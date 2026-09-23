Βάνα Μπάρμπα: Δεν έβγαινα στην τηλεόραση, γιατί έλεγα «Παναγία μου θα δείχνω ένα τέρας στο κοντινό πλάνο»
Βάνα Μπάρμπα: Δεν έβγαινα στην τηλεόραση, γιατί έλεγα «Παναγία μου θα δείχνω ένα τέρας στο κοντινό πλάνο»
Δεν μπορεί ένα παιδί 22 χρόνων, όπως εγώ, όμορφο με ένα υπέροχο σωματάκι, να πηγαίνω να κάνω αισθητική επέμβαση και να μου λέει ο γιατρός «ναι» σχολίασε η ηθοποιός
Στην απόφασή της να απέχει από την τηλεόραση αναφέρθηκε η Βάνα Μπάρμπα, αποκαλύπτοντας πως φοβόταν ότι στα κοντινά πλάνα η εικόνα της δεν θα ήταν όπως θα ήθελε, έχοντας την ανασφάλεια να μην δείχνει «σαν τέρας» όπως χαρακτηριστικά είπε.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «OK!», μιλώντας για την επιστροφή της στην τηλεόραση μέσα από τη νέα σειρά «Μπλε Ώρες», αλλά και για τη σχέση της με την εικόνα της και το πέρασμα του χρόνου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τα ιατρεία και τους ανθρώπους που υπόσχονται θεραπείες νεότητας και ευζωίας.
Σχολιάζοντας την ηλικία και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον το πέρασμα του χρόνου, η Βάνα Μπάρμπα εξήγησε πως θέλει να αμφισβητήσει τα στερεότυπα που συνδέουν την ηλικία της γυναίκας με την εικόνα και την εμφάνιση. Όπως είπε, ο φόβος για το πώς θα έδειχνε στην κάμερα ήταν ένας από τους λόγους που την είχαν κρατήσει μακριά από την τηλεόραση.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Καταρχάς θέλω να σπάσω το ταμπού – με ξέρεις ότι είμαι λίγο ανατρεπτική, μου αρέσει να καταρρίπτω τα στερεότυπα. Θέλω να πάψουμε οι γυναίκες να τρομάζουμε με το γήρας. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα που μπορούμε και μεγαλώνουμε. Πέρα από τον φόβο του πώς θα δείχνω, γιατί κι εγώ γι’ αυτό δεν έβγαινα στην τηλεόραση. Έλεγα "Παναγία μου, θα δείχνω ένα τέρας στο κοντινό πλάνο". Αυτό με κρατούσε μακριά. O φόβος. Λοιπόν, εγώ έσπασα τα αυγά, είπα εντάξει, είμαι αυτή που είμαι και μου αρέσει ο εαυτός μου. Και θέλω να πω και σε άλλες γυναίκες στην ηλικία μου ότι είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να μεγαλώνεις. Δηλαδή, οι μεγάλες γυναίκες πρέπει να πέσουν στον Καιάδα; Ε, όχι».
Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνέχεια, στον Γιώργο Μαζωνάκη και στον θάνατό του, συνδέοντας την υπόθεση με την ευρύτερη συζήτηση γύρω από τις αισθητικές θεραπείες και τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνονται όσοι αναζητούν λύσεις για την εμφάνιση και τη νεότητα. Όπως υποστήριξε, η περίπτωση του τραγουδιστή με τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, ανέδειξε ζητήματα που μέχρι σήμερα παρέμεναν λιγότερο ορατά.
Όπως είπε η ηθοποιός: «Όπως είπε ο Σταύρος Ξαρχάκος, που δεν βγαίνει να μιλήσει εύκολα για τραγουδιστές, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Αυτή η ποπ περσόνα που πέρασε στο ελληνικό μπουζούκι, ήταν ο μόνος που το έκανε. Αυτή λοιπόν η μοναδικότητα που λέγεται Γιώργος Μαζωνάκης, άνοιξε την κερκόπορτα όλων αυτών των ανασφαλειών που ήταν ασφαλισμένες κάτω από μια ταφόπλακα. Ποιος είναι ο καλός για ενέσεις; Ποιος είναι ο καλύτερος για το άλλο; Για πράγματα που ήταν άκρως επικίνδυνα. Πήγαιναν άνθρωποι σε γυναίκες που έκαναν μανικιούρ και ξαφνικά έκαναν αισθητικές επεμβάσεις με πλαστά χαρτιά. Αλλά το ότι το προκάλεσε ο Μαζωνάκης αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί δείχνει τι μεγάλη περσόνα ήταν».
