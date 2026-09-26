Euroleague: Ο Σορτς «σκότωσε» τη Μπεσίκτας, νίκες για Φενέρμπαχτσε και Παρτιζάν, δείτε βίντεο

Στην πρεμιέρα της εφετινής Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα

Η... βροχή τρίποντων που ξέσπασε στο Βελιγράδι, παρέσυρε την Αρμάνι Μιλάνο και οδήγησε την Παρτιζάν σε νικηφόρα πρεμιέρα στην εφετινή Euroleague. Οι Σέρβοι επικράτησαν με 92-76 των Ιταλών, εκτελώντας τους από τα 6,75 (11/24), με πρωταγωνιστή τον Καρλίκ Τζόουνς (20 πόντοι και 4/6 τρίποντα). Από την Αρμάνι Μιλάνο, που κόλλησε στην αντίπαλη άμυνα στην τέταρτη περίοδο, πάλεψαν οι Άλεκ Πίτερς και Μάρκο Γκούντουριτς, οι οποίοι σημείωσαν από 17 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 20-16, 42-36, 63-58, 92-761η αγωνιστική (24-25/9/2026)Πέμπτη, 24 ΣεπτεμβρίουΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Παρί (Γαλλία) 91-72Μπασκόνια (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 89-106Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 84-86Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 78-77Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 77-83Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 89-82Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 84-74Μπεσίκτας (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία) 94-96Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 78-68Παρτιζάν (Σερβία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 92-76ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-0ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-0Βιλερμπάν 1-0Φενέρμπαχτσε 1-0Μπαρτσελόνα 1-0Ζάλγκιρις Κάουνας 1-0Βαλένθια 1-0Μπάγερν Μονάχου 1-0Ντουμπάι 1-0Παρτιζάν 1-0Αρμάνι Μιλάνο 0-1Ρεάλ Μαδρίτης 0-1Μπεσίκτας 0-1Χάποελ Τελ Αβίβ 0-1Ερυθρός Αστέρας 0-1Αναντολού Εφές 0-1Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1Βίρτους Μπολόνια 0-1Μπασκόνια 0-1Παρί 0-1