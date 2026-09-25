Γιάννης Σαββιδάκης για τις «Δέκα μάγισσες»: Ήταν επικό τραγούδι, η ροή του στα Μέσα είχε γίνει σκανδαλώδης
Γιάννης Σαββιδάκης για τις «Δέκα μάγισσες»: Ήταν επικό τραγούδι, η ροή του στα Μέσα είχε γίνει σκανδαλώδης
Μια υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων μας έλεγε ότι κινδυνεύαμε να θεωρηθούμε ύποπτοι για σκάνδαλο επειδή έπαιζε τόσο πολύ, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Την εποχή που κυκλοφόρησε το κομμάτι «Δέκα Μάγισσες» θυμήθηκε ο Γιάννης Σαββιδάκης, εστιάζοντας στην επιτυχία που είχε σημειώσει. Μιλώντας για εκείνη την περίοδο, έκανε λόγο για ένα «επικό τραγούδι» που έπαιζε ασταμάτητα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Την ίδια στιγμή όμως αναφέρθηκε και σε άλλα κομμάτια που σημάδεψαν την πορεία του.
«Χάμος. Ήταν ένα επικό τραγούδι, θα έλεγα. Το κακό για μας τότε, όπως έλεγε και μια κυρία που ήταν υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων, είχε γίνει σκανδαλώδης η ροή στα Μέσα του τραγουδιού. Γιατί δεν σταματούσε να παίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Σαββιδάκης στην εκπομπή «Π.Ο.Π Μαγιερική», την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 02:15
Ο τραγουδιστής μοιράστηκε ότι μια γυναίκα που εργαζόταν ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων είχε σχολιάσει πως η τόσο συχνή μετάδοση του κομματιού θα μπορούσε ακόμη και να προκαλέσει υποψίες. «Έλεγε η γυναίκα αυτή ότι “θα κινδυνεύουμε να θεωρηθούμε ύποπτοι για σκάνδαλο”, επειδή έπαιζε τόσο πολύ. Το τραγούδι παιζόταν, τελείωνε, δηλαδή άκουγες έναν σταθμό, γύριζες και έπαιζε σε άλλον. Στις βάρκες, παντού. Ήταν φοβερή στιγμή», πρόσθεσε.
Ωστόσο, ο Γιάννης Σαββιδάκης αναφέρθηκε και σε άλλα τραγούδια που ξεχώρισαν στη διαδρομή του. Ανάμεσα σε αυτά το «Και το κορίτσι μου κοιμάται» και το «Η μαγεμένη σου ματιά». «Υπάρχουν τραγούδια που έτσι σηματοδότησαν την καριέρα μας», κατέληξε.
«Χάμος. Ήταν ένα επικό τραγούδι, θα έλεγα. Το κακό για μας τότε, όπως έλεγε και μια κυρία που ήταν υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων, είχε γίνει σκανδαλώδης η ροή στα Μέσα του τραγουδιού. Γιατί δεν σταματούσε να παίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Σαββιδάκης στην εκπομπή «Π.Ο.Π Μαγιερική», την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 02:15
Ο τραγουδιστής μοιράστηκε ότι μια γυναίκα που εργαζόταν ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων είχε σχολιάσει πως η τόσο συχνή μετάδοση του κομματιού θα μπορούσε ακόμη και να προκαλέσει υποψίες. «Έλεγε η γυναίκα αυτή ότι “θα κινδυνεύουμε να θεωρηθούμε ύποπτοι για σκάνδαλο”, επειδή έπαιζε τόσο πολύ. Το τραγούδι παιζόταν, τελείωνε, δηλαδή άκουγες έναν σταθμό, γύριζες και έπαιζε σε άλλον. Στις βάρκες, παντού. Ήταν φοβερή στιγμή», πρόσθεσε.
Ωστόσο, ο Γιάννης Σαββιδάκης αναφέρθηκε και σε άλλα τραγούδια που ξεχώρισαν στη διαδρομή του. Ανάμεσα σε αυτά το «Και το κορίτσι μου κοιμάται» και το «Η μαγεμένη σου ματιά». «Υπάρχουν τραγούδια που έτσι σηματοδότησαν την καριέρα μας», κατέληξε.
Το τραγούδι «Δέκα Μάγισσες»
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