρακτηριστικά η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, με τις δηλώσεις της να προβάλλονται στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
Πριν από μερικούς μήνες, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είχε ερωτηθεί για το ενδεχόμενο τηλεοπτικής της επιστροφής, με την ίδια να ξεκαθαρίζει πως δεν είναι αρνητική. Η παρουσιάστρια είχε επισημάνει πως εφόσον προέκυπτε μία πρόταση που την ικανοποιούσε, θα σκεφτόταν να επανέλθει. Παρόλα αυτά, όπως είχε ξεκαθαρίσει, δεν αποτελεί για εκείνη αυτοσκοπό το να βρεθεί και πάλι στα τηλεοπτικά πλατό.
Πιο αναλυτικά, είχε αναφέρει ότι: «Μου αρέσουν και τα πρότζεκτ, μου αρέσει και η ζωντανή εκπομπή. Δεν ξυπνάω και με αυτό τον καημό, επειδή βλέπω πολλούς τίτλους στα sites. Μου αρέσει η τηλεόραση, γίνονται συζητήσεις ανά καιρούς, αν προκύψει κάτι που να με εξυπηρετεί και να εξυπηρετεί και εκείνους καλό θα είναι. Αν δεν κάνω μελλοντικά τηλεόραση, είμαι πολύ ok με αυτό. Ένας φόβος μου είναι να μη χάσω και να μη χάνω χρόνο από τα παιδιά μου. Οπότε λέω ότι όταν πάει και τον Σεπτέμβριο ο γιος μου στο σχολείο είναι μία καλή ευκαιρία».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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