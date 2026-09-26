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Εντοπίστηκαν 62 μετανάστες σε λέμβο νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης
Εντοπίστηκαν 62 μετανάστες σε λέμβο νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης
Οι αλλοδαποί επιβαίνοντες περισυλλέχθηκαν από πλωτό σκάφος και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων
Λέμβος με περίπου 62 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης, έπειτα από επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, σε απόσταση περίπου 3 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων.
Οι αλλοδαποί επιβαίνοντες περισυλλέχθηκαν από πλωτό σκάφος και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.
Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται καλές.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, σε απόσταση περίπου 3 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων.
Οι αλλοδαποί επιβαίνοντες περισυλλέχθηκαν από πλωτό σκάφος και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.
Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται καλές.
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