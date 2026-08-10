«Σκεφτόμουν την αυτοκτονία» εξομολογήθηκε ο Μπραντ Πιτ για την περίοδο του χωρισμού από την Αντζελίνα Τζολί
«Σκεφτόμουν την αυτοκτονία» εξομολογήθηκε ο Μπραντ Πιτ για την περίοδο του χωρισμού από την Αντζελίνα Τζολί
Δεν επρόκειτο να κάνω κάτι, αλλά μπορούσα να νιώσω το κρύο ατσάλι της σφαίρας στο κεφάλι μου και έμοιαζε με ανακούφιση, δήλωσε ο ηθοποιός
Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής του, την οποία συνέδεσε με «οικογενειακά ζητήματα», αναφέρθηκε ο Μπραντ Πιτ, περιγράφοντας μια στιγμή κατά την οποία, όπως είπε, κατάφερε να κατανοήσει γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να σκέφτεται την αυτοκτονία ως τρόπο να απαλλαγεί από τον ψυχικό πόνο.
Σε συνέντευξή του στο Esquire, ο 62χρονος ηθοποιός ξεκαθάρισε αρχικά ότι δεν είχε γενικά αυτοκτονικές σκέψεις: «Ποτέ και για κανέναν λόγο δεν είχα αυτοκτονικές σκέψεις. Απλώς δεν ήταν στη φύση μου» δήλωσε, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «εκ φύσεως αισιόδοξο», ενώ μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή η αισιοδοξία τον έχει βοηθήσει, αλλά και τον έχει οδηγήσει κατά καιρούς σε λάθος επιλογές.
Στη συνέχεια, ο Πιτ αποκάλυψε ότι υπήρξε «μια σύντομη περίοδος» κατά την οποία αισθάνθηκε πως δεν έβλεπε διέξοδο από τον πόνο που βίωνε. Όπως τόνισε, δεν σκόπευε να κάνει πράξη αυτές τις σκέψεις, αλλά περιέγραψε το πώς ένιωθε: «Σε εκείνη τη μικρή περίοδο, απλώς σκέφτηκα... δεν μπορούσα, απλώς δεν έβλεπα διέξοδο. Ο πόνος ήταν τόσο καταπιεστικός, δεν επρόκειτο να κάνω κάτι, αλλά μπορούσα να νιώσω - μπορούσα να νιώσω το κρύο ατσάλι της σφαίρας στο κεφάλι μου και έμοιαζε με ανακούφιση».
Ο ηθοποιός εξήγησε στη συνέχεια, ότι εκείνη η εμπειρία τον έκανε να αντιληφθεί διαφορετικά την αυτοκτονία, όχι ως κάτι που ο ίδιος επιθυμούσε να πράξει, αλλά ως μια προσπάθεια αναζήτησης ανακούφισης από έναν αφόρητο πόνο. «Και σκέφτηκα: “Εντάξει, τώρα καταλαβαίνω”, καταλαβαίνω την αυτοκτονία, με την έννοια ότι είναι απλώς ανακούφιση. Είναι απλώς η αναζήτηση ανακούφισης από τον πόνο».
Ο Πιτ πρόσθεσε ότι θεωρεί, πως οι άνθρωποι διαθέτουν ισχυρό ένστικτο επιβίωσης και πως, στη δική του περίπτωση, αυτό το ένστικτο «αμέσως ενεργοποιήθηκε». Όπως είπε: «Άκου: Αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολα», σημειώνοντας πως μιλά ένας άνθρωπος που «κέρδισε το λαχείο». Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν η δύσκολη περίοδος αφορούσε «στα παιδιά», ο Πιτ επέλεξε να μην επεκταθεί, απαντώντας: «Οικογενειακά ζητήματα. Ας το αφήσουμε εκεί».
Οι συγκεκριμένες δηλώσεις έρχονται, ενώ ο ηθοποιός έχει αποξενωθεί με κάποια μέλη της οικογένειάς του. Ο Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί χώρισαν το 2016 και το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2024, έπειτα από χρόνια δικαστικής διαμάχης. Οι δυο τους έχουν μαζί έξι παιδιά, τον Μάντοξ, τη Ζαχάρα, τη Σιλό, τον Παξ, τον Νοξ και τη Βιβιέν.
