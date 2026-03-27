Ο Τέιλορ Λότνερ θα γίνει μπαμπάς: Ο ηθοποιός του «Twilight» ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της συζύγου του
Ο 34χρονος μοιράστηκε το νέο με φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram δείχνοντας το υπερηχογράφημα του μωρού
Μπαμπάς θα γίνει ο ηθοποιός του «Twilight» Τέιλορ Λότνερ, καθώς όπως ανακοίνωσε, η σύζυγός του περιμένει το παιδί του.
Ο 34χρονος ηθοποιός και η Τέιλορ Ντόουμ, με την οποία είναι μαζί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, μοιράστηκαν τα ευχάριστα νέα με μία ανάρτηση στο Instagram την Πέμπτη 26 Μαρτίου. Ο Λότνερ ανέβασε στο προφίλ του φωτογραφίες όπου βρίσκεται στη φύση μαζί με την Ντόουμ και κρατούν το υπερηχογράφημα στα χέρια τους, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα εκείνος φιλάει τη φουσκωμένη της κοιλιά.
Στη λεζάντα της ανάρτησης ο ηθοποιός έγραψε με χιούμορ: «Τι είναι καλύτερο από δύο Τέιλορ Λότνερ;».
Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2022 με την Ντόουμ να λέει για τον γάμο τους στο People: «Όλα έμοιαζαν σουρεαλιστικά», τονίζοντας ότι, παρότι είχαν υψηλές προσδοκίες από τον γάμο τους, η εμπειρία τις ξεπέρασε.
Από την πλευρά του, ο Λότνερ είχε αναφέρει πως στόχος τους ήταν να απολαύσουν τη στιγμή χωρίς άγχος, έχοντας δίπλα τους ανθρώπους που αγαπούν.
Ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι γνώρισε τη σύζυγό του σε μία περίοδο που είχε απομακρυνθεί από την υποκριτική, προκειμένου να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό του και στους δικούς του ανθρώπους. «Ήθελα να κάνω ένα βήμα πίσω και να απολαύσω τη ζωή. Και έτσι γνώρισα τη μέλλουσα σύζυγό μου, οπότε όλα πήγαν όπως έπρεπε», είχε δηλώσει.
