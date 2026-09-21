Από τη Δανία στο Λιτόχωρο με ποδήλατο: Η Μαριλένα διένυσε μόνη 3.500 χιλιόμετρα σε 52 ημέρες παρότι δηλώνει... φοβιτσιάρα

«Έκλαψα πέντε-έξι φορές όταν είδα τον Όλυμπο» λέει η νεαρή γυναίκα για την περιπέτειά της, που ξεκίνησε σχεδόν σαν αστείο - Πέρασε από δέκα χώρες, κοιμήθηκε σε δάση και νίκησε τους φόβους της