Τέσσερα από τα παιδιά έχουν κινηθεί για την αφαίρεση του επωνύμου «Πιτ» από τα ονόματά τους. Μάλιστα, το αίτημα της κόρης του, Σιλό έγινε δεκτό τον Αύγουστο του 2024, ενώ το αίτημα της Ζαχάρα και του Μάντοξ παραμένουν σε εκκρεμότητα. Ο ίδιος ο Πιτ δεν έχει σχολιάσει δημόσια τις αποφάσεις των παιδιών του. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ωστόσο, είχε μιλήσει για τη σημασία που έχει για εκείνον να βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους που αγαπά και τον αγαπούν.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σε συνέντευξή του στο Esquire, ο 62χρονος ηθοποιός ξεκαθάρισε αρχικά ότι δεν είχε γενικά αυτοκτονικές σκέψεις: «Ποτέ και για κανέναν λόγο δεν είχα αυτοκτονικές σκέψεις. Απλώς δεν ήταν στη φύση μου» δήλωσε, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «εκ φύσεως αισιόδοξο», ενώ μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή η αισιοδοξία τον έχει βοηθήσει, αλλά και τον έχει οδηγήσει κατά καιρούς σε λάθος επιλογές.
Στη συνέχεια, ο Πιτ αποκάλυψε ότι υπήρξε «μια σύντομη περίοδος» κατά την οποία αισθάνθηκε πως δεν έβλεπε διέξοδο από τον πόνο που βίωνε. Όπως τόνισε, δεν σκόπευε να κάνει πράξη αυτές τις σκέψεις, αλλά περιέγραψε το πώς ένιωθε: «Σε εκείνη τη μικρή περίοδο, απλώς σκέφτηκα... δεν μπορούσα, απλώς δεν έβλεπα διέξοδο. Ο πόνος ήταν τόσο καταπιεστικός, δεν επρόκειτο να κάνω κάτι, αλλά μπορούσα να νιώσω - μπορούσα να νιώσω το κρύο ατσάλι της σφαίρας στο κεφάλι μου και έμοιαζε με ανακούφιση».
Brad Pitt is opening up about "one little period" of time when he experienced suicidal thoughts. https://t.co/Spz4zcifdk— Us Weekly (@usweekly) August 10, 2026
Ο Πιτ πρόσθεσε ότι θεωρεί, πως οι άνθρωποι διαθέτουν ισχυρό ένστικτο επιβίωσης και πως, στη δική του περίπτωση, αυτό το ένστικτο «αμέσως ενεργοποιήθηκε». Όπως είπε: «Άκου: Αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολα», σημειώνοντας πως μιλά ένας άνθρωπος που «κέρδισε το λαχείο». Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν η δύσκολη περίοδος αφορούσε «στα παιδιά», ο Πιτ επέλεξε να μην επεκταθεί, απαντώντας: «Οικογενειακά ζητήματα. Ας το αφήσουμε εκεί».
Οι συγκεκριμένες δηλώσεις έρχονται, ενώ ο ηθοποιός έχει αποξενωθεί με κάποια μέλη της οικογένειάς του. Ο Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί χώρισαν το 2016 και το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2024, έπειτα από χρόνια δικαστικής διαμάχης. Οι δυο τους έχουν μαζί έξι παιδιά, τον Μάντοξ, τη Ζαχάρα, τη Σιλό, τον Παξ, τον Νοξ και τη Βιβιέν.
Τέσσερα από τα παιδιά έχουν κινηθεί για την αφαίρεση του επωνύμου «Πιτ» από τα ονόματά τους. Μάλιστα, το αίτημα της κόρης του, Σιλό έγινε δεκτό τον Αύγουστο του 2024, ενώ το αίτημα της Ζαχάρα και του Μάντοξ παραμένουν σε εκκρεμότητα. Ο ίδιος ο Πιτ δεν έχει σχολιάσει δημόσια τις αποφάσεις των παιδιών του. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ωστόσο, είχε μιλήσει για τη σημασία που έχει για εκείνον να βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους που αγαπά και τον αγαπούν.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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