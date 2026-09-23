Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Φέρεται να του συνταγογραφούσαν κεταμίνη παρά τη μάχη του με τον εθισμό
Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Φέρεται να του συνταγογραφούσαν κεταμίνη παρά τη μάχη του με τον εθισμό
Φίλοι του 27χρονου φέρεται να είναι οργισμένοι με τον γιατρό που συνέχιζε να του συνταγογραφεί τη συγκεκριμένη ουσία
Συνταγογραφούμενη κεταμίνη από γιατρό φέρεται να λάμβανε ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με τη συγκεκριμένη ουσία και γενικότερα με τον εθισμό.
Ο 27χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, σε κλινική αποτοξίνωσης στο Λος Άντζελες, μία ημέρα μετά την εισαγωγή του. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το TMZ, ο Πρίσλεϊ είχε «συστηματικό πρόβλημα» με την κεταμίνη.
Το δημοσίευμα, που κυκλοφόρησε την Τρίτη, αναφέρει ότι άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του μοντέλου είναι «οργισμένοι» επειδή ο γιατρός φέρεται να συνέχιζε να του συνταγογραφεί τη συγκεκριμένη ουσία, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θεωρούν ότι «ο γιατρός θα έπρεπε να διωχθεί ποινικά».
Τα ίδια πρόσωπα υποστήριξαν ότι ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε μιλήσει σε «στενούς φίλους» του για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε με την κεταμίνη πριν από τον θάνατό του. Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο τι ουσίες μπορεί να υπήρχαν στον οργανισμό του Πρίσλεϊ τη στιγμή του θανάτου του.
Η νεκροψία έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο η αιτία του θανάτου του δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ο Γκέρμπερ υπέστη καρδιακή ανακοπή σύμφωνα με ηχητικό από την κλήση στο 911 που εξασφάλισε η Page Six, ενώ οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση θανάτου του 27χρονου μοντέλου, ο οποίος φέρεται να έχασε τη ζωή του από υπερβολική δόση ναρκωτικών στο κέντρο όπου βρισκόταν.
Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα
Ο θάνατος του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά την εισαγωγή του στην κλινική στο Λος Άντζελες. Μετά την είδηση του θανάτου του, η οικογένειά του εξέδωσε μια σύντομη ανακοίνωση: «Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη και οδυνηρή στιγμή».
Ο Πρίσλεϊ αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια προβλήματα που σχετίζονταν με τη χρήση ουσιών. Η Page Six είχε αναφέρει τη Δευτέρα ότι είχε εισαχθεί στο κέντρο αποκατάστασης, καθώς «γνώριζε ότι χρειαζόταν βοήθεια».
Πηγή που μίλησε στην Page Six είχε υποστηρίξει ότι ο Πρίσλεϊ «δεν ήταν καλά», προσθέτοντας ότι αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια έντονα προβλήματα αυτοεκτίμησης και δυσκολευόταν να αποδεχτεί τον εαυτό του και να αισθανθεί πραγματικά σίγουρος για το ποιος ήταν.
Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε μιλήσει ανοιχτά τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία και τη χρήση ουσιών. Το μοντέλο, που είχε ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας του από την ηλικία των 15 ετών, είχε μοιραστεί δημόσια στιγμές από την προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του και να αναζητήσει βοήθεια.
Ο 27χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, σε κλινική αποτοξίνωσης στο Λος Άντζελες, μία ημέρα μετά την εισαγωγή του. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το TMZ, ο Πρίσλεϊ είχε «συστηματικό πρόβλημα» με την κεταμίνη.
Το δημοσίευμα, που κυκλοφόρησε την Τρίτη, αναφέρει ότι άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του μοντέλου είναι «οργισμένοι» επειδή ο γιατρός φέρεται να συνέχιζε να του συνταγογραφεί τη συγκεκριμένη ουσία, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θεωρούν ότι «ο γιατρός θα έπρεπε να διωχθεί ποινικά».
Presley Gerber was prescribed ketamine — despite ongoing struggles with drug: report https://t.co/h1ANhH0Cnd pic.twitter.com/dox0AYqgNA— New York Post (@nypost) September 22, 2026
Η νεκροψία έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο η αιτία του θανάτου του δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ο Γκέρμπερ υπέστη καρδιακή ανακοπή σύμφωνα με ηχητικό από την κλήση στο 911 που εξασφάλισε η Page Six, ενώ οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση θανάτου του 27χρονου μοντέλου, ο οποίος φέρεται να έχασε τη ζωή του από υπερβολική δόση ναρκωτικών στο κέντρο όπου βρισκόταν.
Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα
Ο θάνατος του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά την εισαγωγή του στην κλινική στο Λος Άντζελες. Μετά την είδηση του θανάτου του, η οικογένειά του εξέδωσε μια σύντομη ανακοίνωση: «Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη και οδυνηρή στιγμή».
Ο Πρίσλεϊ αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια προβλήματα που σχετίζονταν με τη χρήση ουσιών. Η Page Six είχε αναφέρει τη Δευτέρα ότι είχε εισαχθεί στο κέντρο αποκατάστασης, καθώς «γνώριζε ότι χρειαζόταν βοήθεια».
Πηγή που μίλησε στην Page Six είχε υποστηρίξει ότι ο Πρίσλεϊ «δεν ήταν καλά», προσθέτοντας ότι αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια έντονα προβλήματα αυτοεκτίμησης και δυσκολευόταν να αποδεχτεί τον εαυτό του και να αισθανθεί πραγματικά σίγουρος για το ποιος ήταν.
Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε μιλήσει ανοιχτά τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία και τη χρήση ουσιών. Το μοντέλο, που είχε ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας του από την ηλικία των 15 ετών, είχε μοιραστεί δημόσια στιγμές από την προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του και να αναζητήσει βοήθεια.
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