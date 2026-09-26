Euroleague: Ο Σορτς «σκότωσε» τη Μπεσίκτας, νίκες για Φενέρμπαχτσε και Παρτιζάν, δείτε βίντεο
Euroleague: Ο Σορτς «σκότωσε» τη Μπεσίκτας, νίκες για Φενέρμπαχτσε και Παρτιζάν, δείτε βίντεο
Βαλένθια, Φενέρ και Παρτιζάν ξεκίνησαν με νίκες τη νέα σεζόν – Όλα τα αποτελέσματα της πρεμιέρας
Η 1η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε με τρεις αναμετρήσεις το βράδυ της Παρασκευής, με τη Βαλένθια να παίρνει μεγάλο «διπλό» στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Μπεσίκτας, τη Φενέρμπαχτσε να επικρατεί της Βίρτους Μπολόνια και την Παρτιζάν να συντρίβει την Αρμάνι Μιλάνο στο Βελιγράδι. Στην πρεμιέρα της διοργάνωσης είχαν προηγηθεί οι νίκες των Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, αλλά και τα υπόλοιπα αποτελέσματα της Πέμπτης.
Με κορυφαίο τον Τι Τζέι Σορτς, η Βαλένθια πέρασε από την Κωνσταντινούπολη με νίκη 96-94 επί της Μπεσίκτας στην πρεμιέρα της Euroleague. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού πέτυχε 26 πόντους, ανάμεσα στους οποίους και το νικητήριο καλάθι, καθώς Νόουελ αστόχησε στην εκπνοή σε τρίποντο. Μέχρι τότε είχε 2/2 και ήταν ο καλύτερος των γηπεδούχων με 17π., 4ρ.
Τα δεκάλεπτα: 27-28, 51-54, 71-81, 94-96
Δύσκολη ήταν η πρεμιέρα και για τη Φενέρμπαχτσε. Όμως η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους επικράτησε 78-68 της Βίρτους, καθώς ήταν πιο σοβαρή και αποτελεματική στην τελευταία περίοδο. Η αμυντική προσήλωση, αλλά κι ένα καθοριστικό τρίποντο του Χόρτον-Τάκερ που έφερε τους γηπεδούχους στο +6 στο 37΄ (74-68) οδήγησαν τους γηπεδούχους στη νίκη. Πρώτος σκόρερ ο Χόρτον-Τάκερ με 14π., εντυπωσιακός ο Μπράξτον Κι με 11π., 9ρ., ενώ η Βίρτους δεν είχε παίκτη να «τραβήξει» το σκοράρισμα. Ο Μάρκους Καρ (πρώην του Άρη) πέτυχε 12π. στο ντεμπούτο του στη Euroleague.
Τα δεκάλεπτα: 23-17, 39-38, 59-55, 78-68
Ο Σορτς έδωσε στη Βαλένθια το «διπλό» στην Πόλη
Με κορυφαίο τον Τι Τζέι Σορτς, η Βαλένθια πέρασε από την Κωνσταντινούπολη με νίκη 96-94 επί της Μπεσίκτας στην πρεμιέρα της Euroleague. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού πέτυχε 26 πόντους, ανάμεσα στους οποίους και το νικητήριο καλάθι, καθώς Νόουελ αστόχησε στην εκπνοή σε τρίποντο. Μέχρι τότε είχε 2/2 και ήταν ο καλύτερος των γηπεδούχων με 17π., 4ρ.
Τα δεκάλεπτα: 27-28, 51-54, 71-81, 94-96
Η Φενέρ λύγισε τη Βίρτους με άμυνα και Χόρτον-Τάκερ
Δύσκολη ήταν η πρεμιέρα και για τη Φενέρμπαχτσε. Όμως η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους επικράτησε 78-68 της Βίρτους, καθώς ήταν πιο σοβαρή και αποτελεματική στην τελευταία περίοδο. Η αμυντική προσήλωση, αλλά κι ένα καθοριστικό τρίποντο του Χόρτον-Τάκερ που έφερε τους γηπεδούχους στο +6 στο 37΄ (74-68) οδήγησαν τους γηπεδούχους στη νίκη. Πρώτος σκόρερ ο Χόρτον-Τάκερ με 14π., εντυπωσιακός ο Μπράξτον Κι με 11π., 9ρ., ενώ η Βίρτους δεν είχε παίκτη να «τραβήξει» το σκοράρισμα. Ο Μάρκους Καρ (πρώην του Άρη) πέτυχε 12π. στο ντεμπούτο του στη Euroleague.
Τα δεκάλεπτα: 23-17, 39-38, 59-55, 78-68
Η Παρτιζάν «εκτέλεσε» την Αρμάνι με βροχή τριπόντων
Η... βροχή τρίποντων που ξέσπασε στο Βελιγράδι, παρέσυρε την Αρμάνι Μιλάνο και οδήγησε την Παρτιζάν σε νικηφόρα πρεμιέρα στην εφετινή Euroleague. Οι Σέρβοι επικράτησαν με 92-76 των Ιταλών, εκτελώντας τους από τα 6,75 (11/24), με πρωταγωνιστή τον Καρλίκ Τζόουνς (20 πόντοι και 4/6 τρίποντα). Από την Αρμάνι Μιλάνο, που κόλλησε στην αντίπαλη άμυνα στην τέταρτη περίοδο, πάλεψαν οι Άλεκ Πίτερς και Μάρκο Γκούντουριτς, οι οποίοι σημείωσαν από 17 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 20-16, 42-36, 63-58, 92-76
Στην πρεμιέρα της εφετινής Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα1η αγωνιστική (24-25/9/2026)
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Παρί (Γαλλία) 91-72
Μπασκόνια (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 89-106
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 84-86
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 78-77
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 77-83
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 89-82
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 84-74
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία) 94-96
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 78-68
Παρτιζάν (Σερβία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 92-76
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-0
Βιλερμπάν 1-0
Φενέρμπαχτσε 1-0
Μπαρτσελόνα 1-0
Ζάλγκιρις Κάουνας 1-0
Βαλένθια 1-0
Μπάγερν Μονάχου 1-0
Ντουμπάι 1-0
Παρτιζάν 1-0
Αρμάνι Μιλάνο 0-1
Ρεάλ Μαδρίτης 0-1
Μπεσίκτας 0-1
Χάποελ Τελ Αβίβ 0-1
Ερυθρός Αστέρας 0-1
Αναντολού Εφές 0-1
Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1
Βίρτους Μπολόνια 0-1
Μπασκόνια 0-1
Παρί 0-1
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