Αλέξανδρος Τσουβέλας: Ήταν τεράστια στιγμή και αποδοχή για μένα όταν γέμισε το ΟΑΚΑ
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Αλέξανδρος Τσουβέλας ΟΑΚΑ

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Ήταν τεράστια στιγμή και αποδοχή για μένα όταν γέμισε το ΟΑΚΑ

Ο stand-up comedian έγραψε ιστορία, γεμίζοντας το Telekom Center με 20.000 θεατές

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Ήταν τεράστια στιγμή και αποδοχή για μένα όταν γέμισε το ΟΑΚΑ
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Τη χαρά του και την ευγνωμοσύνη για τη μεγάλη προσέλευση στην παράστασή του στο ΟΑΚΑ εξέφρασε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Πριν από μερικές μέρες ο stand-up comedian γέμισε το Telekom Center με 20.000 θεατές, ενώ μέσα από τα social media είχε πει το δικό του «ευχαριστώ» στον κόσμο.

Σε νέες δηλώσεις του, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έκανε λόγο για «τεράστια αποδοχή» και «τεράστια στιγμή», ενώ εξομολογήθηκε πως δεν έχει κανέναν λογο να παραπονιέται.

«Έχω παράπονο; Είναι όλα γεμάτα. Αγόρασαν τα εισιτήρια και ήρθαν. Τεράστια αποδοχή, τεράστια στιγμή. Τώρα έχουμε το Κατράκειο διπλό και αυτό sold out. Μεγάλη χαρά», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

Δείτε το βίντεο 


Μεταξύ άλλων, ο stand-up comedian αναφέρθηκε στη σειρά «Τότε και Τώρα» που θα συνεχιστεί για δεύτερη σεζόν. Δίνοντας μερικές λεπτομέρειες για την πορεία των γυρισμάτων, σημείωσε: «Από γύρισμα είμαι. Μπορεί να είμαι πάλι ακόμα βαμμένος. Εγώ μονίμως όλο για δουλειά με βλέπεις. Φουλ έχουμε ξεκινήσει με ωραίους guest, με ανθρώπους πολύ σημαντικούς στον χώρο της υποκριτικής, που πάντα κερδίζω κι εγώ πράγματα δίπλα τους».

Συνεχίζοντας, διευκρίνισε ότι από τη στιγμή που ανανεώθηκε η σειρά, δεν αγχώνεται. «Όχι, όχι, δεν έχω άγχος, γιατί ανανεώθηκε, οπότε όλα καλά. Θέλω να πάει καλά για να έχουμε ωραία αποτελέσματα και να είμαστε χαρούμενοι όλοι μαζί. Αλλά το άγχος δεν είναι καλός σύμβουλος», πρόσθεσε.

Φωτογραφία: NDPPHOTO
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