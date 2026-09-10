Η Αντζελίνα Τζολί σκοπεύει να περνά περισσότερο χρόνο εκτός ΗΠΑ: «Θα ήθελα να ζήσω νομαδικά»
Η Αντζελίνα Τζολί σκοπεύει να περνά περισσότερο χρόνο εκτός ΗΠΑ: «Θα ήθελα να ζήσω νομαδικά»
Είναι το τέλος μιας συγκεκριμένης περιόδου για μένα, δήλωσε η σταρ του Χόλιγουντ, αναφερόμενη στην ενηλικίωση των παιδιών της
Εκτός Ηνωμένων Πολιτειών σκοπεύει να περνά τον περισσότερο χρόνο της η Αντζελίνα Τζολί. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχει περάσει σε ένα νέο κεφάλαιο της ζωής της όταν τα μικρότερα από τα έξι παιδιά της, η Βιβιέν και ο Νοξ, ενηλικιώθηκαν τον Ιούλιο. Η Τζολί και Μπραντ Πιτ, οι οποίοι χώρισαν το 2016 και οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους το 2024, έχουν επίσης μαζί τον 25χρονο Μάντοξ, τον 22χρονο Παξ, την 21χρονη Ζαχάρα και τη 20χρονη Σάιλο.
«Είναι το τέλος μιας συγκεκριμένης περιόδου για μένα», δήλωσε η 51χρονη ηθοποιός και σκηνοθέτις στο L’Officiel, σε νέα συνέντευξή της με αφορμή τον δημιουργικό της οίκο, Atelier Jolie. Όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να ζήσει στη Νέα Υόρκη αντί για το Λος Άντζελες, όπου βρίσκεται εδώ και χρόνια η βάση της, η Τζολί απάντησε: «Περισσότερο εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, νομίζω».
Όπως εξήγησε στη συνέχεια, δεν σκοπεύει να έχει μόνιμη βάση, παρά μόνο ένα οικογενειακό σπίτι, ενώ για ένα διάστημα θέλει να ακολουθήσει έναν πιο νομαδικό τρόπο ζωής. «Δεν σκοπεύω πραγματικά να έχω μία σταθερή βάση. Θα ήθελα να υπάρχει ένα σπίτι που να αποτελεί τη βάση της οικογένειάς μου, ένα μέρος όπου θα βρίσκονται κάποια από τα πράγματα που έχουν να κάνουν με τη μητρότητα και οι οικογενειακές φωτογραφίες. Και μετά θα ήθελα να ζήσω λίγο πιο νομαδικά για ένα διάστημα», πρόσθεσε.
Η διεθνής επέκταση του Atelier Jolie, η οποία, όπως ανέφερε η ηθοποιός, θα ξεκινήσει από τη Βραζιλία, θα περιλαμβάνει επισκέψεις σε «διαφορετικά μέρη σε όλο τον κόσμο» και συναντήσεις με «τοπικούς καλλιτέχνες και δημιουργούς». Η ίδια μίλησε επίσης για τη συνέχιση της δράσης της, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, με επισκέψεις σε πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο, καθώς και για την εξέλιξη του Maddox Foundation, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού της με έδρα την Καμπότζη, ο οποίος επικεντρώνεται στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων.
«Το σπίτι μου στην Καμπότζη θα λειτουργεί επίσης για μερικούς μήνες τον χρόνο ως χώρος φιλοξενίας αφιερωμένος στον πολιτισμό των Χμερ», σημείωσε. Ο μεγαλύτερος γιος της Τζολί, Μάντοξ, από τον οποίο πήρε το όνομά του το ίδρυμά της, υιοθετήθηκε στην Καμπότζη.
Τον περασμένο Μάιο, η Τζολί έβγαλε επισήμως προς πώληση το κτήμα της στην Καλιφόρνια, το οποίο ανήκε παλαιότερα στον σκηνοθέτη Σέσιλ Ντε Μιλ, έναντι 29,85 εκατομμυρίων δολαρίων. «Μιλά εδώ και χρόνια για το ενδεχόμενο να φύγει από το Λος Άντζελες», είχε δηλώσει πηγή στο PEOPLE τον Ιούλιο.
Με τα έξι παιδιά της να έχουν πλέον ενηλικιωθεί, η ίδια πηγή ανέφερε ότι η Τζολί είναι «έτοιμη να «γνωρίσει τον κόσμο» μαζί τους και να αφήσει πίσω τη ζωή τους στην Καλιφόρνια. «Είναι χαρούμενη που έχει περισσότερη ελευθερία και ευελιξία στη ζωή της», είχε επισημάνει.
Η Τζολί είχε αφήσει να εννοηθεί σε συνέντευξή της στο The Hollywood Reporter τον Αύγουστο του 2024 ότι, παρότι μεγάλωσε στο Λος Άντζελες, εξακολουθούσε να ζει εκεί «επειδή πρέπει να βρίσκεται εδώ λόγω του διαζυγίου». Αναφερόμενη στη Βιβιέν και τον Νοξ, η Τζολί είχε πει: «Μόλις γίνουν 18, θα μπορέσω να φύγω».
