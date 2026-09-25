Η Έλεν Μίρεν αποθεώνει τον Πιρς Μπρόσναν: Είναι σαν ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί
Η Έλεν Μίρεν αποθεώνει τον Πιρς Μπρόσναν: Είναι σαν ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εξέφρασε τον θαυμασμό της για τον συνάδελφό της με αφορμή τη συνεργασία τους στη σειρά «MobLand»
Τον θαυμασμό της για τον Πιρς Μπρόσναν εξέφρασε η Έλεν Μίρεν, μιλώντας για τη συνεργασία τους στη σειρά «MobLand». Αναφερόμενη στη «συνύπαρξή» τους στη μικρή οθόνη, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο ο συμπρωταγωνιστής της προετοιμάζεται για τις πιο απαιτητικές σκηνές.
Η 81χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είπε στο PEOPLE ότι, έπειτα από τη συνεργασία της με τον 73χρονο Μπρόσναν στη σειρά, έχει μάθει να αναγνωρίζει πότε εκείνος ετοιμάζεται για μια ιδιαίτερα απαιτητική σκηνή και παρομοιάζει το να τον παρακολουθεί να παίζει με την αναμονή για την έκρηξη ενός «ηφαιστείου».
Μιλώντας ενόψει της πρεμιέρας της δεύτερης σεζόν της αστυνομικής σειράς, η Μίρεν θυμάται ότι, διαβάζοντας τα σενάρια, καταλάβαινε αμέσως πότε ο Μπρόσναν είχε μπροστά του μια μεγάλη σκηνή. «Βλέπω τις σκηνές που έρχονται και λέω: “Θεέ μου, ο Πιρς έχει μεγάλη σκηνή σήμερα. Είναι πολύ σημαντική σκηνή. Πρέπει να πάει κάπου συναισθηματικά”», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Απευθυνόμενη στον συμπρωταγωνιστή της, πρόσθεσε: «Και είναι πάντα υπέροχο, Πιρς, γιατί μπορώ να το νιώσω να έρχεται μαζί σου. Ξέρω ότι έχεις προετοιμαστεί. Το έχεις σκεφτεί. Και έρχεται, έρχεται και έρχεται». «Είναι σαν αυτό το ηφαίστειο που είναι έτοιμο να εκραγεί. Πάντα το αισθάνομαι όταν μπαίνεις στο πλατό και έχεις μπροστά σου μια τέτοια σκηνή. Είναι πάντα πολύ συναρπαστικό», συνέχισε η Μίρεν.
Για τη Μίρεν, αυτές οι στιγμές μερικές φορές σημαίνουν ότι δεν της μένει να κάνει τίποτε άλλο παρά να απολαύσει την ερμηνεία του Μπρόσναν. «Σκέφτομαι: “Απλώς θα καθίσω πίσω και θα παρακολουθήσω όλα όσα θα συμβούν μπροστά μου. Θα είναι υπέροχο”», είπε.
Ο θαυμασμός, πάντως, είναι αμοιβαίος. Ο Μπρόσναν δήλωσε ότι νιώθει τον ίδιο ενθουσιασμό παρακολουθώντας τη Μίρεν να μεταμορφώνεται στη Μέιβ Χάριγκαν, τη μητριάρχη που υποδύεται απέναντι στον δικό του Κόνραντ Χάριγκαν στη σειρά. «Το να βλέπεις την Έλεν να παίζει τη Μέιβ είναι πραγματικά συναρπαστικό. Και τα κοστούμια και όλη αυτή η κομψότητα που έχει, και εμφανίζεται σαν αυτοκράτειρα», σημείωσε. «Με ρόλεϊ στα μαλλιά», παρενέβη αμέσως η Μίρεν, με τον Μπρόσναν να απαντά: «Όπως και να έχει».
«Είναι υπέροχο. Έχει μια υπερβολική, εντυπωσιακή φινέτσα. Υπάρχει λοιπόν μια θεατρικότητα σε όλο αυτό, που είναι πολύ διασκεδαστική, και παράλληλα σε στηρίζουν ένα εξαιρετικό κείμενο και θαυμάσιοι συνάδελφοι ηθοποιοί», συνέχισε.
Το «MobLand» ακολουθεί την πανίσχυρη εγκληματική οικογένεια Χάριγκαν, καθώς προσπαθεί να επιβιώσει σε έναν επικίνδυνο κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος. Η δεύτερη σεζόν ανεβάζει ακόμη περισσότερο τη δράση για τη Μίρεν και τον Μπρόσναν, αν και ο ίδιος παραδέχεται ότι, μήνες μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσει ποια ήταν η πιο απαιτητική σωματικά σκηνή.
