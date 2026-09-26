Εντοπίστηκαν 62 μετανάστες σε λέμβο νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Μετανάστες Λιμενικό

Εντοπίστηκαν 62 μετανάστες σε λέμβο νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης

Οι αλλοδαποί επιβαίνοντες περισυλλέχθηκαν από πλωτό σκάφος και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων

Εντοπίστηκαν 62 μετανάστες σε λέμβο νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης
7 ΣΧΟΛΙΑ
Λέμβος με περίπου 62 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης, έπειτα από επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, σε απόσταση περίπου 3 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων.

Οι αλλοδαποί επιβαίνοντες περισυλλέχθηκαν από πλωτό σκάφος και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται καλές.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Από την περιουσία μέχρι τον κυβερνοχώρο: οι νέες ανάγκες προστασίας μιας επιχείρησης

Από την περιουσία μέχρι τον κυβερνοχώρο: οι νέες ανάγκες προστασίας μιας επιχείρησης

Από την περιουσία και την επιχειρησιακή συνέχεια μέχρι την ψηφιακή δραστηριότητα, τα προγράμματα My Business First και My Business Cyber Protection της Eurolife FFH προσφέρουν σύγχρονες λύσεις ασφάλισης στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης