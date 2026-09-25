Η Έιμι Σούμερ και ο πρώην σύζυγός της κατέληξαν σε συμφωνία για το διαζύγιό τους
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Έιμι Σούμερ Διαζύγιο

Η Έιμι Σούμερ και ο πρώην σύζυγός της κατέληξαν σε συμφωνία για το διαζύγιό τους

Η κωμικός και ο σεφ Κρις Φίσερ παντρεύτηκαν το 2018 και έχουν αποκτήσει έναν γιο

Η Έιμι Σούμερ και ο πρώην σύζυγός της κατέληξαν σε συμφωνία για το διαζύγιό τους
Σε συμφωνία για το διαζύγιό τους, κατέληξαν η Έιμι Σούμερ και ο εν διαστάσει σύζυγός της, Κρις Φίσερ, εννέα μήνες αφότου ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2018, έχει αποκτήσει μαζί ένα παιδί, τον επτάχρονο γιο τους, Τζιν. Σύμφωνα με το Page Six, πρώην ζευγάρι υπέβαλε την Πέμπτη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης την προτεινόμενη απόφαση διαζυγίου.

Η απόφαση έχει υπογραφεί από το δικαστήριο και πλέον αναμένει την τελική διεκπεραίωση από τον αρμόδιο υπάλληλο της κομητείας, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Παράλληλα, διεκπεραιώθηκαν και αποφάσεις που αφορούν την οικονομική στήριξη του γιου τους, Τζιν.

Η 45χρονη ηθοποιός είχε κάνει γνωστή την είδηση τον περασμένο Δεκέμβριο με ανάρτηση στο Instagram, στην οποία έγραφε ότι η ίδια και ο επίσης 45χρονος σύζυγός της, σεφ στο επάγγελμα, είχαν πάρει τη «δύσκολη απόφαση» να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

«Αγαπάμε πολύ ο ένας τον άλλον και θα συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στην ανατροφή του γιου μας. Θα εκτιμούσαμε αν ο κόσμος σεβόταν την ιδιωτικότητά μας αυτή την περίοδο»είχε γράψει η Σούμερ. Στην ανακοίνωσή της, η Σούμερ είχε απορρίψει τις φήμες ότι η πρόσφατη απώλεια βάρους της ήταν η αιτία για το διαζύγιο, γράφοντας: «Μπλα, μπλα, μπλα, όχι επειδή έχασα μερικά κιλά».

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