Τότε είχε προσθέσει: «Όταν έχεις μια μεγάλη οικογένεια, θέλεις να έχει ιδιωτικότητα, ηρεμία και ασφάλεια. Έχω τώρα ένα σπίτι για να μεγαλώσω τα παιδιά μου, αλλά μερικές φορές αυτό το μέρος μπορεί να είναι… Η ανθρωπιά που έχω βρει σε όλο τον κόσμο δεν είναι αυτή με την οποία μεγάλωσα εδώ. [Μετά το Λος Άντζελες], θα περνώ πολύ χρόνο στην Καμπότζη. Θα περνώ επίσης χρόνο επισκεπτόμενη τα μέλη της οικογένειάς μου, όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο».
Φωτογραφία: Shutterstock
«Είναι το τέλος μιας συγκεκριμένης περιόδου για μένα», δήλωσε η 51χρονη ηθοποιός και σκηνοθέτις στο L’Officiel, σε νέα συνέντευξή της με αφορμή τον δημιουργικό της οίκο, Atelier Jolie. Όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να ζήσει στη Νέα Υόρκη αντί για το Λος Άντζελες, όπου βρίσκεται εδώ και χρόνια η βάση της, η Τζολί απάντησε: «Περισσότερο εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, νομίζω».
Όπως εξήγησε στη συνέχεια, δεν σκοπεύει να έχει μόνιμη βάση, παρά μόνο ένα οικογενειακό σπίτι, ενώ για ένα διάστημα θέλει να ακολουθήσει έναν πιο νομαδικό τρόπο ζωής. «Δεν σκοπεύω πραγματικά να έχω μία σταθερή βάση. Θα ήθελα να υπάρχει ένα σπίτι που να αποτελεί τη βάση της οικογένειάς μου, ένα μέρος όπου θα βρίσκονται κάποια από τα πράγματα που έχουν να κάνουν με τη μητρότητα και οι οικογενειακές φωτογραφίες. Και μετά θα ήθελα να ζήσω λίγο πιο νομαδικά για ένα διάστημα», πρόσθεσε.
Angelina Jolie Says She Plans to Live Outside the U.S. ‘More’: ‘I’d Like to Be a Bit Nomadic’ https://t.co/qHvk2oLhZh— People (@people) September 9, 2026
«Το σπίτι μου στην Καμπότζη θα λειτουργεί επίσης για μερικούς μήνες τον χρόνο ως χώρος φιλοξενίας αφιερωμένος στον πολιτισμό των Χμερ», σημείωσε. Ο μεγαλύτερος γιος της Τζολί, Μάντοξ, από τον οποίο πήρε το όνομά του το ίδρυμά της, υιοθετήθηκε στην Καμπότζη.
Τον περασμένο Μάιο, η Τζολί έβγαλε επισήμως προς πώληση το κτήμα της στην Καλιφόρνια, το οποίο ανήκε παλαιότερα στον σκηνοθέτη Σέσιλ Ντε Μιλ, έναντι 29,85 εκατομμυρίων δολαρίων. «Μιλά εδώ και χρόνια για το ενδεχόμενο να φύγει από το Λος Άντζελες», είχε δηλώσει πηγή στο PEOPLE τον Ιούλιο.
Με τα έξι παιδιά της να έχουν πλέον ενηλικιωθεί, η ίδια πηγή ανέφερε ότι η Τζολί είναι «έτοιμη να «γνωρίσει τον κόσμο» μαζί τους και να αφήσει πίσω τη ζωή τους στην Καλιφόρνια. «Είναι χαρούμενη που έχει περισσότερη ελευθερία και ευελιξία στη ζωή της», είχε επισημάνει.
Η Τζολί είχε αφήσει να εννοηθεί σε συνέντευξή της στο The Hollywood Reporter τον Αύγουστο του 2024 ότι, παρότι μεγάλωσε στο Λος Άντζελες, εξακολουθούσε να ζει εκεί «επειδή πρέπει να βρίσκεται εδώ λόγω του διαζυγίου». Αναφερόμενη στη Βιβιέν και τον Νοξ, η Τζολί είχε πει: «Μόλις γίνουν 18, θα μπορέσω να φύγω».
Τότε είχε προσθέσει: «Όταν έχεις μια μεγάλη οικογένεια, θέλεις να έχει ιδιωτικότητα, ηρεμία και ασφάλεια. Έχω τώρα ένα σπίτι για να μεγαλώσω τα παιδιά μου, αλλά μερικές φορές αυτό το μέρος μπορεί να είναι… Η ανθρωπιά που έχω βρει σε όλο τον κόσμο δεν είναι αυτή με την οποία μεγάλωσα εδώ. [Μετά το Λος Άντζελες], θα περνώ πολύ χρόνο στην Καμπότζη. Θα περνώ επίσης χρόνο επισκεπτόμενη τα μέλη της οικογένειάς μου, όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο».
Φωτογραφία: Shutterstock
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