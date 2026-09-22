Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Κακοκαιρία: Πτώση δέντρου και διακοπή της κυκλοφορίας στη συμβολή της Διδότου με τη Χαριλάου Τρικούπη
Κακοκαιρία: Πτώση δέντρου και διακοπή της κυκλοφορίας στη συμβολή της Διδότου με τη Χαριλάου Τρικούπη
Το μεγάλο δέντρο έπεσε ανάμεσα σε οχήματα και κλήθηκε η Πυροσβεστική προκειμένου να το απομακρύνει
Η έντονη κακοκαιρία που διασχίζει την Αθήνα αυτή την ώρα προκάλεσε, μεταξύ άλλων, την πτώση ενός δέντρου κοντά στη συμβολή της Χαριλάου Τρικούπη με τη Διδότου, στην περιοχή των Εξαρχείων.
Το μεγάλο δέντρο έπεσε ανάμεσα σε οχήματα και κλήθηκε η Πυροσβεστική προκειμένου να το απομακρύνει και να ανοίξει τη Διδότου, στην οποία διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία. Το δέντρο προκάλεσε περιορισμένες φθορές σε ένα όχημα.
Το μεγάλο δέντρο έπεσε ανάμεσα σε οχήματα και κλήθηκε η Πυροσβεστική προκειμένου να το απομακρύνει και να ανοίξει τη Διδότου, στην οποία διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία. Το δέντρο προκάλεσε περιορισμένες φθορές σε ένα όχημα.
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