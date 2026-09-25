Η γυναίκα που κατήγγειλε τον Jay-Z για βιασμό ανακάλεσε τις κατηγορίες: Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε κανέναν από τους ισχυρισμούς μου
Η γυναίκα που κατήγγειλε τον Jay-Z για βιασμό ανακάλεσε τις κατηγορίες: Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε κανέναν από τους ισχυρισμούς μου
Ζητάω συγγνώμη από τον κ. Κάρτερ και την οικογένειά του, δήλωσε - Είχε υποστηρίξει ότι ο ράπερ την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν 13 ετών μαζί με τον Σον Diddy Κομπς
Περισσότερο από έναν χρόνο μετά τη καταγγελία που δέχτηκε ο Jay-Z για βιασμό εις βάρος ανήλικης, νέα στοιχεία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, τα οποία ανατρέπουν την υπόθεση. Η γυναίκα που κρύβεται πίσω από τις κατηγορίες ανακάλεσε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχει καμία αλήθεια στους ισχυρισμούς της.
Σύμφωνα με το TMZ, η Jane Doe, όπως παρουσιάζεται στα δικαστικά έγγραφα, η οποία υποστήριζε ότι ο ράπερ την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν 13 ετών, μαζί με τον Σον Diddy Κομπς, κατέθεσε πως εκείνος δεν τη βίασε, σημειώνοντας ότι δεν έχουν καν συναντηθεί.
Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε κανέναν από τους ισχυρισμούς μου», προσθέτοντας: «Κατανοώ ότι οι ψευδείς κατηγορίες μου προκάλεσαν στον κ. Κάρτερ τεράστιο πόνο, ταλαιπωρία και ζημιά που δεν μπορούν ποτέ να αποκατασταθούν πλήρως».
Η Jane Doe συμπλήρωσε ότι δεν έχει λάβει «καμία οικονομική αποζημίωση οποιουδήποτε είδους από τον κ. Κάρτερ ή από οποιονδήποτε ενεργεί για λογαριασμό του», τονίζοντας ότι αποφάσισε οικειοθελώς να ανακαλέσει τις καταγγελίες.
Η ίδια έκανε λόγο για «προβλήματα ψυχικής υγείας» για τα οποία υποστηρίζει ότι είχε ενημερώσει τη νομική της ομάδα πριν προχωρήσει στην καταγγελία εναντίον του Jay-Z.
Πλέον την υπόθεσή της έχει αναλάβει νέος δικηγόρος, ονόματι Τζέιμς Μπλερ Νιούμαν Τζούνιορ, ο οποίος δήλωσε στο TMZ: «Η πελάτισσά μας επιμένει ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, όμως έκανε πλήρες λάθος στην ταυτοποίηση του κ. Κάρτερ και οι συγκεκριμένες καταγγελίες ήταν ψευδείς. Ο κ. Κάρτερ δεν τη βίασε, δεν της επιτέθηκε σεξουαλικά, δεν προέβη σε οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντί της και δεν τον έχει συναντήσει ποτέ. Ζητά ειλικρινά και ανεπιφύλακτα συγγνώμη από τον κ. Κάρτερ και την οικογένειά του».
Σύμφωνα με το TMZ, η Jane Doe, όπως παρουσιάζεται στα δικαστικά έγγραφα, η οποία υποστήριζε ότι ο ράπερ την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν 13 ετών, μαζί με τον Σον Diddy Κομπς, κατέθεσε πως εκείνος δεν τη βίασε, σημειώνοντας ότι δεν έχουν καν συναντηθεί.
Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε κανέναν από τους ισχυρισμούς μου», προσθέτοντας: «Κατανοώ ότι οι ψευδείς κατηγορίες μου προκάλεσαν στον κ. Κάρτερ τεράστιο πόνο, ταλαιπωρία και ζημιά που δεν μπορούν ποτέ να αποκατασταθούν πλήρως».
🚨 Jay-Z sexual assault accuser recants, says "no truth to any of my claims."— TMZ (@TMZ) September 25, 2026
Details: https://t.co/KANeK0sTmd pic.twitter.com/8i4O0lB3mG
Η Jane Doe συμπλήρωσε ότι δεν έχει λάβει «καμία οικονομική αποζημίωση οποιουδήποτε είδους από τον κ. Κάρτερ ή από οποιονδήποτε ενεργεί για λογαριασμό του», τονίζοντας ότι αποφάσισε οικειοθελώς να ανακαλέσει τις καταγγελίες.
Η ίδια έκανε λόγο για «προβλήματα ψυχικής υγείας» για τα οποία υποστηρίζει ότι είχε ενημερώσει τη νομική της ομάδα πριν προχωρήσει στην καταγγελία εναντίον του Jay-Z.
Πλέον την υπόθεσή της έχει αναλάβει νέος δικηγόρος, ονόματι Τζέιμς Μπλερ Νιούμαν Τζούνιορ, ο οποίος δήλωσε στο TMZ: «Η πελάτισσά μας επιμένει ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, όμως έκανε πλήρες λάθος στην ταυτοποίηση του κ. Κάρτερ και οι συγκεκριμένες καταγγελίες ήταν ψευδείς. Ο κ. Κάρτερ δεν τη βίασε, δεν της επιτέθηκε σεξουαλικά, δεν προέβη σε οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντί της και δεν τον έχει συναντήσει ποτέ. Ζητά ειλικρινά και ανεπιφύλακτα συγγνώμη από τον κ. Κάρτερ και την οικογένειά του».
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