Βάνα Μπάρμπα για το εγκεφαλικό που υπέστη: Έπαθα πανικό, με βοήθησε πολύ η αγάπη του κόσμου
Βάνα Μπάρμπα για το εγκεφαλικό που υπέστη: Έπαθα πανικό, με βοήθησε πολύ η αγάπη του κόσμου
Επανήλθα μετά από περίπου μια εβδομάδα, εξήγησε η ηθοποιός, θυμούμενη την περιπέτεια της υγείας της
Στη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της αναφέρθηκε η Βάνα Μπάρμπα. Η ηθοποιός είχε υποστεί και εγκεφαλικό και σε τηλεοπτική συνέντευξη περιέγραψε όσα συνέβησαν τον Μάιο του 2025.
Η ίδια εξομολογήθηκε ότι πανικοβλήθηκε, καθώς φοβήθηκε τις πιθανές συνέπειες ενός αιμορραγικού εγκεφαλικού. Τελικά, όπως είπε, επρόκειτο για ισχαιμικό επεισόδιο και η ομιλία της επανήλθε περίπου μία εβδομάδα αργότερα. Σημαντική στήριξη στην ανάρρωσή της αποτέλεσε και η αγάπη που δέχτηκε από τον κόσμο.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Studio στις 3», την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, η Βάνα Μπάρμπα είπε σχετικά με την περιπέτεια της υγείς της: «Είχα περάσει και το εγκεφαλικό παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι είχα περάσει ένα εγκεφαλικό πριν από μήνες το οποίο μου είχε αφήσει κι ένα θέμα. Πέρασα ένα εγκεφαλικό σοβαρό στο οποίο δεν μπόρεσα να αρθρώσω λέξη. Σηκώθηκα από το κρεβάτι και δεν μπορούσα να μιλήσω. Το εγκεφαλικό το έπαθα τη νύχτα και όταν με πήγαν στον νευρολόγο κατάλαβα ότι δεν έχω άρθρωση. Δεν μπορούσα να φωνάξω, να μιλήσω. Είχα την κοπέλα στο σπίτι και ήθελα να της πω να πάρει τηλέφωνο τη Φαίδρα και έγραφα γιατί δεν μπορούσα να μιλήσω. Ήταν μουδιασμένο το πρόσωπό μου».
Δείτε το βίντεο
Συνεχίζοντας, η ηθοποιός στάθηκε στον πανικό που ένιωσε όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν άμεσα ότι είχε υποστεί ισχαιμικό εγκεφαλικό. Όπως είπε, φοβήθηκε έντονα για το ενδεχόμενο μόνιμων επιπλοκών, ωστόσο επανήλθε περίπου μία εβδομάδα αργότερα και σήμερα μιλά κανονικά. «Έπαθα πανικό. Όταν με πήγαν στο Ασκληπιείο στο νευρολογικό με κατάλαβαν αμέσως. Μου έκαναν κατευθείαν μαγνητική και μια θεραπεία για το κεφάλι για να δούνε αν είναι αιμορραγικό. Θα μπορούσα να μείνω. Στο αιμορραγικό μένεις για όλη σου τη ζωή ανάπηρος. Δόξα τω Θεώ που ήταν ισχαιμικό. Επανήλθα μετά από περίπου μια εβδομάδα. Με βοήθησε πολύ και η αγάπη του κόσμου. Τώρα μιλάω κανονικά. Φοβήθηκα», πρόσθεσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Η ίδια εξομολογήθηκε ότι πανικοβλήθηκε, καθώς φοβήθηκε τις πιθανές συνέπειες ενός αιμορραγικού εγκεφαλικού. Τελικά, όπως είπε, επρόκειτο για ισχαιμικό επεισόδιο και η ομιλία της επανήλθε περίπου μία εβδομάδα αργότερα. Σημαντική στήριξη στην ανάρρωσή της αποτέλεσε και η αγάπη που δέχτηκε από τον κόσμο.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Studio στις 3», την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, η Βάνα Μπάρμπα είπε σχετικά με την περιπέτεια της υγείς της: «Είχα περάσει και το εγκεφαλικό παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι είχα περάσει ένα εγκεφαλικό πριν από μήνες το οποίο μου είχε αφήσει κι ένα θέμα. Πέρασα ένα εγκεφαλικό σοβαρό στο οποίο δεν μπόρεσα να αρθρώσω λέξη. Σηκώθηκα από το κρεβάτι και δεν μπορούσα να μιλήσω. Το εγκεφαλικό το έπαθα τη νύχτα και όταν με πήγαν στον νευρολόγο κατάλαβα ότι δεν έχω άρθρωση. Δεν μπορούσα να φωνάξω, να μιλήσω. Είχα την κοπέλα στο σπίτι και ήθελα να της πω να πάρει τηλέφωνο τη Φαίδρα και έγραφα γιατί δεν μπορούσα να μιλήσω. Ήταν μουδιασμένο το πρόσωπό μου».
Δείτε το βίντεο
Συνεχίζοντας, η ηθοποιός στάθηκε στον πανικό που ένιωσε όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν άμεσα ότι είχε υποστεί ισχαιμικό εγκεφαλικό. Όπως είπε, φοβήθηκε έντονα για το ενδεχόμενο μόνιμων επιπλοκών, ωστόσο επανήλθε περίπου μία εβδομάδα αργότερα και σήμερα μιλά κανονικά. «Έπαθα πανικό. Όταν με πήγαν στο Ασκληπιείο στο νευρολογικό με κατάλαβαν αμέσως. Μου έκαναν κατευθείαν μαγνητική και μια θεραπεία για το κεφάλι για να δούνε αν είναι αιμορραγικό. Θα μπορούσα να μείνω. Στο αιμορραγικό μένεις για όλη σου τη ζωή ανάπηρος. Δόξα τω Θεώ που ήταν ισχαιμικό. Επανήλθα μετά από περίπου μια εβδομάδα. Με βοήθησε πολύ και η αγάπη του κόσμου. Τώρα μιλάω κανονικά. Φοβήθηκα», πρόσθεσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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