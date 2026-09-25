Η γυναίκα που κατήγγειλε τον Jay-Z για βιασμό ανακάλεσε τις κατηγορίες: Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε κανέναν από τους ισχυρισμούς μου

Jane Doe, όπως παρουσιάζεται στα δικαστικά έγγραφα, η οποία

ότι δεν έχει λάβει «καμία οικονομική αποζημίωση οποιουδήποτε είδους από τον κ. Κάρτερ ή από οποιονδήποτε ενεργεί για λογαριασμό του», τονίζοντας ότι αποφάσισε οικειοθελώς να ανακαλέσει τις καταγγελίες.

για «προβλήματα ψυχικής υγείας» για τα οποία υποστηρίζει ότι