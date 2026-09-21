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Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με παράνομα κέρδη από εταιρείες, επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Βόρεια Ελλάδα
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με παράνομα κέρδη από εταιρείες, επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Βόρεια Ελλάδα
Οι επιχειρήσεις επιδίδονταν σε συστηματική φοροδιαφυγή, δεν απέδιδαν ούτε αποπλήρωναν τα χρέη τους προς το Δημόσιο, επιτρέποντας στα ηγετικά μέλη της οργάνωσης να θησαυρίζουν
Μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (21/9).
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που κατάφερνε να αποκομίζει τεράστια παράνομα κέρδη μέσω εταιρειών γενικού εμπορίου. Ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές των εν λόγω εταιρειών εμφανίζονταν άτομα που στην πραγματικότητα λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.
Αν και οι επιχειρήσεις αυτές ήταν υπαρκτές, επιδίδονταν σε συστηματική φοροδιαφυγή, δεν απέδιδαν ούτε αποπλήρωναν τα χρέη τους προς το Δημόσιο, επιτρέποντας στα ηγετικά μέλη της οργάνωσης να θησαυρίζουν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που κατάφερνε να αποκομίζει τεράστια παράνομα κέρδη μέσω εταιρειών γενικού εμπορίου. Ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές των εν λόγω εταιρειών εμφανίζονταν άτομα που στην πραγματικότητα λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.
Αν και οι επιχειρήσεις αυτές ήταν υπαρκτές, επιδίδονταν σε συστηματική φοροδιαφυγή, δεν απέδιδαν ούτε αποπλήρωναν τα χρέη τους προς το Δημόσιο, επιτρέποντας στα ηγετικά μέλη της οργάνωσης να θησαυρίζουν.
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