Το «MobLand» δεν είναι η πρώτη παραγωγή που φέρνει κοντά τους δύο βετεράνους ηθοποιούς. Πριν υποδυθούν το παντρεμένο ζευγάρι στην αστυνομική σειρά, η Μίρεν και ο Μπρόσναν είχαν συνεργαστεί στην κινηματογραφική μεταφορά του «The Thursday Murder Club» το 2024.
Η 81χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είπε στο PEOPLE ότι, έπειτα από τη συνεργασία της με τον 73χρονο Μπρόσναν στη σειρά, έχει μάθει να αναγνωρίζει πότε εκείνος ετοιμάζεται για μια ιδιαίτερα απαιτητική σκηνή και παρομοιάζει το να τον παρακολουθεί να παίζει με την αναμονή για την έκρηξη ενός «ηφαιστείου».
Μιλώντας ενόψει της πρεμιέρας της δεύτερης σεζόν της αστυνομικής σειράς, η Μίρεν θυμάται ότι, διαβάζοντας τα σενάρια, καταλάβαινε αμέσως πότε ο Μπρόσναν είχε μπροστά του μια μεγάλη σκηνή. «Βλέπω τις σκηνές που έρχονται και λέω: “Θεέ μου, ο Πιρς έχει μεγάλη σκηνή σήμερα. Είναι πολύ σημαντική σκηνή. Πρέπει να πάει κάπου συναισθηματικά”», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Helen Mirren Says Watching Pierce Brosnan Gear Up for ‘MobLand’ Scenes Is Like a ‘Volcano’ About to ‘Erupt’ (Exclusive) https://t.co/LQixUBVc57— People (@people) September 25, 2026
Για τη Μίρεν, αυτές οι στιγμές μερικές φορές σημαίνουν ότι δεν της μένει να κάνει τίποτε άλλο παρά να απολαύσει την ερμηνεία του Μπρόσναν. «Σκέφτομαι: “Απλώς θα καθίσω πίσω και θα παρακολουθήσω όλα όσα θα συμβούν μπροστά μου. Θα είναι υπέροχο”», είπε.
Ο θαυμασμός, πάντως, είναι αμοιβαίος. Ο Μπρόσναν δήλωσε ότι νιώθει τον ίδιο ενθουσιασμό παρακολουθώντας τη Μίρεν να μεταμορφώνεται στη Μέιβ Χάριγκαν, τη μητριάρχη που υποδύεται απέναντι στον δικό του Κόνραντ Χάριγκαν στη σειρά. «Το να βλέπεις την Έλεν να παίζει τη Μέιβ είναι πραγματικά συναρπαστικό. Και τα κοστούμια και όλη αυτή η κομψότητα που έχει, και εμφανίζεται σαν αυτοκράτειρα», σημείωσε. «Με ρόλεϊ στα μαλλιά», παρενέβη αμέσως η Μίρεν, με τον Μπρόσναν να απαντά: «Όπως και να έχει».
«Είναι υπέροχο. Έχει μια υπερβολική, εντυπωσιακή φινέτσα. Υπάρχει λοιπόν μια θεατρικότητα σε όλο αυτό, που είναι πολύ διασκεδαστική, και παράλληλα σε στηρίζουν ένα εξαιρετικό κείμενο και θαυμάσιοι συνάδελφοι ηθοποιοί», συνέχισε.
Το «MobLand» ακολουθεί την πανίσχυρη εγκληματική οικογένεια Χάριγκαν, καθώς προσπαθεί να επιβιώσει σε έναν επικίνδυνο κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος. Η δεύτερη σεζόν ανεβάζει ακόμη περισσότερο τη δράση για τη Μίρεν και τον Μπρόσναν, αν και ο ίδιος παραδέχεται ότι, μήνες μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσει ποια ήταν η πιο απαιτητική σωματικά σκηνή.
Το «MobLand» δεν είναι η πρώτη παραγωγή που φέρνει κοντά τους δύο βετεράνους ηθοποιούς. Πριν υποδυθούν το παντρεμένο ζευγάρι στην αστυνομική σειρά, η Μίρεν και ο Μπρόσναν είχαν συνεργαστεί στην κινηματογραφική μεταφορά του «The Thursday Murder Club» το 2024.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα