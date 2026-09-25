Γιάννης Σαββιδάκης για τις «Δέκα μάγισσες»: Ήταν επικό τραγούδι, η ροή του στα Μέσα είχε γίνει σκανδαλώδης



Ο τραγουδιστής μοιράστηκε ότι μια γυναίκα που εργαζόταν ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων είχε σχολιάσει πως η τόσο συχνή μετάδοση του κομματιού θα μπορούσε ακόμη και να προκαλέσει υποψίες.

, πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Γιάννης Σαββιδάκης αναφέρθηκε και σε άλλα τραγούδια που ξεχώρισαν στη διαδρομή του. Ανάμεσα σε αυτά το «Και το κορίτσι μου κοιμάται» και το «Η μαγεμένη σου ματιά».

, κατέληξε.



Το τραγούδι «Δέκα Μάγισσες»