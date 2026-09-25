Αθηναΐς Νέγκα: Δεν είμαι καθαρόαιμη παρουσιάστρια, γενικά πιστεύω ότι δεν κάνω για την τηλεόραση
Αθηναΐς Νέγκα: Δεν είμαι καθαρόαιμη παρουσιάστρια, γενικά πιστεύω ότι δεν κάνω για την τηλεόραση
Δεν μπορώ να τοποθετήσω τον εαυτό μου τηλεοπτικά σε κάποια ζώνη, σημείωσε η δημοσιογράφος
Τη μέχρι σήμερα τηλεοπτική της παρουσία σχολίασε η Αθηναϊς Νέγκα, εξηγώντας ότι δεν βλέπει τον εαυτό της ως «καθαρόαιμη παρουσιάστρια». Η δημοσιογράφος εξήγησε ότι δεν μπορεί να τοποθετήσει τον εαυτό της σε κάποια συγκεκριμένη τηλεοπτική ζώνη. Υποστήριξε μάλιστα ότι θεωρεί πως δεν ταιριάζει στην τηλεόραση.
«Επειδή δεν είμαι καθαρόαιμη παρουσιάστρια, δεν μπορώ να τοποθετήσω τον εαυτό μου τηλεοπτικά σε κάποια ζώνη, οπότε δεν μπορώ να πω αν κάνω για κάτι ή όχι. Γενικά πιστεύω ότι δεν κάνω για την τηλεόραση», είπε χαρακτηριστικά η Αθηναϊς Νέγκα στην εκπομπή «Happy Day», το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου.
Σε ερώτηση για το πώς πέρασε το φετινό καλοκαίρι, η παρουσιάστρια, περιέγραψε: «Το καλοκαίρι δεν έκανα ούτε ένα μπάνιο στη θάλασσα. Ήμουν σε πάρα πολύ κρύο. Νιώθω μελαγχολία το καλοκαίρι, δεν είμαι καλοκαιρινός τύπος. Χαίρομαι στο κρύο».
Τέλος, η Αθηναϊς Νέγκα έκανε ένα σχόλιο για τον σύντροφό της, διευκρινίζοντας ότι της έχει ζητήσει να μην αναφέρεται συχνά δημόσια στη σχέση τους. «Ο σύντροφός μου δεν με αφήνει να μιλάω πάρα πολύ για εκείνον», τόνισε.
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Επειδή δεν είμαι καθαρόαιμη παρουσιάστρια, δεν μπορώ να τοποθετήσω τον εαυτό μου τηλεοπτικά σε κάποια ζώνη, οπότε δεν μπορώ να πω αν κάνω για κάτι ή όχι. Γενικά πιστεύω ότι δεν κάνω για την τηλεόραση», είπε χαρακτηριστικά η Αθηναϊς Νέγκα στην εκπομπή «Happy Day», το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου.
Σε ερώτηση για το πώς πέρασε το φετινό καλοκαίρι, η παρουσιάστρια, περιέγραψε: «Το καλοκαίρι δεν έκανα ούτε ένα μπάνιο στη θάλασσα. Ήμουν σε πάρα πολύ κρύο. Νιώθω μελαγχολία το καλοκαίρι, δεν είμαι καλοκαιρινός τύπος. Χαίρομαι στο κρύο».
Τέλος, η Αθηναϊς Νέγκα έκανε ένα σχόλιο για τον σύντροφό της, διευκρινίζοντας ότι της έχει ζητήσει να μην αναφέρεται συχνά δημόσια στη σχέση τους. «Ο σύντροφός μου δεν με αφήνει να μιλάω πάρα πολύ για εκείνον», τόνισε.
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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