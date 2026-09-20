Αγνώριστος ο Νίκολας Κέιτζ με ολόλευκα μαλλιά και γένια σε εμφάνιση στο κόκκινο χαλί με τη 31χρονη σύζυγό του
Αγνώριστος ο Νίκολας Κέιτζ με ολόλευκα μαλλιά και γένια σε εμφάνιση στο κόκκινο χαλί με τη 31χρονη σύζυγό του
Ο 62χρονος ηθοποιός και η Ρίκο Σιμπάτα βρέθηκαν στα εγκαίνια του Lucas Museum of Narrative Art στο Λος Άντζελες το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου
Αγνώριστος με ολόλευκα μαλλιά και γένια παρουσιάστηκε ο Νίκολας Κέιτζ στο πλευρό της 31χρονης συζύγου του, με την οποία περπάτησε στο κόκκινο χαλί.
Ο 62χρονος ηθοποιός και η Ρίκο Σιμπάτα βρέθηκαν στα εγκαίνια του Lucas Museum of Narrative Art στο Λος Άντζελες το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, με το ζευγάρι να ποζάρει χαμογελαστό μπροστά στις κάμερες.
Ο Κέιτζ είχε επιλέξει για την εμφάνισή του ένα μπλε σακάκι σμόκιν, λευκό πουκάμισο, μαύρο παντελόνι και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, ενώ η σύζυγός του έκανε αντίθεση δίπλα του, καθώς φορούσε ένα κρεμ παντελόνι, λευκό τοπ και λευκό παλτό με ημιδιάφανα μανίκια.
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Ο ηθοποιός και η Σιμπάτα, σύμφωνα με την Daily Mail, γνωρίστηκαν αρχικά μέσω κοινών φίλων, το 2021, την περίοδο που εκείνος βρισκόταν στην Ιαπωνία για τα γυρίσματα της ταινίας «Prisoners of the Ghostland». Η γνωριμία τους εξελίχθηκε γρήγορα σε μία πολύ όμορφη σχέση, η οποία κατέληξε σε γάμο την ίδια χρονιά, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Λας Βέγκας.
Έναν χρόνο αργότερα, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, μια κόρη που ονόμασαν Όγκαστ.
Φωτογραφίες: AFP
Ο 62χρονος ηθοποιός και η Ρίκο Σιμπάτα βρέθηκαν στα εγκαίνια του Lucas Museum of Narrative Art στο Λος Άντζελες το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, με το ζευγάρι να ποζάρει χαμογελαστό μπροστά στις κάμερες.
Ο Κέιτζ είχε επιλέξει για την εμφάνισή του ένα μπλε σακάκι σμόκιν, λευκό πουκάμισο, μαύρο παντελόνι και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, ενώ η σύζυγός του έκανε αντίθεση δίπλα του, καθώς φορούσε ένα κρεμ παντελόνι, λευκό τοπ και λευκό παλτό με ημιδιάφανα μανίκια.
Δείτε φωτογραφία
Ο ηθοποιός και η Σιμπάτα, σύμφωνα με την Daily Mail, γνωρίστηκαν αρχικά μέσω κοινών φίλων, το 2021, την περίοδο που εκείνος βρισκόταν στην Ιαπωνία για τα γυρίσματα της ταινίας «Prisoners of the Ghostland». Η γνωριμία τους εξελίχθηκε γρήγορα σε μία πολύ όμορφη σχέση, η οποία κατέληξε σε γάμο την ίδια χρονιά, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Λας Βέγκας.
Έναν χρόνο αργότερα, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, μια κόρη που ονόμασαν Όγκαστ.
Φωτογραφίες: AFP
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