Η Αντζελίνα Τζολί σκοπεύει να περνά περισσότερο χρόνο εκτός ΗΠΑ: «Θα ήθελα να ζήσω νομαδικά»

έχει περάσει σε ένα νέο κεφάλαιο της ζωής της όταν τα μικρότερα από τα έξι παιδιά της, η Βιβιέν και ο Νοξ, ενηλικιώθηκαν τον Ιούλιο. Η Τζολί και Μπραντ Πιτ, οι οποίοι χώρισαν το 2016 και οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους το 2024, έχουν επίσης μαζί τον 25χρονο Μάντοξ, τον 22χρονο Παξ, την 21χρονη Ζαχάρα και τη 20χρονη Σάιλο.

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