Αθηναΐς Νέγκα: Δεν είμαι καθαρόαιμη παρουσιάστρια, γενικά πιστεύω ότι δεν κάνω για την τηλεόραση

Σε ερώτηση για το πώς πέρασε το φετινό καλοκαίρι, η παρουσιάστρια, περιέγραψε: «Το καλοκαίρι δεν έκανα ούτε ένα μπάνιο στη θάλασσα. Ήμουν σε πάρα πολύ κρύο. Νιώθω μελαγχολία το καλοκαίρι, δεν είμαι καλοκαιρινός τύπος. Χαίρομαι στο κρύο».

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