Σε ερώτηση για το αν και η ίδια είχε σκεφτεί να ακολουθήσει παρόμοιες θεραπείες, η Βάνα Μπάρμπα παραδέχτηκε πως είχε μπει σε αυτή τη διαδικασία, ιδιαίτερα όταν ήταν νεότερη: «Είχα μπει, αλλά ευτυχώς έτυχε να μην ξέρω αυτούς τους γιατρούς, που φαίνεται ότι είναι εγκληματίες. Όμως, είχα πέσει σε άλλους γιατρούς, όταν ήμουν μικρή. Δεν μπορεί ένα παιδί 22 χρόνων, όπως εγώ, όμορφο με ένα υπέροχο σωματάκι, να πηγαίνω να κάνω αισθητική επέμβαση και να μου λέει ο γιατρός "ναι, θα στην κάνω", αντί να μου πει "φεύγεις όπως είσαι". Εγώ παραδέχομαι τους γιατρούς που λένε στα νέα κορίτσια "δεν σε κάνω πάπια, δεν σε κάνω ροφό". Κάναμε λάθη μέσα σε αυτή την αγωνία της ομορφιάς και της επιβίωσης, και τα κάναμε μικροί που δεν είχαμε καμία ανάγκη. Ναι, όλοι έχουμε κάνει λάθη, αλλά στα χρόνια που ακολούθησαν πάντα το ένστικτό μου με κρατούσε μακριά. Είχα σαν είδωλο την Ειρήνη Παπά».
Κλείνοντας, ηθοποιός είπε: «"Κοίτα τι ωραία που μεγάλωσε, ρε παιδί μου, δεν έκανε τίποτα" έλεγα. "Μείνε λίγο έτσι, Βάνα". Φοβόμουν ότι θα με χαλάσουν, όπως έκαναν σε άλλα είδωλα. Εντάξει, εγώ μπορεί να μην είμαι είδωλο για τον εαυτό μου, αλλά ο κόσμος με γνωρίζει χρόνια. Αν με παραμόρφωναν, δεν θα το άντεχα. Αυτή η αγωνία της ομορφιάς είχε γίνει και ταινία στο Χόλιγουντ με τον Κέβιν Σπέισι. Υπήρξε η Μέριλιν Μονρό που εγκλωβίστηκε στην εικόνα της και πέθανε από τα βαρβιτουρικά, γιατί δεν την έπαιρναν στα σοβαρά. Αυτή η ιστορία της ματαιοδοξίας και της αιώνιας νεότητας είναι τρομακτική. Πάντα θα υπάρχει στον άνθρωπο, απλά τώρα, από φόβο, θα είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί. Αλλά δεν θα σταματήσει αυτή η ιστορία, ο κομπογιαννιτισμός, ειδικά στην Ελλάδα».
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «OK!», μιλώντας για την επιστροφή της στην τηλεόραση μέσα από τη νέα σειρά «Μπλε Ώρες», αλλά και για τη σχέση της με την εικόνα της και το πέρασμα του χρόνου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τα ιατρεία και τους ανθρώπους που υπόσχονται θεραπείες νεότητας και ευζωίας.
Σχολιάζοντας την ηλικία και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον το πέρασμα του χρόνου, η Βάνα Μπάρμπα εξήγησε πως θέλει να αμφισβητήσει τα στερεότυπα που συνδέουν την ηλικία της γυναίκας με την εικόνα και την εμφάνιση. Όπως είπε, ο φόβος για το πώς θα έδειχνε στην κάμερα ήταν ένας από τους λόγους που την είχαν κρατήσει μακριά από την τηλεόραση.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Καταρχάς θέλω να σπάσω το ταμπού – με ξέρεις ότι είμαι λίγο ανατρεπτική, μου αρέσει να καταρρίπτω τα στερεότυπα. Θέλω να πάψουμε οι γυναίκες να τρομάζουμε με το γήρας. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα που μπορούμε και μεγαλώνουμε. Πέρα από τον φόβο του πώς θα δείχνω, γιατί κι εγώ γι’ αυτό δεν έβγαινα στην τηλεόραση. Έλεγα "Παναγία μου, θα δείχνω ένα τέρας στο κοντινό πλάνο". Αυτό με κρατούσε μακριά. O φόβος. Λοιπόν, εγώ έσπασα τα αυγά, είπα εντάξει, είμαι αυτή που είμαι και μου αρέσει ο εαυτός μου. Και θέλω να πω και σε άλλες γυναίκες στην ηλικία μου ότι είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να μεγαλώνεις. Δηλαδή, οι μεγάλες γυναίκες πρέπει να πέσουν στον Καιάδα; Ε, όχι».
Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνέχεια, στον Γιώργο Μαζωνάκη και στον θάνατό του, συνδέοντας την υπόθεση με την ευρύτερη συζήτηση γύρω από τις αισθητικές θεραπείες και τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνονται όσοι αναζητούν λύσεις για την εμφάνιση και τη νεότητα. Όπως υποστήριξε, η περίπτωση του τραγουδιστή με τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, ανέδειξε ζητήματα που μέχρι σήμερα παρέμεναν λιγότερο ορατά.
Όπως είπε η ηθοποιός: «Όπως είπε ο Σταύρος Ξαρχάκος, που δεν βγαίνει να μιλήσει εύκολα για τραγουδιστές, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Αυτή η ποπ περσόνα που πέρασε στο ελληνικό μπουζούκι, ήταν ο μόνος που το έκανε. Αυτή λοιπόν η μοναδικότητα που λέγεται Γιώργος Μαζωνάκης, άνοιξε την κερκόπορτα όλων αυτών των ανασφαλειών που ήταν ασφαλισμένες κάτω από μια ταφόπλακα. Ποιος είναι ο καλός για ενέσεις; Ποιος είναι ο καλύτερος για το άλλο; Για πράγματα που ήταν άκρως επικίνδυνα. Πήγαιναν άνθρωποι σε γυναίκες που έκαναν μανικιούρ και ξαφνικά έκαναν αισθητικές επεμβάσεις με πλαστά χαρτιά. Αλλά το ότι το προκάλεσε ο Μαζωνάκης αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί δείχνει τι μεγάλη περσόνα ήταν».
Σε ερώτηση για το αν και η ίδια είχε σκεφτεί να ακολουθήσει παρόμοιες θεραπείες, η Βάνα Μπάρμπα παραδέχτηκε πως είχε μπει σε αυτή τη διαδικασία, ιδιαίτερα όταν ήταν νεότερη: «Είχα μπει, αλλά ευτυχώς έτυχε να μην ξέρω αυτούς τους γιατρούς, που φαίνεται ότι είναι εγκληματίες. Όμως, είχα πέσει σε άλλους γιατρούς, όταν ήμουν μικρή. Δεν μπορεί ένα παιδί 22 χρόνων, όπως εγώ, όμορφο με ένα υπέροχο σωματάκι, να πηγαίνω να κάνω αισθητική επέμβαση και να μου λέει ο γιατρός "ναι, θα στην κάνω", αντί να μου πει "φεύγεις όπως είσαι". Εγώ παραδέχομαι τους γιατρούς που λένε στα νέα κορίτσια "δεν σε κάνω πάπια, δεν σε κάνω ροφό". Κάναμε λάθη μέσα σε αυτή την αγωνία της ομορφιάς και της επιβίωσης, και τα κάναμε μικροί που δεν είχαμε καμία ανάγκη. Ναι, όλοι έχουμε κάνει λάθη, αλλά στα χρόνια που ακολούθησαν πάντα το ένστικτό μου με κρατούσε μακριά. Είχα σαν είδωλο την Ειρήνη Παπά».
Κλείνοντας, ηθοποιός είπε: «"Κοίτα τι ωραία που μεγάλωσε, ρε παιδί μου, δεν έκανε τίποτα" έλεγα. "Μείνε λίγο έτσι, Βάνα". Φοβόμουν ότι θα με χαλάσουν, όπως έκαναν σε άλλα είδωλα. Εντάξει, εγώ μπορεί να μην είμαι είδωλο για τον εαυτό μου, αλλά ο κόσμος με γνωρίζει χρόνια. Αν με παραμόρφωναν, δεν θα το άντεχα. Αυτή η αγωνία της ομορφιάς είχε γίνει και ταινία στο Χόλιγουντ με τον Κέβιν Σπέισι. Υπήρξε η Μέριλιν Μονρό που εγκλωβίστηκε στην εικόνα της και πέθανε από τα βαρβιτουρικά, γιατί δεν την έπαιρναν στα σοβαρά. Αυτή η ιστορία της ματαιοδοξίας και της αιώνιας νεότητας είναι τρομακτική. Πάντα θα υπάρχει στον άνθρωπο, απλά τώρα, από φόβο, θα είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί. Αλλά δεν θα σταματήσει αυτή η ιστορία, ο κομπογιαννιτισμός, ειδικά στην Ελλάδα».
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